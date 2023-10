Apple Watch Ultra 2 vs Apple Watch Ultra: compare os smartwatches

Apple Watch Ultra 2 e Apple Watch Ultra são smartwatches de alto desempenho. O modelo de segunda geração foi lançado em setembro de 2023, junto ao Apple Watch 9 , e mantém o visual do ano anterior, com o botão de ação na lateral. Por dentro, porém, algumas coisas mudaram: o relógio inteligente traz melhorias como a tela com brilho mais forte, processador mais poderoso e novos recursos para a prática de mergulho livre. Mas quais são as verdadeiras diferenças entre a nova geração e o primeiro Apple Watch, lançado em 2022? Confira, no comparativo a seguir, todos os detalhes dos smartwatches.

Apple Watch Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

📝 Quais são os melhores smartwatches para comprar na atualidade? Opine no Fórum TechTudo

Tela e design

À primeira vista, as duas gerações são exatamente iguais. Em outras palavras, a Apple repetiu o design do ano passado, mantendo a caixa de 49 mm e o corpo de titânio. A dupla ainda conta com o botão de ação na lateral para começar um treino, ativar a sirene e outros recursos.

A tela do Apple Watch Ultra 2, por outro lado, tem o brilho mais forte, de 3.000 nits. O primeiro Apple Watch Ultra, por sua vez, suporta até 2.000 nits. Em comum, a tela é de cristal de safira, para conferir mais resistência até mesmo em esportes mais radicais. Os dois modelos também são resistentes à água, a mergulhos de até 100 metros, e contam com a certificação militar MIL-STD 810H.

Apple Watch Ultra 2 tem tela com brilho de 3.000 nits — Foto: Reprodução/Apple

Recursos de saúde e exercícios

Assim como os demais modelos, as duas gerações do Apple Watch concentram diversos recursos para saúde. É o caso dos sensores de oxigênio no sangue, de temperatura e cardíaco, que ajudam a registrar os batimentos, fazer eletrocardiograma (ECG) e afins.

O Apple Watch Ultra 2, no entanto, possui mais um sensor de temperatura da água e um indicador de profundidade. Segundo a Apple, o segundo componente oferece dados e recursos para a prática de mergulho livre e com cilindro a uma profundidade de até 40 metros. O relógio também conta com a certificação EN13319.

Outras práticas esportivas são atendidas pelos smartwatches. A lista vai de atividades mais simples, como corrida, ciclismo e natação, até esportes radicais. Todos os dados de exercícios e saúde podem ser acessados pelo app Saúde, no iPhone.

Apple Watch Ultra concentra diversos recursos para saúde — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Desempenho, armazenamento e bateria

O Apple Watch Ultra 2 sai da caixa com um novo processador, o Apple S9. A fabricante ressalta que o chip conta com um novo Neural Engine, que processa tarefas de machine learning “até duas vezes mais rápido”. Além disso, o componente oferece “recursos avançados”, como a Busca Precisa para iPhone e o controle do relógio por gestos.

Já o Apple Watch Ultra de primeira geração vem equipado com o Apple S8. Na prática, os dois relógios tendem a entregar desempenho impecável no dia a dia, sem muitas diferenças em termos de velocidade. Todavia, o novo relógio possui 64 GB de armazenamento, enquanto o modelo de 2022 tem 32 GB. Em outras palavras, dá para guardar mais músicas e aplicativos no Apple Watch Ultra de segunda geração.

A dupla ainda conta com suporte à redes móveis via eSIM, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e altímetro sempre ativo. Outro ponto em comum fica pela bateria, que promete durar 36h com uso normal ou 82h quando os ajustes de pouca energia estão habilitados. A Apple não informa a quantidade de memória RAM e a capacidade de bateria dos seus relógios.

Apple Watch Ultra tem 32 GB de memória interna — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Preço e disponibilidade

O Apple Watch Ultra 2 é o smartwatch mais avançado e mais recente da Apple até o momento. Lançado em setembro de 2023, o relógio custa R$ 9.699 no mercado nacional e está disponível em uma única opção de cor: titânio. Já o Apple Watch Ultra de primeira geração estreou em setembro de 2022 por R$ 10.299 e já não se encontra mais disponível no catálogo virtual da Apple. Na Amazon, o relógio está à venda por R$ 7.799.

Gostou do produto? Compre aqui MODELO AVANÇADO Apple Watch Ultra R$ 7.859,00 IR À LOJA R$ 8.099 IR À LOJA

Todas as ofertas de Apple Watch Ultra × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. MODELO AVANÇADO Apple Watch Ultra R$ 7.859,00 IR À LOJA MODELO AVANÇADO Apple Watch Ultra R$ 8.099 IR À LOJA

Ficha técnica - Apple Watch Ultra e Apple Watch Ultra 2 Especificações Apple Watch Ultra Apple Watch Ultra 2 Lançamento Setembro de 2022 Setembro de 2023 Preço de lançamento R$ 10.299 R$ 9.699 Tamanho 49 mm 49 mm Processador Apple S8 Apple S9 Memória RAM Não informado Não informado Armazenamento 32 GB 64 GB Sistema operacional watchOS 10 watchOS 10 Bateria Não informado Não informado eSIM Sim Sim Dimensões e peso 49 x 44 x 14,4 mm; 61,3 gramas 49 x 44 x 14,4 mm; 61,4 gramas Cores disponíveis Titânio (natural) Titânio (natural)

Com informações de Apple (1, 2 e 3)

🎥 iPhone 15 e Apple Watch Series 9: tudo sobre lançamentos da Apple

iPhone 15 e Apple Watch Series 9: tudo sobre lançamentos da Apple