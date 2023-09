Chromecast, Fire Stick TV ou Apple TV? Compare os três media centers

Chromecast , Fire TV Stick 4K e Apple TV 4K são alguns dos principais modelos de media center do varejo nacional e que prometem transformar qualquer estilo de TV em um dispositivo smart. Com eles, é possível ter acesso aos principais aplicativos de streaming de vídeo e música, além de jogos, notícias e esportes. Os dongles prometem reprodução de conteúdos com qualidade até 4K e áudio de alta resolução. Além disso, algumas versões incluem recursos de comandos de voz com os assistentes virtuais Alexa , Siri e Google Assistente .

Apple TV 4K, Chromecast ou Fire Stick TV? Compare modelos — Foto: Divulgação/TechTudo

Chromecast

Lançamento: 2020 (4ª geração)

Preço: a partir de R$ 584

Resolução de imagem: até 4K

Armazenamento interno: 8 GB

Memória RAM: 2 GB

Processador: ARM Cortex A55

Sistema operacional: Android TV OS

Portas e conectores: HDMI e micro USB

Dimensões e peso: 6,1 x 16,2 x 1,25 cm e 56,7 g

Cor: branco

Controle remoto: sim

Ficha técnica Fire TV Stick 4K

Lançamento: 2023

Preço: a partir de R$ 449

Resolução de imagem: até 4K

Armazenamento: 8 GB

Memória RAM: 2 GB

Processador: quad-core 1.7 GHz

Sistema operacional: Fire OS

Portas e conectores: HDMI e micro USB

Dimensões e peso: 8,6 x 30 x 1,3 cm e 32 gramas; 9,9 x 3 x 1,4 cm (4K) e 53,6 g

Cor: preto

Controle remoto: sim

Ficha técnica Apple TV 4K

Lançamento: 2022 (4K)

Preço: a partir de R$ 1.249

Resolução de imagem: 4K

Armazenamento: 64 GB e 128 GB

Memória RAM: não divulgado

Processador: Chip A15 Bionic com arquitetura de 64 bits

Sistema operacional: tvOS

Portas e conectores: HDMI, Ethernet e USB-C

Dimensões e peso: 9,3 x 3,1 x 9,3 cm e 208 g (modelo Wi-Fi) ou 214 g (modelo Wi-Fi + Etherne

Cor: preto

Controle remoto: sim

Design

Com design compacto, o Chromecast de quarta geração é uma opção que pode ser usada diretamente atrás da TV pela conexão HDMI. O dongle possui formato redondo e seu peso é de 56,7 g. O dispositivo agora conta com controle remoto na cor branca.

Chromecast com Google TV acompanha controle remoto — Foto: Reprodução/Amazon

O Fire TV Stick 4K é outra opção compacta que pode ser conectada diretamente atrás da televisão. O modelo da Amazon, no entanto, possui formato retangular e apresenta dimensões maiores que seu concorrente do Google. Tanto a versão convencional quanto a Lite têm 8,6 x 30 x 1,3 cm de dimensões e pesam 32 g cada. Já o modelo 4K é um pouco maior e possui 9,9 x 3 x 1,4 cm de tamanho e 53,6 g. A alimentação do aparelho fica por conta de um cabo adaptador.

Fire TV Stick Lite: modelo é compacto e discreto — Foto: Beatriz Cardoso/TechTudo

Os três modelos do Fire TV Stick acompanham um controle remoto. O acessório possui funções de navegação, controle do conteúdo em reprodução, botão de voz para a Alexa e acesso rápido ao Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Amazon Prime Music e, mais recentemente, ganhou acesso ao Globoplay também. Suas dimensões são de 3,8 x 14,2 x 1,6. A versão para o Fire TV Stick Lite pesa 44 g e possui tecnologia Bluetooth. Já o modelo convencional e o 4K contam com o controle de 43,4 g, que possui infravermelho além da conexão de rede sem fio.

Apple TV vem com controle remoto capaz de aceitar comandos por voz — Foto: Divulgação/Apple

O Apple TV também é uma opção compacta, mas que apresenta grandes diferenças no tamanho quando comparado com seus rivais da Google e da Amazon. O media center da maçã não pode ser acoplado diretamente à TV, sendo necessário que o usuário disponha um espaço ao lado da televisão para instalar o aparelho. Sua conexão é feita via cabo. O Apple TV 4K possui 3,1 cm de altura, 9,3 cm de largura, 9,3 cm de comprimento e pesa 208 g no modelo Wi-Fi e 214 g no modelo Wi-Fi + Ethernet.

O controle remoto da Apple TV é chamado de Siri Remote. O acessório apresenta Bluetooth 5.0 e infravermelho como principais tecnologias de comunicação com o media center e a TV. A bateria do aparelho é recarregável via conector USB-C. Com o controle, é possível ajustar o volume da mídia em reprodução, mutar, navegar, ligar/desligar e acionar a assistente de voz Siri por um botão lateral. Suas dimensões são de 13,6 x 3,5 x 0,9 cm e seu peso é de 66 g.

Especificações

No quesito especificações, o Chromecast apresenta armazenamento interno de 8 GB e memória RAM de 2 GB. O sistema operacional do media center é o Android TV OS. O dongle é compatível com redes Wi-Fi 802.11ac nas bandas 2,4 GHz e 5 GHz e com os sistemas operacionais Android, iOS, macOS e Windows. Por fim, sua qualidade de imagem final é com resolução até 4K.

O media center da Amazon inclui um pacote mais completo de especificações. Seu sistema operacional é o Fire OS, e o armazenamento total é de 8 GB, espaço dedicado ao sistema e também ao conteúdo baixado pelo usuário. Com um processador quad-core, o dongle possui tecnologias Bluetooth 5.0 e Wi-Fi dual band. Há, ainda, suporte para recursos de voz que podem ser acionados pelo controle remoto.

O Fire TV Stick Lite apresenta áudio HDMI com passagem de som Dolby Digital, Dolby Digital+ e Dolby Atmos. Com resolução de imagem de saída de 720p (HD) e 1080p (FHD), o modelo é compatível com os formatos de vídeo HDR 10, HDR10+, HLG, H.265, H.264 e Vp9. A versão convencional também inclui as mesmas configurações, com acréscimo do som surround Dolby Digital+. Já a versão 4K entrega som surround Dolby Atmos, 7.1 canais, dois canais estéreo e HDMI com passagem de som de até 5.1. Para assistir conteúdos com resolução Ultra HD (2160p) é necessário uma TV compatível.

Mais um dongle da família Fire TV, o Fire TV Stick 4K é o dispositivo mais potente da linha — Foto: Reprodução/Amazon

Nos mais atuais modelos de Apple TV são usados os chips A15 Bionic. O armazenamento dos dispositivos de streaming ficam entre 64 GB e 128 GB. O dispositivo conta com tecnologias mais avançadas que as versões anteriores e entrega Wi‑Fi 6 dual-band com MIMO 2x2 e conexão Bluetooth 5.0, além de requerer uma TV compatível com conteúdo HD e UHD.

Apple TV 4K conta com Dolby Vision e Dolby Atmos — Foto: Divulgação/Apple

O Apple TV 4K é compatível com com vídeos H.264 e HEVC SDR de até 2160p. Além disso, o modelo inclui HEVC Dolby Vision, HDR10+, HDR10 e HLG. Na parte de áudio há complemento do Dolby Atmos, além dos formatos que estão disponíveis na versão de entrada.

Sistema

Os modelos de Fire TV Stick apresentam o sistema operacional Fire OS, que é baseado no Android, e possui uma interface para navegação, assim como nas TVs smart com tecnologia nativa. Como o aparelho possui Alexa embutida, é possível pedir a assistente de voz realizar comandos inteligentes, o que permite transformar a TV em uma central de controle de outros dispositivos smart de casa.

Já o Chromecast (4ª geração) agora possui um sistema operacional próprio. É possível espelhar o celular para ampliar as possibilidades de uso do dongle. Além disso, o aparelho também é compatível com os smart speakers Nest, que possuem a Google Assistente integrada.

Novo sistema operacional tvOS já está disponível para atualização — Foto: Reprodução/Apple

As versões do Apple TV apresentam um sistema da própria maçã, o tvOS. A versão 17 do software dos media centers foi atualizada recentemente e integrou aos aparelhos uma série de novidades de acessibilidade, áudio, múltiplos usuários e recursos da assistente de voz Siri. A interface reúne os principais conteúdos e aplicativos instalados pelo usuário.

Funcionalidades e conteúdo

A principal funcionalidade dos media centers é ampliar os recursos da TV. Os usuários que têm modelos de televisores mais antigos podem transformar o aparelho em um dispositivo smart com o auxílio dos dongles citados. Com esses aparelhos, é possível acessar aplicativos de streaming de séries, filmes e músicas, jogos, conexão com o celular, fazer comandos para assistentes de voz e ter um controle mais facilitado das funções da televisão.

O Chromecast inclui em sua lista de aplicativos opções de streaming como Netflix, Globoplay, HBO Max e Star+. Na parte de músicas, o Spotify, Deezer e SoundCloud são algumas das opções. O YouTube, Google Fotos e o navegador Chrome também estão presentes no dongle da Google. Na parte de jogos, ganham espaço o Just Dance Now, o Stadia e o Quiz4TV. Apps de esporte como Premiere, Olympics Chromecast, ESPN e NBA Game Time também estão inclusos.

Nova geração do Chromecast — Foto: Reprodução/Amazon

O Fire TV Stick também inclui os principais títulos de streaming utilizados no Brasil, com destaque para o Amazon Prime Video e o Amazon Prime Music, que são da própria Amazon. Também é possível assistir a conteúdos gratuitos pelos apps da Pluto TV e VIX, e a notícias e esportes no Vivo Play e DAZN. O controle incluso no dongle pode apresentar mais conforto ao usuário, já que é possível solicitar que Alexa indique os melhores conteúdos para assistir com apenas um toque. Outro destaque do aparelho é que ele funciona como uma central para comandar outros aparelhos inteligentes da casa.

Já o Apple TV promete transformar a TV de casa em cinema, karaokê, fliperama ou academia. Além dos principais aplicativos de streaming, o media center inclui o Apple TV+ que permite assistir aos Apple Originals. O Apple Music promete ao usuário uma experiência de karaokê que permite acompanhar a letra de suas músicas favoritas. Outras funcionalidades são o Arcade, que dá acesso a mais de 200 jogos e o Apple Fitness, que contém treinos e guias de meditação. O Siri Remote permite solicitar conteúdos e tirar dúvidas sobre a programação.

Preço e disponibilidade

Os media centers já são populares entre os consumidores brasileiros e podem ser encontrados com facilidade no varejo nacional. Alguns modelos ainda são vendidos diretamente no site da fabricante, como é o caso do Fire TV Stick e do Apple TV. O Google, por sua vez, não possui uma loja própria que vende o Chromecast no país.

No site da Amazon, é possível encontrar o Fire TV Stick por R$ 349. A versão Lite, que é a opção de entrada, pode ser encontrada por a partir de R$ 299. Já o modelo 4K do aparelho é visto por R$ 449.

O Apple TV 4K na versão de 64 GB pode ser adquirido por R$ 1.499 no site oficial e por a partir de R$ 1.249 no varejo. O modelo com 128 GB custa R$ 1.699 no site da maçã. O Chromecast também pode ser encontrado na Amazon por cifras que partem de R$ 584.

