Arc A750 vs RTX 3060: compare as placas de vídeo Intel e Nvidia

Arc A750 e GeForce RTX 3060 são placas gráficas intermediárias de Intel e Nvidia com promessa de performance para encarar games em Full HD e 1440p. Ambas com tecnologias avançadas, elas garantem suporte a Ray Tracing e upscaling por inteligência artificial , graças a recursos como XeSS, disponível para a Intel, e DLSS, da Nvidia.

Bastante competitivas em desempenho, as duas placas estão disponíveis no mercado brasileiro a preços abaixo de R$ 2.000. Na sequência, o TechTudo levantou a ficha técnica completa das duas placas e explica os diferenciais entre Arc e GeForce.

Arc A750 tende a ser em torno de 5% mais rápida que a RTX 3060 — Foto: Divulgação/Intel

📝 Quanto custa um PC gamer? Veja no Fórum do TechTudo

Especificações

Lançada em outubro de 2022, a Arc A750 da Intel é a mais recente no mercado. A placa de primeira geração vem com um processador gráfico que soma um total de 3.584 núcleos de processamento, 28 núcleos para Ray Tracing e um total de 448 unidades Tensor de processamento, usadas em tarefas de inteligência artificial.

Do lado da Nvidia, a RTX 3060 apareceu originalmente em janeiro de 2021 na edição de 12 GB, usada como referência nessa comparação. A GPU da GeForce é formada por um total de 3.584 núcleos CUDA de processamento, 28 núcleos RT usados no Ray Tracing e um total de 112 unidades Tensor para execução de tarefas de inteligência artificial.

Nas velocidades, a Nvidia entrega uma placa com clock base de 1.320 MHz e turbo de 1.777 MHz no design de referência. Já a Intel vem com clock base de 2.050 MHz e turbo de 2.400 MHz na Arc. Na memória RAM, o produto da Intel existe em versão única de 8 GB de GDDR6, enquanto que a Nvidia oferece a GeForce em edições de 8 ou 12 GB de GDDR6.

Na RTX 3060, essa RAM é ligada ao processador gráfico da placa por uma interface de 192 bits e é capaz de trocar até 360 GB/s com a GPU (apenas 240 GB/s a 128 bits, se você considerar a 3060 de 8 GB). Do lado da Intel, são 256 bits de interface e uma taxa de 512 GB/s.

Desempenho

RTX 3060 ainda é mais rápida em alguns jogos e cenários — Foto: Reprodução/Testing Games

Em termos de performance, as duas placas são bem comparáveis, mas no geral a RTX tende a levar alguma vantagem, especialmente se os games forem mais antigos: nesses casos, a Arc pode apresentar um desempenho ainda inferior ao que a GeForce entrega.

Em comparações, o canal Testing Games mostrou que a A750 pode chegar a 111 FPS de média contra 101 da GeForce ao rodar Forza Horizon 5 em Full HD e com uma mescla de configurações no ultra e no high. Já em Cyberpunk 2077, em Full HD, a RTX 3060 chega a 52 FPS de média contra 48 quadros por segundo da placa da Intel.

No geral, você deve considerar que a placa da Intel terá desempenho mais competitivo – superior em alguns títulos – rodando com APIs mais novas, como DirectX 12 e Vulkan. Games que dependam de tecnologias mais antigas, em geral, podem rodar melhor na RTX.

Consumo

RTX 3060 tem versões com 8 ou 12 GB: se possível, evite a versão de 8 GB — Foto: Divulgação/MSI

A placa da Intel pode até ser mais rápida, mas a maior performance tem um custo sensível. Iniciante no ramo de GPUs dedicadas, a Intel tem arquitetura ainda não tão eficiente quanto a oferecida pela Nvidia. Enquanto a Arc requer 225 Watts para trabalhar a 100%, a rival da Nvidia é mais frugal e tem apetite para 170 Watts – de acordo com os valores de referência divulgados pelos dois fabricantes.

Tanto Nvidia como Intel também recomendam a potência mínima que a fonte de energia do PC precisa ter para dar conta de alimentar as placas e o restante do sistema. No caso da Nvidia, uma unidade de 450 Watts deve ser suficiente, ao passo que a Intel fala em 550 Watts mínimos para operação estável da GPU e do PC.

Recursos

Arc e GeForce garantem Ray Tracing e upscaling com IA — Foto: Divulgação/Intel

As duas placas são bem similares em termos de recursos, com destaque para as soluções de upscaling usando IA: no caso da GeForce, o DLSS 2.0 é suportado pela 3060, enquanto que a Arc tem acesso ao XeSS. Nos dois casos, a GPU usa tecnologias de IA para realizar upscaling de games, usando uma resolução interna mais baixa como ponto de origem e entregando em tela um frame de resolução muito mais alta com maior qualidade de imagem e performance.

Além disso, tanto Intel como Nvidia agregam tecnologias de aceleração de processamento de ray tracing em suas GPUs. Como é mais experiente no ramo, a Nvidia tende a rodar com maior desempenho aplicando esse tipo de efeito.

Preço e custo-benefício

Entre as duas placas, a Intel é encontrada a preços mais em conta. Nas nossas pesquisas, a A750 aparece em anúncios que começam saindo por R$ 1.499 no momento. Do outro lado, a RTX 3060 pode ser adquirida por R$ 1.690 na edição com 8 GB (que você deve evitar, se possível). A edição de 12 GB, mais razoável, é mais cara: atualmente, a opção mais acessível fica em R$ 1.999.

Gostou dos produtos? Compre aqui gddr6 MSI Nvidia GeForce RTX 3060 8 GB R$ 1.690 Ir à loja gddr6 Galax Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB R$ 1.999 Ir à loja

A Intel é novata no mercado de placas gráficas dedicadas e isso se reflete em certa desconfiança em torno dos produtos. Entretanto, a primeira geração das placas Arc não faz feio: as placas são competitivas e custam mais barato, combinação que torna as placas da Intel muito atraentes.

Na comparação direta com a RTX 3060, a Arc é uma boa escolha: vai ter performance superior, se não muito competitiva em games recentes, entrega ray tracing e tem até upscaling com inteligência artificial.

Intel Arc A750 vs. Nvidia GeForce RTX 3060 Especificações Arc A750 GeForce RTX 3060 Lançamento Outubro de 2022 Janeiro de 2021 Núcleos 3.584 3.584 núcleos CUDA Velocidades 2.050 a 2.400 MHz 1.320 a 1.777 MHz Memória RAM 8 GB GDDR6 8 ou 12 GB GDDR6 Interface de memória 192 bits 256 bits Velocidade de memória 16 Gb/s 15 Gb/ Largura de banda 512 GB/s 360 GB/s TBP 225 Watts 450 Watts

Com informações de Intel, Nvidia e Testing Games

5 dicas para comprar um PC gamer bom e "barato"

5 dicas para comprar um PC gamer bom e 'barato'