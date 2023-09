iOS 17 X iOS 16: qual atualização da Apple foi mais inovadora? Compare

O iOS 17 , novo sistema operacional do celulares iPhone , acaba se ser liberado pela Apple . A atualização tem grandes mudanças visuais com ferramentas de personalização da tela de bloqueio e recursos para facilitar a comunicação, como o NameDrop, que permite compartilhar contatos por aproximação. Quem acompanha de perto os lançamentos da marca, porém, sempre compara o novo sistema com o antecessor. Na disputa entre iOS 17 e iOS 16 , qual foi o mais inovador? Pensando nisso, o TechTudo preparou uma lista com as novidades lançadas em cada opção que vai ajudar a decidir qual delas surpreendeu mais os usuários. Confira a seguir!

iOS 17 X iOS 16: compare sistemas operacionais da Apple — Foto: Divulgação/Shutterstock

Principais novidades do iOS 17

1. Modo Em Espera

Seguindo os passos do Apple Watch, o iPhone agora conta com um modo Em Espera (Standby, em inglês). A função permite que o celular dê mais foco a widgets importantes, como hora, músicas em reprodução, interações com a Siri e afins, quando não está em uso. Assim, quando o smartphone está sob uma cabeceira, por exemplo, o usuário consegue visualizar essas informações de longe com facilidade.

Modo Standby disponível no iOS 17 permite usar iPhone como um smartwatch — Foto: Foto: Reprodução/Apple

2. Aplicativo Journal

A App Store conta com diversos aplicativos de diário, alguns pagos e outros gratuitos, mas as a Apple decidiu criar a sua própria alternativa: o Journal. O novo aplicativo nativo ajuda o usuário a registrar informações do dia a dia, seja por texto ou por fotos e áudio. O software, no entanto, não estará disponível aos usuários na primeira compilação do iOS 17.

Aplicativo Journal é um diários no iOS 17 — Foto: Divulgação/Apple

3. Pôster de Contato

Assim como acontece com a tela de bloqueio desde o iOS 16, a Apple vai permitir que os usuários criem um poster interativo para cada contato. A personalização envolve desde o plano de fundo, que pode ser alterado para a foto do contato ou um Memoji, e a fonte e cor do nome da pessoa. O painel modificado aparecerá no celular ao receber ligações.

IOS 17 permite criar Banner de contatos no iPhone — Foto: Reprodução/Divulgação

4. NameDrop

O AirDrop teve as suas funções expandidas no iOS 17. Com a atualização, os usuários podem compartilhar contatos com facilidade, ao aproximar o iPhone de outros aparelhos. No repasse, os usuários podem escolher as informações que serão encaminhadas e até enviar o Pôster de Contato.

NameDrop é uma das novidades do iOS 17, novo sistema para iPhones — Foto: Reprodução/Apple

5. Mapas off-line

O aplicativo de Mapas também está melhor. No iOS 17, os usuários poderão salvar uma área no aplicativo para utilizá-lo mesmo quando não há conexão com internet. O recurso é útil para viagens, por exemplo, para poder conferir a rota de uma estrada mesmo em lugares onde não há rede.

Apple Maps teve ajustes no iOS 17 — Foto: Reprodução/Analysti941

6. Novos stickers e memojis‌

O iOS 17 permitirá a criação de novos adesivos. Através de um recurso nativo, os usuários poderão destacar pessoas, animais e objetos de fotos para transformá-los em figurinhas. Os Memojis também contam com novos stickers: auréola, sorriso maroto e Peekaboo.

iOS 17 melhorou criação de stickers e memojis‌ — Foto: Reprodução/Apple

Novidades lançadas no iOS 16

1. Nova tela de bloqueio

O iOS 16 praticamente repaginou a tela de bloqueio do iPhone. A atualização ofereceu a opção para personalizar desde a cor e fonte do relógio, até a inclusão de widgets para levar informações mais úteis sem precisar desbloquear o smartphone. A exibição das notificações também ganhou novas opções para serem menos invasivas.

iOS 16 apresentou mudanças na tela de bloqueio do iPhone — Foto: Reprodução/Apple

2. Atividades Ao Vivo

Ainda sobre a tela de bloqueio, a Apple implementou um outro recurso para tornar as notificações mais interativas no iOS 16: as Atividades Ao Vivo. De modo resumido, trata-se de um alerta que exibe informações em tempo real de alguma ação em progresso, como o progresso de uma corrida.

iOS 16 permitiu acompanhar atividades ao vivo no Iphone — Foto: Divulgação/Apple

3. Modo foco mais completo

A Apple também otimizou o Modo Foco no iOS 16. Os usuários podem configurar telas de bloqueio de acordo com o perfil ativado, a fim de atender às necessidades de cada momento. Por exemplo, se você deseja relaxar, é possível configurar um layout sem muitas informações e sem a exibição de notificações. Já na hora de trabalhar, os usuários selecionam apenas as informações mais importantes para serem exibidas no horário comercial, evitando distrações.

Modo foco ficou mais completo no iOS 16 — Foto: Reprodução/Apple

4. Pesquisa por texto em fotos

O buscador nativo do sistema operacional se tornou mais inteligente com a atualização do iOS 16. Além do recurso para copiar informações de imagens, a pesquisa passou a encontrar textos disponíveis em fotos guardadas no celular. Por exemplo, se você fotografou um panfleto de uma pizzaria, é só fazer uma busca pelo estabelecimento na ferramenta.

Live Text ganhou novas funções no iOS 16 — Foto: Reprodução/TechTudo

5. Apple Pay expandido

A Carteira (Wallet, em inglês) também recebeu reforços no iOS 16. Desde o ano passado, os usuários podem controlar as compras feitas pelo Apple Pay por aplicativos ou sites compatíveis através da plataforma. Além disso, o aplicativo tornou-se ainda mais integrado ao sistema operacional e expandiu o suporte à carteiras de identificação.

Apple Pay doi expandido no iOS 16 da Apple — Foto: Reprodução/Clara Fabro

