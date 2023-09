RX 5700 vs RTX 2060: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

As placas de vídeo RX 5700 e RTX 2060 de AMD e Nvidia são duas soluções intermediárias lançadas em julho de 2019 e janeiro de 2020, respectivamente. Os dispositivos oferecem uma boa quantidade de VRAM , clocks de GPU de até 1.725 MHz, além de suporte a Ray Tracing no modelo da Nvidia. São compatíveis com recursos como realidade virtual, AMD FSR e Nvidia DLSS.

Disponíveis no varejo online por valores a partir de R$ 1.398, RX 5700 e RTX 2060 podem ser alternativas muito interessantes para quem utiliza um display Full HD ou mesmo Quad HD. As GPUs prometem entregar taxa de quadros bem altas em jogos populares como títulos competitivos como League of Legends ou CS:GO, por exemplo. Abaixo, o TechTudo apresenta um comparativo das placas e a ficha técnica dos modelos.

RX 5700 XT promete bom desempenho em Full HD — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

O clock de GPU das placas é parecido, com a RX 5700 da AMD oferecendo até 1.725 MHz, contra 1.680 MHz da placa da Nvidia. Os dois modelos utilizam VRAM no padrão GDDR6, que é um dos mais modernos atualmente. Enquanto a placa da AMD entrega volume com 8 GB, a RTX 2060 tem versões com 6 ou 12 GB.

A interface de largura de banda da placa da AMD é de 256 bits, o que é mais comum a modelos intermediários/avançados. Nas placas da Nvidia, a interface é de apenas 192 bits, o que pode fazer com que a solução da AMD tenha memórias mais eficientes, gerando algum ganho em performance.

RTX 2060 — Foto: Divulgação/Nvidia

Desempenho

De acordo com dados de sites especializados em benchmarks, as placas tendem a ter um desempenho similar, mas em alguns cenários, a placa da AMD acaba levando uma leve vantagem, principalmente quando comparada ao modelo de 6 GB da RTX 2060.

Em jogos recém-lançados, como o remake de Resident Evil 4, a placa de vídeo da AMD teve média de 81 quadros por segundo em Full HD, enquanto a GPU da Nvidia , no modelo de 6 GB, obteve média de 75 quadros. Já em jogos competitivos como Valorant, que se beneficiam muito de uma taxa de quadros mais alta para uma melhor experiência dos jogadores, também em Full HD, a placa da AMD tende a oferecer média acima dos 200 FPS, enquanto o modelo da Nvidia entrega em média cerca de 180 FPS.

Nvidia GeForce RTX 2060 — Foto: Divulgação/Nvidia

Recursos

A GPU da Nvidia oferece uma quantidade maior de recursos. É o único modelo do comparativo compatível com Ray Tracing, tecnologia que aprimora a qualidade da iluminação em jogos e aplicações compatíveis. O modelo também traz suporte ao Nvidia DLSS, que é um recurso que utiliza deep learning para aprimorar o desempenho da GPU de maneira inteligente e entregar taxas de quadros mais altas.

A RX 5700 não oferece suporte ao Ray Tracing, mas é uma solução compatível com o AMD FidelityFX Super Resolution, que tem uma proposta similar ao Nvidia DLSS. A placa de vídeo da AMD ainda é compatível com resoluções virtuais (VSR) e com aplicações de realidade virtual.

Consumo

As placas do comparativo deveriam ter um consumo parecido, uma vez que de acordo com as informações fornecidas pelas fabricantes, a diferença de consumo nominal das placas é de apenas 5 W. No entanto, as exigências de alimentação delas mostram que o modelo da Nvidia tende a ser mais eficiente energeticamente.

A GPU da AMD exige dois conectores de energia complementar diretamente da fonte, sendo um cabo com conector de seis e outro de oito pinos. Ela requer ainda uma fonte de ao menos 600 W. Já a placa da Nvidia requer apenas um conector de energia complementar de oito pinos e uma PSU (fonte de energia) de ao menos 550 W, outro fator que sinaliza que a RTX 2060 tende a ter um consumo menor.

Preço e disponibilidade

Atualmente a placa da Nvidia ainda tem alguma disponibilidade no varejo online brasileiro. É possível encontrar a placa em sua versão de 12 GB, que é a opção que vale mais a pena atualmente, por valores a partir de R$ 2.379. A versão de 6 GB da RTX 2060 aparece por cifras a partir de R$ 1.599.

A RX 5700 também não é uma placa de vídeo que conta com grande oferta no mercado brasileiro, mas nos poucos anúncios disponíveis em marketplaces você pode encontrar a GPU da AMD em oferta por valores a partir de R$ 1.499.

Custo-benefício

Considerando o custo mais baixo e, evidentemente, o desempenho oferecido, a RX 5700 é uma ótima opção no mercado brasileiro. A placa de vídeo da AMD pode ter um custo menor que a concorrente da Nvidia e promete entregar um desempenho equivalente.

Por sua vez, a RTX 2060 pode aparecer em ofertas com valores mais em conta, mas ainda assim, é interessante considerar principalmente o modelo com 12 GB, que tende a ter um desempenho melhor com jogos em níveis gráficos mais altos.

Ficha técnica RX 5700 e RTX 2060 Especificações AMD RX 5700 Nvidia RTX 2060 Lançamento 07/2019 01/2020 Preço R$ 1.499 a partir de R$ 1.599 Clock até 1.725 até 1.680 MHz Memória 8GB GDDR6 6 ou 12GB GDDR6 Interface de largura de banda 256-bit 192-bit Ray Tracing Não Sim Conexões DisplayPort, HDMI DisplayPort, HDMI, DVI-DL Energia da placa 180 W 185 W Conector de energia complementar um conector de 8 e um de 6 pinos um conector 8 pinos Fonte recomendada 600 W 550 W

Com informações de UserBenchmark

