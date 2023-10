Apple Watch 9 vs Apple Watch 8: saiba o que muda entre os smartwatches

O Apple Watch 9 , lançado em setembro deste ano, é o mais novo relógio da Apple . O smartwatch chegou ao Brasil custando a partir de R$ 4.999 na loja oficial da fabricante. Já o Watch 8 pode ser encontrado a partir de R$ 2.295 . O Watch 9 é uma atualização do Apple Watch 8 , lançado em setembro de 2022, com algumas melhorias importantes que já podem ser vistas. Uma das principais é o processador, já que o aparelho é equipado com o chip Apple S9, que permite, segundo a fabricante, executar as funções até duas vezes mais rápido que a linha anterior.

Além disso, ambos os dispositivos também apresentam recursos interessantes para monitoramento de saúde, como sensores para mapeamento da saúde de pessoas que menstruam com foco no controle do ciclo. Nas linhas a seguir, o TechTudo preparou um comparativo completo, com ficha técnica e principais especificações e recursos de cada relógio inteligente da maçã para te ajudar no momento da compra.

iPhone 15 e Apple Watch Series 9: tudo sobre lançamentos da Apple

📝 Quais são os melhores smartwatches para comprar na atualidade? Veja no Fórum TechTudo

Tela e design

Tanto na linha 9 quanto na linha 8, a Apple não fez grandes mudanças na tela. Ambas versões apresentam caixas de 41 mm ou 45 mm, com display tipo LTPO OLED. A grande diferença no visor das versões está no fato de que o relógio inteligente mais recente possui 2000 nits, o dobro do Apple Watch 8, que possui 1000 nits. Isto significa que a regulagem de brilho do Apple Watch 9 tende a ser muito melhor do que o modelo anterior, principalmente para visualização no sol.

Apple Watch 8 pode ser colocado em contato com a água — Foto: Reprodução/Amazon

Quanto ao design, ambos relógios possuem o desenho clássico, com tela retangular e bordas arredondadas. A construção também é a mesma para os dois dispositivos, sendo possível encontrá-los com revestimento em alumínio ou aço inoxidável. Ainda assim, o Apple Watch 9 se diferencia por ser eco sustentável, já que é o primeiro aparelho da maçã com neutralidade em carbono, com combinações de caixa e pulseira que não emitem o material danoso ao meio-ambiente. O plano da fabricante é expandir a iniciativa para todos os seus dispositivos até 2030.

Quanto as cores, também não há muitas mudanças. Ambos optam por um aspecto mais elegante, com diferenciação apenas na intensidade, já que o Apple Watch 8 opta por cores mais vibrantes, podendo ser encontrados champagne, preto, prata claro, vermelho, prata, grafite e dourado. O Apple Watch 9, por outro lado, possui opções nas cores meia-noite, luz das estrelas, prata, rosa, vermelho, grafite, prata e ouro, com tonalidades mais frias e discretas.

Recursos de saúde e bem-estar

Os aparelhos também não divergem muito quanto aos tradicionais recursos de saúde em relógios inteligentes. O destaque principal vai para o sensor de registro de temperatura do Apple Watch 9, que mostra todas as variações durante o tempo. A função ajuda principalmente as pessoas com útero, já que a tecnologia ajuda a precisar suas ovulações anteriores, fazendo um controle mais integrado do ciclo menstrual.

Apple Watch 9 está disponível em diversas cores e modelos — Foto: Divulgação/Apple

Outro recurso interessante é o de detecção de acidentes, lançado no Apple Watch 8 e presente na linha mais avançada. De acordo com a fabricante, os aparelhos possuem um algoritmo que, combinado ao giroscópio e acelerômetro, consegue detectar quando há algum acidente com o usuário no veículo. Além disso, os dois relógios contam com sensores de oxímetro, cardíaco, elétrico e óptico de terceira geração, sem contar as configurações de notificações de frequência cardíaca alta e baixa e de ritmo cardíaco irregular e o app ECG.

Os dois relógios também vêm equipados com centenas de exercícios, que permitem que o usuário escolha apenas a métrica de sua preferência para começar o treinamento. Além disso, ambos aparelhos possuem resistência à poeira e água, com capacidade de sobrevida em profundidades de até 50 metros, segundo a fabricante.

Desempenho, armazenamento e bateria

Os maiores pontos de diferenciação dos aparelhos estão no processamento. O novo Apple Watch 9 sai de fábrica com o chip Apple S9, que funciona a partir de dois núcleos de 64 bits e 5,6 bilhões de transistores, que, de acordo com a fabricante, é 60% maior do que o chipset Apple S8, presente no Apple Watch 8. A especificação faz com que o novo aparelho da Maçã possua uma melhor regulagem de energia durante a execução de tarefas, o que deve torná-lo duas vezes mais veloz que a linha anterior.

Outra diferenciação está no armazenamento. Enquanto o Watch 8 sai de fábrica com 32 GB de memória interna e 1 GB de RAM, o Watch 9 tem o dobro, com 64 GB. Na bateria eles continuam semelhantes, pois, por mais que a Apple não divulgue quantos mAh os seus lançamentos possuem, ela garantiu um uso de até 18 horas de uso médio com apenas uma recarga para ambos relógios. Além disso, é possível que o número suba para até 36 horas com a ativação da função “Pouca Energia”.

Sistema e recursos

O Apple Watch 9 apresenta mais um grande diferencial com relação à linha anterior: o sistema operacional. O relógio é equipado com o watchOS 10, nova versão do watchOS 9, presente no Watch 8. O novo sistema permite que o usuário tenha um maior controle de ajustes de aplicativos na tela, já que os apps foram redesenhados para que possam “caber melhor” no display. A especificidade permite, segundo a Maçã, que seja possível enxergar melhor o máximo de informação possível no visor olhando apenas uma vez. Além disso, o relógio inteligente também traz widgets personalizados para o uso no dia a dia.

Apple Watch 9 atendendo ligação com toque de dedos — Foto: Reprodução/Apple

Outro recurso de grande destaque do Watch 9 é o “Double Tap” (Toque Duplo, em tradução livre). Com a função, inédita nos aparelhos da Apple até aqui, o usuário pode tocar duas vezes na tela para atender uma ligação, abrir notificações, pausar ou iniciar músicas, além de outras funções. Segundo a fabricante, a tecnologia facilita quando você está apenas com uma mão livre para executar alguma função no relógio.

Preço do Apple Watch

No momento, o Apple Watch 9 só pode ser encontrado para compra no site oficial da Apple no Brasil por a partir de R$ 4.999 na versão 41 mm, ou a partir de R$ 5.399 na versão 45 mm, ambas com revestimento em alumínio. Na opção com aço inoxidável, o dispositivo sai a partir de R$ 8.499. Já o Apple Watch 8 tem comercialização no varejo, podendo ser adquirido a partir de R$ 3.309 (41 mm) ou R$ 3.609 (45 mm).

Gostou do produto? Compre aqui RELÓGIO DA APPLE Apple Watch Series 8 R$ 3.309,00 IR À LOJA R$ 2.295 IR À LOJA

Todas as ofertas de Apple Watch Series 8 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. RELÓGIO DA APPLE Apple Watch Series 8 R$ 3.309,00 IR À LOJA RELÓGIO DA APPLE Apple Watch Series 8 R$ 2.295 IR À LOJA

Apple Watch 9 vs Apple Watch 8 Especificações Apple Watch 9 Apple Watch 8 Lançamento Setembro de 2023 Setembro de 2022 Preço de lançamento a partir de R$ 4.999 a partir de R$ 3.899 Tela 1,9 polegada 1,9 polegada Resolução da tela 484 x 396 pixels 484 x 396 pixels Processador Apple S9 Apple S8 Memória RAM não informado 1 GB Sistema Operacional watchOS 10 watchOS 9 Bateria 308 mAh (estimativa não oficial) 308 mAh (estimativa não oficial) eSIM sim sim Dimensões e peso 174 x 125 x 8,1 mm;42.3 g (41mm), 51.5 g (45mm) 45 x 38 x 10,7 mm; 42,3 g (41 mm), 51,5 g (45 mm) Cores disponíveis meia-noite, luz das estrelas, prata, rosa, vermelho, grafite, prata e ouro champagne, preto, prata claro, vermelho, prata, grafite e dourado