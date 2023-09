RX 5600 XT vs RTX 2060 Super: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

A seguir, o TechTudo apresenta um comparativo das placas intermediárias de AMD e Nvidia. Confira os detalhes das fichas técnicas da RX 5600 XT e RTX 2060 Super.

Radeon RX 5600 XT conta com boas especificações — Foto: Divulgação/AMD

📝 Quanto custa um PC gamer? Veja no Fórum do TechTudo

Especificações

A RTX 2060 Super é uma placa de vídeo que traz algumas vantagens em especificações. Ela tem um clock de GPU 100 MHz superior ao modelo da AMD, além de trazer 2 GB a mais de VRAM. São 8 GB contra 6 GB da RX 5600 XT. Porém, as duas utilizam o padrão GDDR6.

A placa da Nvidia conta ainda com interface de largura de banda de 256 bits, contra apenas 192 bits da placa de vídeo da AMD, o que pode otimizar a velocidade da VRAM, e assim, oferecer mais desempenho.

Nvidia GeForce RTX 2060 Super — Foto: Divulgação/Nvidia

Desempenho

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, a RTX 2060 Super deve entregar mais desempenho que a RX 5600 XT. Isso pode ser constatado em jogos e também em benchmarks sintéticos, que utilizam softwares dedicados para avaliar o desempenho das placas e atribuir uma nota.

Em aplicações como PassMark, a RTX 2060 Super obteve pontuação 20% maior que a concorrente. Já em jogos em títulos como Fortnite, na resolução HD, a placa da Nvidia entrega até 40% mais quadros, enquanto em Full HD a diferença é de até 84% com níveis gráficos médios.

Esse potencial para entregar mais quadros em níveis gráficos mais baixos é um diferencial interessante principalmente para quem busca uma GPU para jogos competitivos.

RTX 2060 Super em sua versão de referência. — Foto: Divulgação/Nvidia

Recursos

Em recursos, a RTX 2060 Super pode levar alguma vantagem. O modelo oferece compatibilidade com o Nvidia DLSS, que aprimora o desempenho da GPU por meio de deep learning fazendo com que a placa de vídeo entregue mais FPS. Além disso, ela é a única placa do comparativo que é compatível com Ray Tracing, tecnologia recente que aprimora os efeitos de iluminação em jogos e aplicações compatíveis.

A placa da AMD é um pouco mais modesta, trazendo compatibilidade com recursos de realidade virtual, suporte ao AMD FidelityFX Super Resolution, que tem uma finalidade similar ao DLSS. A GPU também apresenta suporte ao VSR, super resolução virtual.

Nova RX 5600 XT tem vocação para rodar games em Full HD — Foto: Divulgação/AMD

Consumo

No consumo, a placa da AMD tende a ser a solução com menor gasto de energia, afinal, o modelo tem um clock inferior ao da concorrente, e também um TDP mais baixo. Consequentemente, a performance deve ser menor.

Por outro lado, a diferença entre o consumo das placas não deve ser tão grande, e apesar de ter um consumo maior, a placa da Nvidia tende a entregar mais desempenho. As duas placas utilizam um conector de energia complementar diretamente da fonte, mas a AMD não especifica a quantidade de pinos requeridos.

As duas placas de vídeo exigem uma fonte de alimentação de ao menos 550 W. O valor é padrão para placas do segmento, e mesmo com o uso de conectores de energia complementares, as PSUs já oferecem suporte a eles.

Preço e disponibilidade

Atualmente, a RTX 2060 Super tem disponibilidade maior no mercado brasileiro, sendo possível encontrar a placa em oferta no varejo online especializado por valores a partir de R$ 1.909.

Já a RX 5600 XT não tem aparecido muito no mercado brasileiro. Se você realmente quiser adquirir a placa de vídeo, talvez vai ter que considerar importá-la. Alguns sites de importação contam com anúncios da placa da AMD por valores a partir de R$ 1.489. Além do valor do frete, é importante ficar atento ao fato das placas importadas não contarem com garantia no Brasil.

Gostou do produto? Compre aqui gddr6 Mancer RTX 2060 Super R$ 1.909,90 IR À LOJA

Todas as ofertas de Mancer RTX 2060 Super × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. gddr6 Mancer RTX 2060 Super R$ 1.909,90 IR À LOJA

Custo-benefício

A escolha entre as placas deve levar em consideração o desempenho e recursos desejados pelo consumidor. No entanto, nesse comparativo, a RTX 2060 Super da Nvidia tende a ter melhor relação custo-benefício. Além do modelo não ter um custo tão mais alto que o da concorrente, promete oferecer uma performance maior, principalmente com níveis gráficos intermediários em resoluções mais próximas ao Full HD.

Além disso, a placa da Nvidia oferece maiores volume de VRAM e interface de largura de banda, podendo entregar maior vida útil que o da concorrente.

Ficha técnica RX 5600 XT e RTX 2060 Super Especificações AMD RX 5600 XT NVIDIA RTX 2060 Super Lançamento 01/2020 07/2019 Preço *R$ 1.489 R$ 1.699 Clock até 1.560 MHz até 1.650 MHz Memória 6GB GDDR6 8GB GDDR6 Interface de largura de banda 192 bits 256 bits Ray Tracing Não Sim Conexões DisplayPort, HDMI DisplayPort, HDMI, DVI-DL Energia da placa 150 W 175 W Conector de energia complementar N/A um conector de 8 pinos Fonte recomendada 550 W 550 W

Com informações de HW Bench e UserBenchmark

Como escolher a placa de vídeo certa para o PC?

Como escolher a placa de vídeo certa para o PC