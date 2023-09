RX 7600 vs RTX 4060: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

Radeon RX 7600 e GeForce RTX 4060 são placas de vídeo gamer de entrada para quem quer curtir games pesados em Full HD. Ambas com preços girando na faixa de R$ 2.420 a R$ 2.690 , as GPUs de última geração entregam Ray Tracing e são competentes na hora de fazer upscaling , seja usando o DLSS, no caso da GeForce, ou técnicas mais determinadas aplicadas pela Radeon.

Ambas lançadas em maio de 2023 e destinadas a um mesmo mercado, as placas são bem similares em recursos e performance. A seguir, o TechTudo apresenta as especificações técnicas e demais características dos dois modelos para que você tenha uma ideia de qual deles atende melhor suas expectativas.

Radeon RX 7600 rende boa performance em Full HD, embora tenha menos desempenho na comparação com a RTX 4060 — Foto: Divulgação/ASRock

Especificações

Radeon RX 7600 e GeForce RTX 4060 estão entre as placas mais atuais de AMD e Nvidia, ambas introduzidas no último mês de maio. A GeForce chegou ao mercado formada por um processador Lovelace de 3.072 núcleos CUDA de processamento, 24 unidades RT para Ray Tracing e um total de 96 núcleos Tensor, que são usados para tarefas de inteligência artificial.

Já a Radeon RX 7600 usa arquitetura RDNA 3.0 e conta com um processador gráfico com 2.048 processadores stream e 32 núcleos RT de Ray Tracing – falta à arquitetura da AMD algo equivalente aos Tensor. Nas velocidades, a Radeon vai a 2.655 MHz de máxima, com clock base em 1.720 MHz e uma faixa estável para games definida em 2.250 MHz.

A placa da Nvidia opera em 1.830 MHz de clock base e oferece um turbo de 2.460 MHz. No que diz respeito à memória RAM, a GeForce dispõe de 8 GB de GDDR6 com interface de 128 bits e uma largura de banda de 272 GB/s.

Vale coisa parecida para a Radeon com seus 8 GB de GDDR6. A placa da AMD troca 288 GB/s de dados entre RAM e processador gráfico por uma via de 128 bits.

Desempenho

RTX 4060 desponta como opção superior em até 20% — Foto: Divulgação/MSI

No geral, embora mais cara, a GeForce é mais rápida que a Radeon. Em comparações produzidas pelo Digital Trends, o hardware da Nvidia entrega entre 11% e 20% mais desempenho num cardápio variado de games, considerando resoluções diferentes e o uso (ou não) de Ray Tracing.

A publicação lembra, no entanto, que esses dados não são absolutos. Há exceções em games como Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption em que a RX 7600 recuperou terreno e foi 6% e 9% superior a RTX 4060, respectivamente.

Consumo

RX 7600 é mais barata mas fica devendo uma solução análoga ao DLSS — Foto: Divulgação/AMD

AMD e Nvidia informam dados de TBP – sigla, em inglês, para “Energia Total da Placa” – que mede a quantidade de energia que cada uma delas precisa para funcionar no máximo de suas capacidades. A GeForce pode ser mais eficiente, já que precisa de 115 Watts apenas, enquanto que a Radeon registra 165 Watts.

Além dessas informações, os dois fabricantes também designam aquele que é o patamar mínimo de potência que uma fonte precisa ter para dar conta de aguentar a GPU sem comprometer o restante do PC. No caso da Nvidia, a sugestão é por uma unidade de 300 Watts, enquanto que a AMD calcula que 450 Watts são necessários no computador equipado com a RX 7600.

Recursos extras

As duas placas suportam ray tracing em tempo real em games — Foto: Clercio Rodrigues/TechTudo

As duas GPUs fazem parte das arquiteturas de última geração de AMD e Nvidia e, diante disso, apresentam um nível similar de recursos e tecnologias. Nos dois modelos há suporte à aceleração de efeitos de Ray Tracing em tempo real usando hardware específico. O Ray Tracing tem se tornado mais comum em games e garante gráficos mais realistas.

Além do Ray Tracing, a RTX 4060 tem a vantagem de contar com hardware destinado a processar tarefas de inteligência artificial, com destaque para o DLSS de terceira geração. Criado pela Nvidia, o DLSS consiste num tipo de upscaling que gera imagem final em tela a resoluções maiores do que a resolução interna do jogo, garantindo, inclusive, maior qualidade e economizando desempenho.

A AMD não dispõe de um equivalente direto do DLSS, mas ainda assim investe em tecnologias de upscaling que usam dados acumulados frame a frame para reconstruir os próximos quadros em resoluções mais altas. Chamada de FSR, a técnica é compatível com placas Radeon, mas também roda normalmente em GeForces.

Preço e custo-benefício

Em geral, hardware da Nvidia é mais caro do que as opções da AMD – e agora também da Intel. A tradição se repete ao considerar os preços no mercado nacional para a GeForce RTX 4060. Em pesquisas, a GPU de entrada aparece por R$ 2.420. Já a Radeon é mais barata. A opção da Gigabyte foi encontrada por R$ 2.690 nas buscas.

Definir qual das duas placas de vídeo é superior é uma tarefa que precisa considerar dois pontos: no geral, a RTX é um produto superior, mas tem preço mais elevado. Se a diferença de R$ 600 couber no orçamento, pode fazer mais sentido escolher a GeForce.

Ficha técnica comparativa entre AMD Radeon RX 7600 e Nvidia GeForce RTX 4060

AMD Radeon RX 7600 vs. Nvidia GeForce RTX 4060 Especificações Radeon RX 7600 GeForce RTX 4060 Lançamento Maio de 2023 Maio de 2023 Preço a partir de R$ 2.690 a partir de R$ 2.420 Núcleos 2.048 processadores stream 3.072 núcleos CUDA Velocidades 1.720 a 2.665 MHz 1.830 a 2.460 MHz Memória RAM 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Interface de memória 128 bits 128 bits Velocidade de memória 18 Gb/s 17 Gb/s Largura de banda 288 GB/s 272 GB/s TBP 165 Watts 115 Watts

Com informações de AMD, Digital Trends e Nvidia

