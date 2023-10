FreeBuds Pro 3 vs FreeBuds Pro 2: o que muda nos fones da Huawei

Para usá-los não é necessário ter um dispositivo da mesma marca. Smartphones com sistemas operacionais Android e iOS, por exemplo, são compatíveis com o pequeno gadget. Confira mais detalhes sobre os fones de ouvido premium FreeBuds Pro 2 e FreeBuds Pro 3 para saber qual é a melhor opção para você.

FreeBuds Pro 2 vs FreeBuds Pro 3: descubra qual a melhor opção para o que você procura — Foto: Divulgação/Huawei

Design

Com design bastante semelhante, os fones de ouvido FreeBuds Pro 2 e 3 chamam atenção pelo requinte. Ambos os modelos prometem conforto e adaptabilidade para o usuário, com pontas auriculares de silicone que se prendem ao ouvido. As caixas vêm equipadas com mais de uma ponta, o que possibilita a troca para modelos menores ou maiores.

Huawei FreeBuds Pro 2 contam com estojo para armazenamento e recarga — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

O primeiro tópico que diferencia o FreeBuds Pro 3 do seu antecessor é a lista de cores. Enquanto a versão 2 possui as opções azul, cinza e branca, o novo modelo disponibiliza as cores verde, geada e branca. Além disso, o fone Pro 3 vem com um botão touch na lateral, que permite trocar as músicas sem o suporte do smartphone ou outro dispositivo.

Algumas cores variam entre os modelos FreeBuds Pro 2 e FreeBuds Pro 3 — Foto: Divulgação/Huawei

Funcionalidades

Os modelos FreeBuds Pro 2 e 3 possuem as mesmas funcionalidades, mas com algumas melhorias. Equipados com cancelamento de ruído ativo (ANC), voz cristalina e ligação simultânea entre dois dispositivos, a Huawei busca imergir o usuário na reprodução de áudio e transformar todos os sons em únicos, com boa qualidade.

Cancelamento de ruído, voz cristalina e emparelhamento com dois dispositivos são as funções extras dos FreeBuds Pro — Foto: Divulgação/Huawei

O FreeBuds Pro 2 é configurado com a tecnologia ANC Inteligente 2.0, que promete detectar o tipo de ruído externo e cancelá-lo para não atrapalhar o som. Enquanto isso, a versão Pro 3 foi atualizada para a versão ANC Inteligente 3.0, com cancelamento de ruído ainda mais aprimorado.

As demais funções, como a reprodução de voz cristalina em ligações e vídeo chamadas, além da conexão com mais dois dispositivos, continuam iguais nas duas versões do FreeBuds Pro.

Qualidade do som

Os modelos FreeBuds Pro 2 e 3 entregam altíssima qualidade de som para o consumidor — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Em relação à qualidade de som, a Huawei não fez muitas mudanças entre os dois modelos. Isso porque a versão FreeBuds Pro 2 já prometia bom desempenho, com drivers duplos de 11 mm e algoritmos que identificam a reprodução de áudio ideal para cada consumidor. Com equalização tripla, o usuário deve ouvir cada nota das suas músicas preferidas com tons fidedignos.

Ambos os modelos são certificados pela tecnologia LDAC. Isso significa que os fones de ouvido reproduzem sons com altíssima qualidade mesmo com a conectividade Bluetooth, que muitas vezes faz o áudio perder parte da definição durante a reprodução.

Bateria

A bateria dos fones de ouvido FreeBuds Pro 2 e 3 é bastante parecida. A autonomia do modelo Pro 2 é de aproximadamente seis horas e meia quando a tecnologia de cancelamento de ruído está desativada e quatro horas e meia com a função ligada. Enquanto isso, o estojo de recarga promete até 30 horas de bateria para os pequenos dispositivos.

A bateria dos fones de ouvido FreeBuds Pro 2 e 3 é bastante semelhante, com duração média de seis horas e meia — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Já a versão FreeBuds Pro 3 também promete seis horas e meia de bateria com o cancelamento de ruído desativado e quatro horas e meia com a função ativa. O que muda é a caixinha de carregamento, que possui uma bateria um pouco maior e garante até 31 horas de desempenho.

Preço

Estima-se que a nova versão FreeBuds Pro será vendida no Brasil com valores em torno de R$ 1.050 reais — Foto: Divulgação/Huawei

O FreeBuds Pro 2 foi lançado em 2022 e é vendido no Brasil há quase um ano. O preço atual do modelo gira em torno de R$ 849 em lojas varejistas como a Amazon, mas é possível encontrá-lo com valores menores em períodos promocionais. Contudo, o modelo FreeBuds Pro 3 ainda não está à venda oficialmente no Brasil.

Principais concorrentes

FreeBuds Pro 2 vs AirPods Pro 2: concorrentes no mercado brasileiro atual — Foto: Reprodução/Amazon

Atualmente, existem alguns modelos comercializados no Brasil que são os principais concorrentes do FreeBuds Pro 2 e 3 da Huawei. A versão Buds 2 Pro da Samsung é uma das alternativas, com cancelamento de ruído ANC e resistência à prova d’água IPX7. Seu valor é um pouco mais alto, em torno de R$ 1.000.

Além disso, os famosos AirPods também são concorrentes diretos da linha FreeBuds Pro. O cancelamento de ruído e o áudio adaptativo são duas características que chamam atenção dos consumidores, principalmente daqueles que gostam dos produtos da Apple. Porém, para comprar o AirPods 3 é necessário desembolsar em torno de R$ 1.900.

Com informações de Huawei

Ficha técnica do FreeBuds Pro 2 e FreeBuds Pro 3

FreeBuds Pro 2 vs FreeBuds Pro 3 Especificações FreeBuds Pro 2 FreeBuds Pro 3 Lançamento Setembro de 2022 Setembro de 2023 Preço R$ 849 R$ 1.050 Driver 11 mm 11 mm Cancelamento de ruído ANC 2.0 ANC 3.0 Conectividade Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.2 Bateria Até 6 horas e meia Até 6 horas e meia Peso 5,9 g 5,8 g Dimensões 29,1 mm x 21,8 mm x 23,7 mm 29,1 mm x 21,8 mm x 23,7 mm

