RX Vega 7 vs GTX 1650: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

RX Vega 7 é uma GPU integrada aos processadores ou APUs (processador + GPU) da AMD . A GTX 1650 da Nvidia é uma placa de vídeo dedicada do segmento de entrada. Ela pode ser uma alternativa mais em conta para quem procura uma solução para jogos em HD ou mesmo Full HD com níveis gráficos mais baixos. Além de aparecer em uma opção para desktops por valores a partir de R$ 929, a GTX 1650 também é uma placa muito popular no segmento mobile, equipando boa parte dos notebooks voltados ao segmento gamer disponíveis no mercado brasileiro.

A seguir, o TechTudo apresenta um comparativo das fichas técnicas das GPUs de AMD e Nvidia para ajudar a decidir qual das placas de vídeo pode te atender melhor em 2023.

Galax GeForce GTX 1650 é uma solução da série 16 da Nvidia. — Foto: Divulgação/Galax

Especificações

Até por ser um modelo dedicado, a placa da Nvidia conta com especificações melhores, afinal, a GPU não compartilha recursos com o sistema. Apesar disso, o clock de GPU pode até ser maior na RX Vega 7, com 1.900 MHz contra 1.665 MHz da GPU da Nvidia.

Nos demais pontos, a GTX 1650 tende a oferecer especificações melhores, tendo ao menos 4 GB de VRAM GDDR5 ou GDDR6 e interface de largura de banda de 128 bits. Por sua vez, a RX Vega 7 compartilha RAM com o sistema, o que vai comprometer parte da memória do PC ou notebook como VRAM (memória de vídeo).

Os usuários podem definir um valor da RAM para ser compartilhado com a memória de vídeo. Ou seja, se você tem 8 GB de RAM, mas compartilha 2 GB com a memória de vídeo, o sistema passa a utilizar apenas 6 GB. Por isso, em sistemas com vídeo integrado, é interessante ter um volume maior de memória RAM instalado.

Desempenho

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, a placa da Nvidia tende a levar ampla vantagem quando tem seu desempenho comparado a RX Vega 7. A diferença em performance pode ser observada tanto em jogos quanto em benchmarks sintéticos, que, por meio de aplicações dedicadas, avaliam o desempenho das placas de vídeo e atribuem uma nota.

Os testes mostraram que a diferença em desempenho pode chegar a impressionantes 180%, o que sem dúvidas deixa claro que, para quem procura mais performance, vale considerar investir um pouco mais e partir para uma GPU dedicada.

Os testes não deixam claro se os comparativos utilizaram a versão mobile da GTX 1650 frente à RX Vega 7, que é uma solução para notebooks. De qualquer modo, a diferença é tão grande que, mesmo em um comparativo apenas entre as placas destinadas a notebooks, possivelmente a performance ainda seria considerável em favor da solução da Nvidia.

Ryzen 5 4600G é uma das APUs da AMD disponíveis no mercado brasileiro — Foto: Divulgação/AMD

Recursos

Como duas soluções de entrada, as placas do comparativo não são as opções que oferecem os melhores recursos. A GPU integrada da AMD, por exemplo, basicamente só é compatível com funcionalidades como VSR, que permite a utilização com resoluções acima das nativas do display, além de suporte às APIs mais recentes como DirectX 12.

A placa da Nvidia, por sua vez, faz basicamente o que a concorrente faz, só que melhor. A GPU da série GTX 16 tende a ter um suporte a resoluções mais altas, além de oferecer compatibilidade com drivers que tendem a otimizar seu desempenho em jogos, com ferramentas como o GeForce Experience.

Consumo

O consumo é um dos poucos parâmetros no qual a placa da AMD leva vantagem, afinal, como uma solução integrada ao processador, a APU tende a ter um consumo muito menor, mesmo quando comparamos a RX Vega 7 com GTX 1650 em sua versão mobile.

Considerando ainda que a GTX 1650 em sua versão para desktops requer um conector de energia complementar de seis pinos, sem dúvidas é possível afirmar que em consumo, a GPU da AMD tende a ser a opção mais eficiente.

Preço e disponibilidade

Quem optar por utilizar uma solução integrada como a RX Vega 7 automaticamente também terá de utilizar um processador da AMD. Deste modo, uma das opções mais em conta com a GPU integrada passa a ser processadores como o AMD Ryzen 5 4600G, que aparece no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 598.

Já para quem preferir uma solução dedicada da Nvidia, passa a ser possível adquirir um modelo de notebook que já conte com a GTX 1650, ou, para os desktops, os usuários podem investir a partir de R$ 869 no varejo online para adquirir a placa off-board que promete oferecer muito mais desempenho que a concorrente.

Fichas técnicas AMD RX Vega 7 e Nvidia GTX 1650

AMD RX Vega 7 vs Nvidia GTX 1650 Especificações AMD RX Vega 7 Nvidia GTX 1650 Lançamento novembro de 2020 abril de 2019 Preço N/A a partir de R$ 869 Clock até 1.900 MHz até 1.665 MHz Memória compartilhada com sistema 4 GB GDDR5 ou GDDR6 Interface de largura de banda N/A 128 bits Conexões N/A HDM / DVI / DisplayPort Energia da placa 15 W 75 W Fonte recomendada N/A 300 W Conexão de energia complementar N/A um conector de seis pinos

Com informações de UserBenchmark

