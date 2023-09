Redmi Pad vs Xiaomi Pad 5: compare preço e ficha técnica dos tablets

Redmi Pad e Xiaomi Pad 5 são tablets semelhantes da gigante chinesa, mas que diferem em alguns detalhes. O Pad 5 possui uma ficha técnica mais robusta e é voltado para o trabalho e entretenimento. Entretanto, pode ser semelhante no quesito desempenho ao Redmi Pad , que, apesar de ser um modelo de entrada, é mais novo e possui recursos mais atualizados. Ambos os modelos tem tela com cerca de 11 polegadas de tamanho, câmera frontal de 8 MP e sistema de som com recursos de cinema. O Redmi Pad pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 1.541 ; o Xiaomi Pad 5, por a partir de R$ 2.289 .

Um ponto importante que conta a favor do Xiaomi Pad 5 é que ele é vendido oficialmente no Brasil. Isso significa que o usuário poderá ter acesso à nota fiscal e garantia em todo território nacional. O Redmi Pad, por outro lado, não é vendido de forma oficial por aqui, de forma que a Xiaomi não garante os reparos gratuitos em caso de defeito de fábrica. Nas linhas a seguir, veja o comparativo detalhado entre os tablets.

Xiaomi Pad 5 é um tablet para o trabalho, segundo dá a entender o seu site oficial — Foto: Reprodução/ Xiaomi

Tela

Os dados técnicos encontrados no site oficial da fabricante indicam que a tela do Xiaomi Pad 5 tende a ser um pouco melhor do que a do Redmi Pad. Isso porque, enquanto o primeiro traz um display de 11 polegadas com 1.600 x 2.560 pixels de resolução, o segundo apresenta 10,61 polegadas e 1.200 x 2.000 pixels de resolução.

Entretanto, a maior diferença entre eles reside em outros dois fatores: o Xiaomi Pad 5 tem 500 nits de brilho máximo e 120 Hz de taxa de atualização. O Redmi Pad, por sua vez, traz 400 nits e 90 Hz para os mesmos quesitos. Assim, o Xiaomi Pad 5 se revela como a melhor opção entre os dois para leitura em locais mais claros e para jogos, por exemplo.

Redmi Pad tem tela de 10,61 polegadas com painel LCD — Foto: Divulgação/Xiaomi

Design

Olhando rapidamente para os dois produtos, é difícil estabelecer uma diferença clara em se tratando de design. Ambos possuem aparência semelhante, com perfil fino, linhas retas na frente e atrás e cantos arredondados, bem como visual que transmite elegância. Além disso, os dois possuem apenas uma câmera traseira, mas com módulos desenhados de forma diferente.

Além da câmera, os dois tablets se diferem apenas em alguns detalhes. O Xiaomi Pad 5, por exemplo, tem a borda da tela mais fina do que o Redmi Pad. Outro detalhe fácil de perceber é a presença da marca “Redmi” na parte traseira do Redmi Pad, enquanto o Xiaomi Pad 5, como esperado, estampa o nome da empresa na mesma posição.

Redmi Pad da Xiaomi tem tela com resolução de 2K e consegue exibir até 1 bilhão de cores — Foto: Divulgação/Xiaomi

Câmeras

A câmera não costuma ser um elemento forte na ficha técnica de um tablet, e esses dois modelos não fogem à regra. O Xiaomi Pad 5 tem um sensor de 13 MP na parte de trás e 8 MP na área frontal, enquanto o Redmi Pad tem sensores de 8 MP na câmera principal e na frontal. Essas configurações devem ser suficientes para realizar videoconferência nos dois dispositivos.

Xiaomi Pad 5 — Foto: Reprodução/ Xiaomi

Desempenho e armazenamento

O Xiaomi Pad 5 vem equipado com o processador Snapdragon 860, da Qualcomm, que tem oito núcleos e velocidade de 2,96 GHz. Já o Redmi Pad é equipado com um chip MediaTek Helio G99, mais moderno e menos poderoso, com velocidade de até 2,2 GHz. O primeiro pode oferecer melhor desempenho, enquanto o segundo tende a economizar mais a bateria, por ter um processo de fabricação atualizado.

Quanto à memória RAM e ao armazenamento, o Redmi Pad tem opções entre 3 GB, 4 GB e 6 GB de RAM, e versões com 64 GB ou 128 GB de memória interna. O Xiaomi Pad 5, por sua vez, tem apenas uma opção com 6 GB de RAM e espaço interno maior, com 128 GB ou 256 GB.

Bateria

O Xiaomi Pad 5 tem uma bateria de 8.720 mAh e, de acordo com a marca, pode oferecer uma autonomia de mais de 5 dias de reprodução de música ou 16 horas de reprodução de vídeo. Mas, para jogos, essa expectativa cai para 10 horas.

Já o Redmi Pad, com os seus 8.000 mAh de capacidade de bateria, promete entregar até 21 horas de reprodução de vídeo ou 12 horas em games. A diferença está justamente na forma mais eficiente com a qual o seu processador trabalha, com menor consumo de energia do que o outro modelo.

Versão do sistema

Ambos os aparelhos vêm com o sistema MIUI for Pad, uma versão do MIUI com Android para tablets com telas médias e grandes. Isso permite adicionar recursos como tela dividida e trabalhar em mini janelas. A interface também traz um recurso de gaveta de aplicativos, para o usuário poder organizar melhor todo o conteúdo instalado.

O Xiaomi Pad 5 saiu de fábrica com o Android 11, e o Redmi Pad, com o Android 12. Ambos foram atualizados para o Android 13, o sistema mais recente do Google. O site oficial, entretanto, não deixa claro por quanto tempo haverá atualizações de segurança para os modelos de tablet.

Xiaomi Pad 5 — Foto: TechTudo

Recursos adicionais

Vale a pena ressaltar que ambos os tablets possuem quatro alto-falantes, sendo dois em cada extremidade, com suporte à tecnologia de áudio Dolby Atmos. O recurso ajuda a melhorar qualidade do som e facilita a imersão do usuário na mídia reproduzida.

Sobre conectividade, ambos possuem Wi-Fi 2,4 GHz e entrada USB-C, mas diferem na qualidade do Bluetooth. Enquanto o Xiaomi Pad 5 tem o Bluetooth 5.0, o Redmi Pad tem o protocolo 5.3. Mais atual, ele tende a ter uma conexão mais confiável e um pareamento mais ágil entre os dispositivos.

O Redmi Pad está disponível em três opções de cores — Foto: Divulgação/Xiaomi

Preço

O Xiaomi Pad 5 chegou ao Brasil em outubro de 2021 pelo preço sugerido de R$ 4.299. Entretanto, o mesmo modelo pode ser encontrado atualmente no marketplace da Amazon pelo preço mínimo de R$ 2.289 na versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

O Redmi Pad nunca foi lançado oficialmente por aqui, logo, não dispõe de um preço oficial para estabelecermos uma comparação. Entretanto, ele também pode ser encontrado na Amazon por a partir de R$ 1.541, na versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento.

Vale lembrar que, hora de comprar um smartphone ou tablet Xiaomi no Brasil, é preciso ter cuidado para não cair em armadilhas. Isso porque a marca é a mais contrabandeada em nosso território, apesar de ter representação oficial por aqui. Portanto, exija sempre a nota fiscal e as garantias previstas em lei.

Comparativo entre Xiaomi Pad 5 e Redmi Pad Especificações Xiaomi Pad 5 Redmi Pad Lançamento outubro de 2021 outubro de 2022 Preço de lançamento R$ 4.299 não foi lançado no Brasil Preço atual R$ 2.289 R$ 1.541 Tamanho de tela 11 polegadas 10,61 polegadas Resolução de tela 1.600 x 2.560 1.200 x 2.000 Processador Qualcomm Snapdragon 860 MediaTek Helio G99 CPU Octa-core de 2,96 GHz Octa-core de 2,2 GHz Memória RAM 6 GB 3 GB, 4 GB ou 6 GB Armazenamento 128 GB ou 256 GB 64 GB ou 128 GB Sistema operacional MIUI for Pad MIUI for Pad Bateria 8.720 mAh 8.000 mAh Cores branco e cinza escuro grafite, prata e verde

Com informações de Xiaomi (1, 2)

