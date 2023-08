RX 7900 XTX vs RTX 4090: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

RX 7900 XTX e RTX 4090 estão entre as placas de vídeo mais poderosas da AMD e da Nvidia . Lançadas no segundo semestre de 2022, as GPUs são direcionadas aos gamers mais exigentes e garantem alta performance em resoluções até 4K. Além disso, as placas apresentam os recursos das fabricantes para upscalling e são compatíveis com a tecnologia de Ray Tracing . Apesar de serem produtos com desempenho semelhante, a diferença entre eles pode chegar a R$ 4.950: a RX 7900 XTX aparece em oferta por R$ 8.006 , enquanto a RTX 4090 pode ser encontrada por R$ 12.956 .

Como são produtos de ponta, ambas as placas prometem alto nível de performance e devem agradar os jogadores. A seguir, confira o comparativo completo do TechTudo para conhecer detalhes da ficha técnica da RX 7900 XTX e da RTX 4090 e saber qual das GPUs é a melhor para o seu setup.

RX 7900 XTX é uma placa de vídeo de alta performance fabricada pela AMD — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

Lançada em setembro de 2022, a RTX 4090 é a placa mais antiga do comparativo. Com a arquitetura Ada Lovelace da Nvidia, a GPU apresenta 16.384 núcleos CUDA de processamento, 512 núcleos Tensor dedicados à inteligência artificial e outros 128 núcleos RT para Ray Tracing. Já a RX 7900 XTX foi lançada em novembro de 2022. Ela é formada pela RDNA 3.0, da AMD, e conta com um total de 6.144 processadores stream e 96 núcleos de Ray Tracing, mas não apresenta tecnologia equivalente direta aos Tensor da Nvidia.

Nas velocidades, a placa da AMD opera com clock base de 1.855 MHz e pode acelerar a até 2.499 MHz, apresentando uma faixa intermediária de 2.269 MHz típica para games. Já a Nvidia funciona com velocidade base de 2.235 MHz e acelera com um clock turbo que alcança 2.520 MHz.

Quanto à memória, espera-se que a RTX 4090 tenha certa vantagem, já que dispõe de 24 GB de VRAM no padrão GDDR6X, contra 24 GB de GDDR6 da placa da AMD. Na GPU da Nvidia, essa memória se conecta ao processador gráfico por meio de uma interface de largura de banda de 384 bits, sendo capaz de transferir 1.008 GB/s de dados entre memória dedicada e processador gráfico. A RX 7900 XTX conta com a mesma largura de 384 bits, mas proporciona uma vazão de dados de apenas 960 GB/s.

RTX 4090 conta com Ray Tracing, tem o DLSS 3.0 e é compatível com resolução 4K — Foto: Divulgação/Nvidia

Desempenho

Tanto a RX 7900 XTX quanto a RTX 4090 garantem alto desempenho, suficiente para aproveitar jogos em 4K com configurações elevadas. No entanto, testes de benchmark apontam algumas diferenças no rendimento entre as duas. O canal especializado Testing Games produziu algumas comparações entre ambas GPUs que mostram uma vantagem para a placa da Nvidia. No título Red Dead Redemption 2 , por exemplo, na resolução 4K e no ultra HD, a RTX 4090 desempenha uma média de 126 FPS, diante de 101 FPS da placa da AMD.

Outro jogo usado na comparação foi o Cyberpunk 2077. Extremamente exigente, o título abusa de geometria complexa e Ray Tracing, e é um parâmetro ainda relevante na comparação de placas gráficas atuais. No teste, a RX 7900 XTX obteve 69 FPS de média, contra 88 FPS da RTX 4090. O game estava na resolução 4K, com configurações no ultra e Ray Tracing desligado.

Grande diferencial da RTX 4090, além da performance, é o DLSS — Foto: Divulgação/Nvidia

Recursos

Ambas as placas fazem parte das arquiteturas mais recentes da Nvidia e da AMD e, por isso, têm acesso às tecnologias mais atuais em termos de processamento de gráficos em tempo real. No caso da RTX 4090, destaca-se o suporte ao DLSS 3.0. O recurso, proprietário da fabricante, envolve o uso de inteligência artificial para reconstruir frames de games gerados em baixa resolução para resolução final mais alta, com melhorias de qualidade de imagem e ganhos expressivos de performance.

A AMD não tem, hoje, uma tecnologia que se iguale ao que o DLSS faz. A empresa aposta em algoritmos de upscaling que fazem esse processo de reconstrução de imagens a partir do acúmulo de dados dos frames recentes gerados pelo game. Os resultados são bons, mas os jogadores mais exigentes alegam que a fidelidade não é a mesma do DLSS.

Além dessas características, as duas GPUs dão suporte total à execução de efeitos de Ray Tracing em tempo real. Os softwares de controle personalização de AMD e Nvidia – Crimson e GeForce Experience – também agregam outros recursos, como captura de imagem, gravação de vídeo, monitores de performance e aplicação de filtros em games.

RX 7900 XTX tende a ter uma melhor eficiência energética — Foto: Divulgação/AMD

Consumo

Entre as duas placas, a tendência é de que a RTX 4090 tenha impacto maior na conta de luz. Segundo a Nvidia, a GPU tem um TBP – índice que informa a quantidade de energia necessária para a placa operar a 100% de suas capacidades – de 450 W. Do lado da RX 7900 XTX, o valor também é relativamente alto e fica em 355 W.

É importante lembrar que o que você paga na fatura de luz é o consumo em Watts por período de tempo, e que esses índices refletem uma demanda de energia a 100%, algo que não é realisticamente possível 24 horas por dia. Por conta desses fatores, considere esses dados apenas como indicativos: seus hábitos de consumo terão impacto bem maior na sua conta de luz do que o potencial de um ou outro componente do seu PC.

Além de dados de TBP, as duas marcas também fazem recomendações de potência mínima da fonte de energia encarregada de empurrar PCs equipados com essas placas. A Nvidia sugere uma fonte de 850 W, enquanto a AMD recomenda a instalação em uma máquina com suprimento de energia de pelo menos 750 W.

Preço e disponibilidade

Ambas as placas gozam de ampla disponibilidade no mercado nacional e, como são produtos topo de linha, vão exigir do seu orçamento na hora de montar um PC novo ou fazer upgrade do atual. Nas pesquisas realizadas pelo TechTudo, a placa da AMD foi encontrada como opção mais barata entre as duas. Há anúncios no varejo online nacional partindo de R$ 8.006. Já a solução da Nvidia aparece por valores mais altos, como costuma acontecer com os produtos da marca. No varejo online, é possível encontrar a RTX 4090 por valores a partir de R$ 12.956.

A RTX 4090 oferece melhor desempenho geral, mas custa cerca de R$ 3.900 a mais que a RX 7900 XTX — Foto: Divulgação/Nvidia

Custo-benefício

Para decidir entre a RX 7900 XTX e a RTX 4090, é preciso levar em conta a necessidade de desempenho e o orçamento disponível. Em termos de performance, a RTX 4090 oferece melhores resultados, especialmente em jogos que fazem uso de Ray Tracing. Além disso, o DLSS 3.0 pode ser um diferencial para muitos consumidores. No entanto, o valor do componente é bastante elevado e bem mais alto que o do concorrente.

Quem procura por uma placa de ponta para jogar em 4K tende a ter um bom proveito com ambas as soluções. Por isso, para jogadores menos exigentes, a RX 7900 XTX promete ser um investimento com bom custo-benefício. Por um valor R$ 3.900 menor, o consumidor consegue garantir uma placa topo de linha, com alto desempenho e capacidade para rodar jogos recentes sem problemas — e ainda adquirir um bom processador ou monitor.

RTX 4090 vs RX 7900 XTX Especificações RTX 4090 RX 7900 XTX Lançamento setembro de 2022 novembro de 2022 Núcleos 16.384 núcleos CUDA 6.244 processadores stream Velocidade 2.235 A 2.520 MHz 1.855 a 2.499 MHz Memória RAM 24 GB GDDR6X 24 GB GDDR6 Velocidade de memória 21 Gb/s 20 Gb/s Interface de memória 384 bits 384 bits Largura de banda 1.008 GB/s 960 GB/s TBP 450 W 355 W

Com informações de AMD, Nvidia e TestingGames

