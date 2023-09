Arc A770 vs RTX 3060: compare as placas de vídeo Intel e Nvidia

Arc A770 e RTX 3060 são placas de vídeo da Intel e da Nvidia que prometem oferecer ótimo desempenho. Lançadas em outubro de 2022 e fevereiro de 2021, respectivamente, elas prometem excelente performance em jogos, já que têm suporte a tecnologias como Ray Tracing , e também podem entregar conectividade avançada. No varejo online brasileiro, as placas são encontradas por valores próximos de R$ 1.800. Apesar do preço parecido, há diferenças de especificações, desempenho e outros recursos que podem pesar no momento de decisão de compra.

As placas contam ainda com um bom volume de memória (VRAM) e prometem oferecer frequências de operação de GPU que pode passar dos 2.100 MHz. Abaixo, o TechTudo apresenta um comparativo da ficha técnica das placas Arc A770 e RTX 3060. Continue a leitura para entender em qual modelo vale a pena investir em 2023.

MSI GeForce RTX 3060 — Foto: Divulgação/MSI

Especificações

A placa da Intel leva alguma vantagem em especificações técnicas, oferecendo um clock superior, com 2.100 MHz – contra 1.780 MHz da concorrente. A Arc A770 também oferece um volume maior de VRAM: são 16 GB contra, no máximo, 12 GB da RTX 3060 – que também aparece em versões de 8 GB.

Na interface de largura de banda, que é um fator que pode impactar na eficiência e velocidade das memórias, a Arc A770 conta com 256 bits, contra 192 bits da RTX 3060 de 12 GB. Sendo assim, este é mais um ponto no qual a vantagem fica com a placa da Intel.

Para as conexões, ambas oferecem suporte a portas de alta definição, com entradas HDMI e DisplayPort de sobra. A Arc A770 traz ainda saídas HDMI 2.1, padrão mais moderno desse tipo de conexão.

Desempenho

De acordo com dados de sites especializados em benchmarks, apesar de ter especificações técnicas mais modestas, a RTX 3060 tende a oferecer um desempenho bem superior em relação à Arc A770. Em aplicações como PassMark, a placa da Nvidia chegou a obter uma pontuação de 17.168, contra apenas 9.984 da placa da Intel – o que denota uma diferença de 72%.

Em jogos rodados em resolução HD, a RTX 3060 tende a oferecer mais desempenho. Em resoluções acima do Full HD, por sua vez, a vantagem pode ir para placa da Intel. A margem de vantagem, entretanto, é pequena, de cerca de 10% – o que pode ser resultado de um volume maior de VRAM.

Arc A770 conta com uma versão de edição limitada — Foto: Divulgação/Intel

Recursos

Como mencionado, ambas as placas contam com suporte ao Ray Tracing. Muito procurado por gamers, o recurso promete aprimorar a qualidade dos efeitos de iluminação em jogos e aplicações compatíveis.

Além do Ray Tracing, a placa da Nvidia conta ainda com suporte ao DLSS. Por meio de deep learning, o recurso promete aprimorar o desempenho da placa, entregando assim uma taxa de quadros maior de acordo com as preferências do usuário entre performance e qualidade. A RTX 3060 traz também suporte aos recursos do Nvidia Broadcast, conjunto de ferramentas que pode auxiliar bastante streamers e usuários que pretendem realizar transmissões de suas jogatinas.

RTX 3060 tem performance intermediária — Foto: Divulgação/Nvidia

Consumo

A placa de vídeo da Intel tem um consumo estimado de cerca de 225 W, número que é 55 W maior que o da placa da Nvidia. Trata-se de um indicativo de que a Arc A770 tende a ser o modelo com maior consumo energético deste comparativo.

Além disso, a Arc A770 oferece clocks de GPU mais altos, o que também impacta no consumo, fazendo ainda com que o modelo requeira dois conectores de energia complementar de oito pinos. A placa da Nvidia, por sua vez, requer apenas um conector diretamente da fonte.

Preço e disponibilidade

Os dois modelos podem ser facilmente encontrados no varejo online. Entretanto, por ser uma placa lançada há mais tempo e com procura maior, a RTX 3060 tem maior disponibilidade. A placa da Nvidia, em sua versão de 8 GB, pode ser encontrada em oferta por valores a partir de R$ 1.690, enquanto o modelo com 12 GB tem custo inicial de cerca de R$ 1.999.

Já a Arc A770 ainda é uma novidade no mercado e não conta com uma oferta tão grande, mas sua disponibilidade ainda é satisfatória. O modelo, que conta com mais VRAM e promete clocks mais altos, está disponível no varejo online brasileiro por valores a partir dos R$ 1.799.

Custo-benefício

Atualmente, o modelo que apresenta a melhor relação custo-benefício é a RTX 3060 de 12 GB. A placa promete oferecer bom desempenho e tem volume de VRAM mais próximo ao da Arc A770. Por outro lado, as placas da Intel podem aparecer com mais frequência em promoções, já que a marca ainda não se estabeleceu totalmente no mercado de GPUs. Sendo assim, a Arc A770 pode apresentar preço similar ao das concorrentes e, com isso, se tornar uma opção mais interessante para quem busca economizar.

Com informaçoes de UserBenchmark

Ficha técnica Intel Arc A770 e Nvidia RTX 3060 Especificações Intel Arc A770 Nvidia RTX 3060 Lançamento 10/2022 02/2021 Preço a partir de R$ 1.799 a partir de R$ 1.690 Clock até 2.100 MHz até 1.780 MHz Memória 16GB GDDR6 8/12 GB GDDR6 Interface de largura de banda 256-bit 128/192-bit Ray-Tracing Sim Sim Conexões DisplayPort 1.4, DisplayPort 2.0, HDMI 2.1, HDMI 2.0 HDMI, DisplayPort Energia da placa 225 W 170 W Conector energia complementar dois conectores de 8 pinos um conector 8 pinos

