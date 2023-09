iPhone 15 vs iPhone 14: veja o que muda no preço e ficha técnica

O iPhone 15 foi apresentado pela Apple com visual parecido com o de seu antecessor, o iPhone 14 . A nova geração, entretanto, deixa o conector Lightning de lado para dar a vez ao padrão USB-C e adere à Dynamic Island, até então disponível apenas nos modelos Pro da geração anterior. Além disso, o smartphone conta com uma câmera dupla de 48 megapixels, superior aos 12 MP do iPhone 14. No Brasil, o celular custará a partir de R$ 7.599, mas ainda não há previsão de início das vendas.

Vale mencionar que o iPhone 14 (128 GB) foi anunciado no Brasil pelo mesmo preço, mas caiu mais de R$ 1 mil após o lançamento da nova geração, de acordo com a loja oficial da Apple. Na Amazon, o modelo está à venda por R$ 4.887. Nas linhas a seguir, veja o comparativo completo entre o iPhone 15 e o iPhone 14 em aspectos como tela, design, bateria, desempenho, preço e mais.

Cores do iPhone 15 são preto, azul, verde, amarelo e rosa (tom pastel) — Foto: Divulgação/Apple

Tela e design

O visual da linha de entrada recebeu um refresco. O iPhone 15 deixou de lado o característico notch que marca os celulares da Apple desde a estreia do iPhone X, em 2017. No lugar, a nova geração aderiu ao Dynamic Island, um “furo” em forma de pílula no centro da tela. Até então, o recurso estava disponível apenas no iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

O recorte vai muito além de abrigar sensores e a câmera frontal. A Apple aproveita o espaço para abrigar informações importantes ou Atividades Ao Vivo. Por exemplo, ao ouvir uma música, o sistema vai disponibilizar um ícone no Dynamic Island, indicando que há uma mídia em reprodução. Ao pressioná-lo, o usuário pode pausar o som, passar de faixa, e afins, sem abrir o aplicativo.

Outros recursos aparecem nessa área. É o caso de informações sobre os AirPods, ao serem conectados, ou até mesmo um timer. Os usuários ainda podem receber alertas de aplicativos de terceiros para facilitar o dia a dia dos usuários.

Enquanto isso, o iPhone 14 segue o mesmo notch do iPhone 13: existente, porém, menor. Na teoria, os modelos 14 e 15 têm o mesmo tamanho de tela: 6,1 polegadas. Entretanto, o iPhone 15 tem um aproveitamento maior justamente devido ao Dynamic Island, que explora uma “zona morta” do painel para levar informações úteis no dia a dia.

iPhone 14 tem tela de 6,1 polegadas — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

De resto, os modelos são praticamente iguais no quesito tela e design. O iPhone 15 até chegou a receber um leve incremento na resolução, subindo de 2.532 x 1.170 pixels para 2.556 x 1.179 pixels. Mas, na prática, os dois tendem a entregar o mesmo nível de definição.

A Apple ainda manteve o corpo com as câmeras dispostas em um módulo quadrado, na parte traseira. As cores, por outro lado, se diferenciam. Veja abaixo.

iPhone 14: meia-noite, estelar (branco), vermelho, roxo, azul e amarelo (tons mais intensos);

meia-noite, estelar (branco), vermelho, roxo, azul e amarelo (tons mais intensos); iPhone 15: preto, azul, verde, amarelo e rosa (tom pastel).

Câmera

A câmera traz um dos maiores incrementos da nova geração. Depois de anos, a Apple abandonou os 12 megapixels da câmera principal, elevando a resolução para 48 MP no iPhone 15. Segundo a fabricante, esse incremento facilita o registro de imagens com mais detalhes, e ainda garante um zoom óptico de 2x e digital de até 10x.

O sensor principal acompanha uma lente com abertura de f/1.6, facilitando o registro de imagens até em ambientes com pouca iluminação. A Apple também destaca a estabilização óptica por deslocamento de sensor, a fim de garantir fotos menos tremidas. Já a câmera secundária permanece com 12 MP e lente ultrawide (f/2.4).

Câmeras do iPhone 15 em foco — Foto: Divulgação/Apple

O iPhone 14 segue a receita dos últimos anos. Ou seja, a câmera principal permanece com 12 MP, mas com uma abertura maior: f/1.5. O componente também possui estabilização óptica de imagem por deslocamento de sensor e é acompanhado por outra câmera de 12 MP, desta vez com lente ultrawide.

iPhone 14 traz câmera dupla na traseira — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Evidentemente, com base nas apresentações da Apple, a nova geração possui um conjunto de câmeras mais poderoso. Por outro lado, é importante destacar que uma resolução maior não necessariamente significa mais qualidade. Outros fatores precisam ser colocados na balança. Sendo assim, é importante ressaltar que o iPhone 14, mesmo com um sensor de 12 MP, tende a entregar imagens de alta qualidade.

Já a câmera frontal permanece com 12 MP nos dois modelos. Outro fator em comum — e positivo — reside nos sensores TrueDepth, que ajudam a aplicar o popular modo retrato e outros filtros com mais precisão ao fazer selfies.

Desempenho e armazenamento

Seguindo a estratégia do ano passado, o iPhone 15 não traz o processador mais recente. A Apple optou pelo A16 Bionic, que possui seis núcleos de CPU, cinco núcleos de GPU e 16 núcleos de Neural Engine. O chip, vale lembrar, é o mesmo do iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, revelados em setembro de 2023.

Apesar de permanecer com um chip apresentado no ano passado, o fator não tira a glória do celular. Isso porque, de acordo com a fabricante, o componente possui uma GPU 40% mais rápida em relação ao chip do iPhone 12. Além disso, o processador é mais recente do que a peça encontrada no interior do iPhone 14, o Apple A15 Bionic, que possui a mesma arquitetura.

iPhone 15 Plus e iPhone 15 — Foto: Divulgação/Apple

No geral, os dois celulares devem contar com o mesmo desempenho fluido, e sem travamentos, já característico dos iPhones. A diferença pode ser percebida apenas em comparação com o iPhone 15 Pro, que traz o Apple A17 Pro, um chip com litografia de 3 nanômetro e ray tracing.

A Apple, como de costume, não revelou a memória RAM dos dois modelos. As duas gerações contam com as seguintes opções de armazenamento, sem entrada para cartão de memória: 128 GB, 256 GB e 512 GB.

Bateria

O fim do conector Lightning é o grande destaque da nova geração. Em 2024, a Apple aposentou o seu padrão proprietário para dar a vez ao USB-C, que é mais universal. Ou seja, com o mesmo cabo você pode carregar o MacBook, iPad, AirPods e celulares Android. Dependendo do modelo, até notebooks com Windows podem ser utilizar o mesmo fio para troca de dados ou repor a bateria.

Isso significa que, com o iPhone 14, você não precisa mais se preocupar se os seus amigos têm ou não carregador para celulares da marca. Da mesma forma, você pode emprestar o seu acessório para uma pessoa que utilize um smartphone da Samsung, Motorola ou Xiaomi. É como a própria Apple diz em seu site: “Acabou a bagunça dos cabos”.

A bateria, entretanto, não sofreu mudanças. Tanto o iPhone 14 quanto o iPhone 15 prometem até 20 horas de produção de vídeo, até 16 horas de streaming de vídeo e até 80 horas de reprodução de áudio. Já as potências de recarga sem fio permanecem iguais:

MagSafe: até 15 W;

até 15 W; Padrão Qi: até 7,5 W.

De acordo com a Apple, os usuários conseguem reestabelecer até 50% da bateria em aproximadamente 30 minutos com um adaptador de energia de 20 watts ou superior. O carregador precisa ser comprado separadamente.

AirPods Pro e iPhone 15 ganham USB-C — Foto: Divulgação/Apple

Versão do sistema

O iPhone 15 foi anunciado com a versão mais recente do sistema operacional da Apple: o iOS 17. A nova versão, que também estará disponível para o iPhone 14, conta com o Pôster de Contato, uma tela personalizada ao receber ligações. A atualização também traz o NameDrop, uma forma de trocar contatos ao aproximar um iPhone do outro.

Outras novidades estão previstas. É o caso do recurso “Chegou Bem?”, que avisa aos seus amigos ou família automaticamente quando você chega em casa, por exemplo. Também será possível gravar vídeos ou mensagens de voz para quando sua chamada não for atendida no FaceTime.

NameDrop está entre os recursos do iOS 17 no iPhone — Foto: Reprodução/Apple

Recursos adicionais

Os dois modelos são compatíveis com o 5G. Isso significa que você poderá utilizar conexão de Internet móvel de alta velocidade no celular, desde que a sua operadora ofereça o serviço. Além disso, a dupla conta com eSIM, permitindo o uso de duas linhas de telefone simultaneamente no mesmo aparelho.

O par ainda apresenta certificação IP68, garantindo resistência à água e poeira. Segundo a Apple, a profundidade máxima é de 6 metros por até 30 minutos. Mas a fabricante deixa um alerta: “a resistência a respingos, água e poeira não é uma condição permanente e pode diminuir com o tempo. Não tente recarregar um iPhone molhado”.

Outro ponto em comum diz respeito ao Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 (802.11ax) e NFC. Tanto o iPhone 14 quanto o iPhone 15 possuem NFC para fazer pagamentos por aproximação.

Preço

O iPhone 15 foi apresentado pela Apple em 12 de setembro de 2023. O celular chegará às lojas do Brasil por R$ 7.299 (128 GB), R$ 8.099 (256 GB) e R$ 9.599 (512 GB). Ainda não há previsão de lançamento do smartphone no mercado nacional.

Já o iPhone 14 desembarcou no país com os mesmos valores e opções de armazenamento. Hoje, a Apple cobra os seguintes preços pelo celular em sua loja virtual: R$ 5.999 (128 GB), R$ 6.799 (256 GB) e R$ 8.299 (512GB).

Na Amazon, os valores são mais acessíveis: o iPhone 14 de 128 GB, estelar, está à venda por R$ 4.887.

iPhone 14 e iPhone 15 - ficha técnica Especificações iPhone 14 iPhone 15 Lançamento Setembro de 2022 Setembro de 2023 Preço de lançamento A partir de R$ 7.599 A partir de R$ 7.599 Preço atual A partir de R$ 5.999 A partir de R$ 7.599 Tela 6,1 polegadas 6,1 polegadas Resolução da tela 2532 x 1170 pixels 2556 x 1179 pixels Processador Apple A15 Bionic Apple A16 Bionic Memória RAM Não informado Não informado Armazenamento 128 GB, 256 GB e 512 GB 128 GB, 256 GB e 512 GB Cartão de memória Não possui Não possui Câmera traseira Dupla, 12 megapixels Dupla, 48 MP e 12 MP Câmera frontal 12 megapixels 12 megapixels Sistema operacional iOS 17 iOS 17 Bateria Não informado Não informado Dimensões e peso 146,7 x 71,5 x 7,80 mm; 172 gramas 147,6 x 71,6 x 7,80 mm; 171 gramas Cores Meia-noite, estelar, vermelho, roxo, azul e amarelo Preto, azul, verde, amarelo e rosa

Com informações de Apple (1, 2, 3, 4 e 5)

