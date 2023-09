RX 580 vs GTX 750 Ti: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

RX 580 e GTX 750 TI são duas placas de vídeo da AMD e da Nvidia lançadas em 2017 e 2014, respectivamente. Embora já tenham um bom tempo de mercado, elas ainda podem ser encontradas no varejo online. Os dois modelos de GPU atendem usuários que buscam uma opção mais em conta para um sistema mais simples. Disponíveis no Brasil principalmente por meio de importação com valores a partir de R$ 499, os componentes do comparativo oferecem até 8 GB de memória de vídeo e clocks de GPU que podem passar dos 1.340 MHz.

Ainda que sejam placas de vídeo mais antigas, as especificações permitem desempenho suficiente para jogos mais simples como os MOBAs ou para títulos casuais. A seguir, o TechTudo apresenta um comparativo das GPUs para te ajudar a entender qual modelo de entrada pode ser mais adequado para o seu PC.

AMD RX 580 conta com mais recursos e volume maior de VRAM. — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

Até por conta do período em que foram lançadas, as placas do comparativo já apresentam uma certa defasagem. Os dois modelos contam com módulos de memória do padrão GDDR5, que não é o mais moderno atualmente. Além disso, a placa da Nvidia entrega apenas 2 GB de VRAM, enquanto a placa da AMD oferece 8 GB, podendo apresentar um valor mais adequado para sistemas modernos.

No clock, GTX 750 Ti também acaba sendo bem limitada, com clock boost de apenas 1.085 MHz. Atualmente, esse valor fica abaixo, inclusive, de soluções de vídeo integrado modernas. A placa da AMD, por sua vez, além de trazer uma interface de largura de banda bem maior, com 256 bits contra 128 da placa da Nvidia, também entrega clocks de GPU mais altos, podendo passar dos 1.300 MHz.

Desempenho

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, a RX 580 tende a oferecer muito mais desempenho do que a placa da Nvidia. Essa vantagem foi verificada em jogos e por meio de testes sintéticos, que utilizam softwares dedicados para verificar o desempenho das placas e atribuir uma nota.

Os testes indicaram que em jogos como CS:GO a RX 580 chegou a oferecer 33% mais desempenho que a GTX 750 TI, enquanto em jogos como Fortnite, a diferença atingiu 106% mais quadros para a placa da AMD.

PCYes GTX 750 Ti com duas ventoinhas chama atenção com visual agressivo — Foto: Divulgação/PCYes

Recursos

A placa da Nvidia conta com suporte a tecnologias como G-Sync. Ela realiza a sincronia entre os quadros gerados pela placa e exibidos pelo monitor para inibir as quebras de imagem conhecidas como tearing. Esse suporte ao Nvidia GPU Boost 2.0 aprimora o desempenho da placa automaticamente.

Já a placa da AMD é um modelo compatível com realidade virtual. A GPU traz suporte as APIs mais recentes, compatibilidade com o AMD CrossFire sem ponte, para utilizar duas placas iguais combinadas. Ela também apresenta compatibilidade com o VSR, recurso que permite utilizar uma resolução mais alta que a nativa do display conectado.

Consumo

A GTX 750 TI tende a ter um consumo muito menor. Ela apresenta um consumo nominal de apenas 60 W. A placa da Nvidia ainda é uma solução que requer uma fonte de apenas 300 W, o que deixa claro que a placa não precisa de muita energia.

Já a RX 580 tem um consumo muito maior, mas isso faz com que a placa de vídeo da AMD ofereça muito mais desempenho. A GPU de 185 W requer um conector de energia complementar com oito pinos diretamente da fonte e, segundo a AMD, deve ter ao menos 500 W.

Preço e disponibilidade

Os dois modelos dificilmente são encontrados como novos no varejo online brasileiro, de modo que, caso você realmente queira adquirir uma das placas do comparativo, talvez vai ter que considerar a compra por meio de importação.

Alguns marketplaces brasileiros oferecem a RX 580 importadas por valores a partir de R$ 499. Já GTX 750 Ti pode ser encontrada em ofertas por valores a partir de R$ 810.

Caso decida importar uma das placas de vídeo, fique atento, pois os produtos tendem a não ter garantia no território nacional, e por se tratar de itens importados, alguns lojistas podem oferecer placas usadas.

Comparativo técnico da AMD RX 580 e GTX 750 TI

Ficha técnica AMD RX 580 e GTX 750 TI Especificações AMD RX 580 Nvidia GTX 750 TI Lançamento 04/2017 02/2014 Preço atual a partir de R$ 499,00 a partir de R$ 810 Clock até 1.340 MHz até 1.085 MHz Memória 8 GB GDDR5 2 GB GDDR5 Interface de largura de banda 256 bits 128 bits Conexões DisplayPort 1.4, HDMI DVI, mini-HDMI Energia da placa 185 W 60 W Conexão de energia complementar um conector 8 pinos N/A Fonte recomendada 500 W 300 W

Com informações de Gadget Versus, HWBench e UserBenchmark

