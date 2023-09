RX Vega 7 vs RX 580: compare as placas de vídeo AMD

RX Vega 7 e RX 580 são duas opções de GPU da AMD . A primeira, é uma solução de placa de vídeo integrada lançada em novembro de 2020 e a segunda, uma placa de vídeo dedicada do segmento intermediário, lançada em abril de 2017. Disponíveis no mercado brasileiro por valores a partir de R$ 598, elas prometem oferecer clocks de GPU de até 1.600 MHz e podem ser alternativas para quem não pode ou não quer investir muito em uma placa para funções mais básicas, ou mesmo para quem precisa para jogos em HD.

Abaixo, o TechTudo apresenta um comparativo da ficha técnica dos modelos para te ajudar a definir qual das placas de vídeo pode te atender melhor.

AMD RX 580 — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

A RX 580 é uma placa de vídeo que conta com especificações superiores em relação a RX Vega 7. Esse, inclusive, é um dos pontos que diferem uma placa dedicada de uma GPU integrada. Apesar disso, quando o assunto é clock de GPU, a placa integrada, que é uma solução mais moderna, acaba levando vantagem, com clock boost de até 1.600 MHz contra apenas 1.340 MHz da RX 580.

Nos demais pontos, a vantagem fica com a RX 580, que conta com 8 GB de memória, que não é compartilhada com o sistema. Além disso, a GPU traz ainda uma interface de largura de banda de 256 bits, que pode otimizar a performance das memórias de vídeo na placa dedicada. Na placa integrada, a RAM fica comprometida com o sistema e com os recursos de vídeo, o que pode degradar o desempenho da RX Vega 7 de acordo com o volume de RAM disponível no sistema.

Desempenho

Segundo dados de sites especializados em benchmarks, a RX 580 tende a oferecer muito mais desempenho do que a RX Vega 7, pois obteve, em alguns testes, pontuação que mostrou uma diferença três vezes maior em performance. Em aplicações como o 3DMark, a RX 580 pode obter pontuação superior de até 150% em relação a RX Vega 7, o que evidencia que a diferença em performance deve ser notável.

Já em jogos como Fortnite, principalmente na resolução HD, a performance da RX 580 ofereceu, segundo os testes, até três vezes mais quadros por segundo que a RX Vega 7, deixando claro que a escolha certa para os jogadores é a placa dedicada.

Ryzen 5 4600G é uma das APUs da AMD disponíveis no mercado brasileiro — Foto: Divulgação/AMD

Recursos

A RX Vega 7 é uma GPU integrada, que oferece compatibilidade com as APIs mais modernas. Ela também é um modelo compatível com recursos como VSR, que permite que os usuários utilizem resoluções do sistema superiores a resolução nativa do display.

A RX 580 é uma placa que é compatível com recursos como realidade virtual, AMD CrossFire, para fazer uso de placas combinadas. Tem suporte ao AMD FreeSync, que é uma tecnologia que promete inibir as quebras de imagem conhecidas como tearing, por meio de uma sincronização entre os quadros gerados pela GPU e exibidos pelo display.

Consumo

Até por ser uma placa dedicada, a RX 580 tende a ter um consumo muito superior. Isso porque além da energia obtida por meio da interface PCIe, a GPU ainda requer um cabo de energia complementar da fonte com um conector de oito pinos.

A RX Vega 7, por sua vez, tende a ter um consumo muito menor e, consequentemente, um desempenho menor. A placa integrada compartilha o mesmo SoC com o processador, o que faz com que a temperatura de operação e, logo, do clock, tenham que ser um pouco mais limitados. Assim, não há perda de performance por thermal throttling.

Preço e disponibilidade

Ao decidir utilizar uma solução integrada como a RX Vega 7, automaticamente também terá que utilizar um processador da AMD. Entre as opções de CPU que contam com a GPU integrada da AMD disponíveis no mercado brasileiro, existe o modelo AMD Ryzen 5 4600G, que aparece no varejo online por valores a partir de R$ 598,99. O processador tem boa disponibilidade no mercado.

A RX 580, como uma placa de vídeo lançada em 2017, já não conta com uma oferta tão grande no varejo online, ao menos não para placas novas. Por meio de importação, é possível encontrar a GPU por valores a partir de R$ 499,00. Contudo, além de possivelmente não ter uma garantia da fabricante para um item importado, muitos dos anúncios da placa de vídeo podem ser de modelos usados. Por isso, vale ficar atento caso a opção seja importar o item.

Custo-benefício

Sem dúvida, considerando apenas o desempenho, a melhor opção do comparativo é a RX 580. Apesar de ser uma placa que já tem um certo tempo de mercado, ainda promete oferecer mais desempenho que placas integradas, mesmo quando comparada a soluções modernas.

No entanto, para quem procura uma APU, a RX Vega 7 é sim uma boa alternativa. O modelo apresenta consumo e custo muito mais baixos, uma vez que a placa de vídeo integrada é comercializada junto com o processador.

Também é preciso considerar o cenário no qual o usuário já utilize uma APU da AMD. São os casos dos processadores Ryzen com sufixo G. Para eles, cabe alertar que vale a pena investir em uma placa dedicada como a RX 580, mesmo que ela não seja um lançamento ou tenha especificações de ponta.

Ficha técnica comparativa entre AMD Vega 7 e AMD RX 580

Ficha técnica AMD Vega 7 e AMD RX 580 Especificações RX Vega 7 AMD RX 580 Lançamento 11/2020 04/2017 Preço *R$ 598,99 a partir de R$ 499,90 Clock GPU até 1.600 MHz até 1.340 MHz Memória compartilhada com sistema 8GB GDDR5 Interface de largura de banda N/A 256 bits Conexões N/A DisplayPort 1.4, HDMI Energia da placa 15 W 185 W Conector de energia complementar N/A um conector 8 pinos Fonte recomendada N/A 500 W

*Valor se refere a processador que já conta com a GPU.

