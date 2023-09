Com a arquitetura da Nvidia, a RTX 4070 conta com suporte a Ray Tracing e é compatível com o DLSS 2.0. Já a RX 6750 XT se destaca por recursos como o FidelityFX. A seguir, confira o comparativo da RTX 3070 e da RX 6750 XT e decida qual das placas é a melhor para o seu setup.

RX 6750 XT vs RTX 3070: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia — Foto: Reprodução/Amazon

Especificações

Lançada em outubro de 2020, a RTX 3070 conta com a arquitetura Ampere da Nvidia. Para apoiar núcleos RT dedicados ao Ray Tracing, ela possui micro-arquitetura em 8 nm, criando uma matriz de 392 mm² com 17,4 bilhões de transistores. Além disso, a placa tem como um dos grandes destaques o suporte à segunda geração do DLSS, capaz de gerar quadros inteiros por meio de inteligência artificial.

A GPU veio com a promessa de atingir alta performance em jogos 1440p. São 5.888 núcleos CUDA de processamento que trabalham entre 1.500 MHz e 1.725 MHz, em termos de velocidade. Os seus 8 GB de GDDR6X VRAM operam em uma largura de banda de 448 GB/s, por meio de uma interface de 256 bits. Ela tem um TDP de 220 W, permitindo que a placa funcione em fontes de até 650 W.

A RX 6750 XT, por outro lado, foi lançada em maio de 2022. Baseada na arquitetura RDNA2, a GPU traz 2560 shaders. A placa utiliza a variante Navi 22KXT e possui micro-arquitetura de 7 nm no processador, criando uma matriz de 335 mm² de 17,2 bilhões de transistores. Um destaque do componente é o suporte ao recurso FidelityFX Super Resolution, que é uma tecnologia de uspcaling da AMD usada para aumentar a resolução da imagem durante jogos.

Placa de vídeo RX 6750 XT da AMD — Foto: Reprodução/Amazon

A GPU tem memória de 12 GB GDDR6X VRAM, trabalhando a 18 Gb/s. A largura de banda atinge 432 GB/s por meio de uma interface de 192 bits. Operando em um clock base de 2.150 MHz, que chega a 2.600 MHz , a RX 6800 XT tem um TDP de 250 W, e exige uma fonte de alimentação de 650 W para funcionar sem problemas.

Performance

Ambas as placas gráficas de gama média são construídas para se destacar mais em jogos com resolução de 1440p. Com uma maior quantidade de memória VRAM, a RX 6750 XT acaba levando vantagem sobre a RTX 3060 na maioria dos games. No entanto, a história muda de figura quando o DLSS é ativado. Neste cenário, a placa da Nvidia brilha e consegue atingir melhores taxas de quadros em geral.

Testes de desempenho realizados pelo site PC World apontaram que, no jogo Watch Dogs: Legion em 1080p, RX 6750 XT leva ligeira vantagem quando o FSR e o DLSS estão desativados. Porém, quando as tecnologias de upscaling estão ativadas, a RTX 3070, mesmo com menos memória, consegue ter um desempenho 42,5% melhor em relação à placa da AMD. Os testes mostram ainda que, em alguns jogos, como o, placas da AMD levam vantagem sobre placas da Nvidia em geral. Neste cenário, a RX 6750 XT supera a RTX 3070.

Consumo

Em comparação às placas mais poderosas da AMD e da Nvidia, a RTX 3070 e a RX 6750 não consomem muita energia. Enquanto a placa da Nvidia tem um TDP de 220 W, a RX 6750 traz um TDP de 250 W. TDP é uma medida da quantidade máxima de energia (em Watts) que a placa de vídeo ou outro componente eletrônico pode dissipar como calor sob carga máxima ou uso intenso. De acordo com ambos os fabricantes, uma fonte de 650 W é capaz alimentar os componentes.

Recursos

Um dos diferenciais da RX 6800 XT é o suporte ao Radeon Super Resolution (RSR). De acordo com a fabricante, o recurso atua no aumento de escala no driver, que permite novos níveis de desempenho em qualquer jogo executado em tela cheia exclusiva. Apesar de ser baseado na tecnologia FSR, o RSR não é limitado à compatibilidade do jogo. Além disso, a solução conta com a arquitetura RDNA 2, que oferece o recurso AMD Noise Supression para remover ruído do fundo de conversas online durante os jogos.

Já a RTX 3070, seguindo a tradição da Nvidia, oferece um bom suporte ao Ray Tracing, que aprimora a iluminação em jogos, tornando os visuais mais realistas. A placa também conta com o recurso DLSS 2.0, que utiliza deep learning para para fazer com que se tenha um ganho em FPS, garantindo mais performance em jogos compatíveis. Além disso, a placa de vídeo conta com a tecnologia Nvidia Reflex, que reduz a latência e otimiza drivers, diminuindo o tempo de resposta entre as ações dos jogadores e o que é exibido na tela.

Preço e disponibilidade

Como são placas de vídeo recentes, ambas as soluções contam com ampla disponibilidade no mercado nacional, variando apenas quanto ao seu preço. A RTX 3070 chegou ao Brasil com preço sugerido de R$ 4.949, e pode ser encontrada na Amazon por valores que se iniciam em R$ 3.999. Já a RX 6750 XT aparece por cerca de R$ 5.800 na Amazon.

Custo-benefício

Apesar de ser uma placa lançada há quase três anos, a RTX 3070 pode ser uma opção que equilibra melhor o desempenho com o investimento necessário para adquiri-la. Com um custo cerca de 30% menor em relação à placa da AMD, a 3070 faz os seus 8 GB de VRAM produzirem um FPS superior ao produzido pelos 12 GB de VRAM da RX 6750 XT, quando o DLSS está ativo.

Por outro lado, a RX 6750 XT é uma placa bem mais recente, tendo sido lançada há pouco mais de um ano — portanto, mais alinhada com as tecnologias de sua fabricante. Ainda pesa para o lado da placa da AMD a velocidade do clock, que é 43% maior que a da 3070, com a diferença aumentando para 51% com o boost ativado.

Ficha técnica RTX 3070 vs RX 6750 XT

RTX 3070 vs RX 6750 XT Especificações RTX 3070 RX 6750 XT Arquitetura Ampere RDNA 2.0 Lançamento outubro de 2020 maio de 2022 Clock base / boost 1.500 MHz / 1.725 MHz 2.150 MHz / 2.600 MHz Memória 8 GB / GDDR6X 16 GB / GDDR 6X Shaders 5.888 2.560 Núcleos RT 46 40 Interface de largura de banda 256 bits 192 bits Energia da placa 220 W 250 W Fonte recomendada 650 W 650 W

