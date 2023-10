EA Sports FC 24: veja comparação dos gráficos do jogo no PS5 e no PS4

Por ter sido lançado para ambas as gerações de consoles, algumas mudanças entre as versões já eram aguardadas entre os jogadores. A principal diferença fica por conta do aspecto gráfico que, embora seja satisfatório no PS4 e Xbox One, se destaca ainda mais no PS5 e Xbox Series X, tanto no nível de detalhes dos atletas, quanto nos cenários. Acompanhe, a seguir, o comparativo gráfico feito entre a versão de PS4 e PS5.

EA Sports FC 24 — Foto: Divulgação/EA

Um dos fatores que mais diferenciam as versões de PS4 e PS5 do EA Sports FC 24 é a iluminação, que consegue alcançar um nível de realismo mais elevado no PS5, seja no detalhamento dos personagens ou nos gramados. Isso é um fator que ajuda a trazer mais profundidade aos modelos.

Repare na foto acima, que o modelo da personagem na versão de PS4 parece mais opaca e sem brilho. Já no PS5, os sombreamentos oferecem mais profundidade para a pele da atleta e até o seu uniforme. O mesmo pode ser notado em detalhes do estádio, que na nova geração contam com detalhes muito mais visíveis, como nas bandeiras ou placas de anúncio.

PS4:

Toni Kroos comemorando um gol pelo Real Madrid no EA Sports FC 24 para PS4 — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

PS5:

Toni Kroos comemorando um gol pelo Real Madrid no EA Sports FC 24 para PS5 — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

Embora existam detalhes de dobras nas roupas na versão de PS4, o efeito se mostra um pouco mais visível na versão de PS5. Vale destacar que para extrair o máximo da potência gráfica dos consoles de nova geração e conseguir visualizar todos os detalhes, é necessário que o videogame esteja ligado em uma TV 4K.

PS4:

Lewandowski comemorando um gol pelo Barcelona no EA Sports FC 24 para PS4 — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

PS5:

Lewandowski comemorando um gol pelo Barcelona no EA Sports FC 24 para PS5 — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

Assim que o jogador inicia uma partida, algumas diferenças já ficam evidentes. A primeira delas está relacionada ao modelo de cada um dos atletas, que no PS4, ao serem vistos de longe, aparecem com poucos detalhes. Por outro lado, no PS5, é possível visualizar os personagens com mais detalhes, principalmente em televisores adequados.

A iluminação do gramado é outro ponto de ganho no PS5, com sombras mais destacadas e luzes que tornam o cenário mais agradável de ser admirado. Durante as partidas, também é possível observar que o cenário no PS4 é mais opaco do que na nova geração, como se o game exagerasse no efeito de desfoque e tornasse a imagem mais borrada. Além disso, o EA Sports FC 24 roda de maneira mais fluida nos consoles mais modernos - como já esperado.

PS4:

Barcelona contra Real Madrid no EA Sports FC 24 para PS4 — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

PS5:

Barcelona contra Real Madrid no EA Sports FC 24 para PS5 — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

Um ponto que não apresenta grandes diferenças entre as versões é o público das partidas. Tanto no PS5 quanto no PS4, os NPCs aparecem em abundância e com movimentos padronizados. Vale destacar que os modelos de ambas as versões não apresentam detalhes aprofundados, mas cumprem sua função. Além disso, durante os nossos testes, as animações que aconteceram durante as comemorações de gols, faltas e outros eventos não apresentaram nenhuma mudança significativa.

PS4:

Santiago Bernabéu e sua torcida no EA Sports FC 24 para PS4 — Foto: Reprodução/Adriano Assumpção

PS5:

Santiago Bernabéu e sua torcida no EA Sports FC 24 para PS5 — Foto: Reprodução/Yuri Hildebrand

É importante lembrar que, ao comprar o game no PS5, o usuário também recebe uma cópia de PS4. Portanto, vale prestar atenção à versão escolhida na hora de fazer o download.

