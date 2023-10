FreeBuds SE vs FreeBuds SE 2: o que muda nos fones da Huawei

O FreeBuds SE 2 é um fone de ouvido Bluetooth de entrada da Huawei . Lançado no Brasil em outubro de 2023 com preço oficial de R$ 199, o acessório chega para substituir o modelo anterior, o FreeBuds SE. Uma das principais mudanças está na duração da bateria, que agora pode chegar a 40 horas de reprodução — contando com o estojo de carregamento. Além disso, o visual também foi repaginado, com a retirada das ponteiras de silicone, tornando-o mais parecido com os AirPods da Apple .

Ambos os modelos do FreeBuds SE ainda contam com resistência contra respingos d'água, permitindo o uso durante chuvas leves. Apesar da ausência de recursos mais avançados, como cancelamento de ruído ativo e áudio 3D, os dispositivos podem ser uma opção interessante para quem precisa de um fone sem fio simples e barato para o dia a dia. Confira a seguir um comparativo entre o FreeBuds SE e o FreeBuds SE 2 da Huawei.

Veja o comparativo entre o FreeBuds SE e o FreeBuds SE 2 da Huawei — Foto: Divulgação/Huawei

📝 Qual é o melhor fone de ouvido Bluetooth? Tire suas dúvidas no Fórum do TechTudo

Design

Huawei FreeBuds SE 2 (à direita) ficou menor e perdeu as ponteiras de silicone — Foto: Divulgação/Huawei

A Huawei fez mudanças bastante significativas no visual de seu fone básico Bluetooth. Para começar, o tamanho do FreeBuds SE 2 está menor e com as hastes mais curtas, apostando em um estilo mais elegante. Por outro lado, o estojo de carregamento está bem maior, ganhando um formato quadrado semelhante aos dos AirPods da Apple.

Além disso, a nova versão do fone sem fio não conta com as ponteiras de silicone que se fixam na entrada do ouvido. Agora, o visual está mais clean, igualmente guardando semelhanças com os AirPods. Porém, ao contrário do fone de ouvido da Apple, o FreeBuds SE 2 não conta com cancelamento de ruído ativo. Portanto, é possível que ele não consiga isolar bem o som externo.

Os fones FreeBuds SE 2 vêm em duas cores: branco ou azul gelo. Já o primeiro modelo vem nas cores branco ou verde.

Funcionalidades

Com Bluetooth 5.2, Huawei FreeBuds SE 2 conta com pareamento rápido — Foto: Divulgação/Huawei

O FreeBuds SE tem a proposta de ser um fone de ouvido sem fio simples e barato, e o novo modelo mantém esse conceito. Recursos avançados, como cancelamento de ruído ativo e áudio 3D, por exemplo, são ausências sentidas.

Mesmo assim, o FreeBuds SE 2 possui algumas melhorias relevantes. Uma delas é o Bluetooth, que agora utiliza a versão 5.3, enquanto o anterior utilizava o 5.2. Isso permite conexões mais estáveis e com menos latência, além de pareamento mais rápido — desde que o aparelho também seja compatível com essa versão.

Além disso, o FreeBuds SE 2 agora possui certificação IP54, com resistência à poeira e respingos d'água. Já o primeiro modelo conta com certificação IPX4, que protege apenas contra respingos d’água.

Em comum, ambos são compatíveis com o app Huawei AI Life, que permite personalizar os comandos de touch, fazer o ajuste da equalização e usar o sistema de localização dos fones, que emite um sinal sonoro ao ser ativado.

Qualidade do som

FreeBuds SE e SE 2 possuem recurso que melhora a qualidade das chamadas — Foto: Divulgação/Huawei

A Huawei não divulga as informações técnicas dos fones de ouvido, como frequência de resposta ou tipo de drivers utilizados. Por isso, é difícil determinar se a qualidade de som teve alguma mudança entre um modelo e outro. Uma das poucas informações reveladas pela empresa é que ambos os fones utilizam drivers dinâmicos de 10 mm e têm suporte aos codecs AAC e SBC.

Apesar da ausência do recurso de cancelamento de ruído ativo, os dois modelos apresentam cancelamento de ruído de chamada, que melhora a qualidade do som durante as ligações.

Bateria

Huawei FreeBuds SE 2 têm bateria para até 40 horas — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Dentre todas as mudanças, a bateria é a que mais chama atenção. Apesar de ter diminuído de tamanho, o FreeBuds SE 2 ganhou mais três horas de duração da bateria (nove horas contra seis horas do modelo anterior). Já na chamada de voz, o ganho foi de uma hora a mais de autonomia (cinco horas no FreeBuds SE 2 contra quatro horas no modelo antigo).

No estojo carregador, o salto foi ainda maior. Fazendo jus ao seu novo tamanho, o case agora armazena até 40 horas de recarga no FreeBuds SE 2, contra 24 horas no FreeBuds SE.

Além disso, o tempo de recarga dos fones diminuiu: eles agora alcançam o 100% em apenas 60 minutos. No FreeBuds SE, a carga completa demora cerca de uma hora e meia.

Preço e garantia

Como dito anteriormente, a linha FreeBuds SE da Huawei é voltada para fones mais simples e baratos da marca. Por isso, seu preço de lançamento oficial é de apenas R$ 199. Curiosamente, o modelo anterior foi lançado por um valor mais alto, de R$ 299.

Caso os fones sejam comprados oficialmente no Brasil, a Huawei oferece um ano de garantia, incluindo o estojo de recarga e o cabo USB-C. O contato pode ser feito pelo site da empresa ou por telefone.

Principais concorrentes

Anker Soundcore Life P2 Mini oferece até 32 horas de audição — Foto: Divulgação/Anker

Há diversas opções de fones de ouvido Bluetooth básicos no mercado nacional. Dentre os que estão na faixa de menos de R$ 200, tem o Anker Soundcore Life P2 Mini, que pode ser encontrado por a partir de R$ 175. Com Bluetooth 5.2 e drivers dinâmicos de 10 mm, o fone tem bateria com capacidade de até oito horas de reprodução contínua, mais 32 horas com o estojo de carregamento.

Gostou do produto? Compre aqui usb-c Anker Soundcore Life P2 Mini R$ 175,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Anker Soundcore Life P2 Mini × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. usb-c Anker Soundcore Life P2 Mini R$ 175,00 IR À LOJA

Outra opção é o Edifier W110T, que pode ser encontrado por R$ 139 no varejo. Sua bateria tem duração de 6,5 horas, mais 18 horas no case, e possui um driver dinâmico de 13 mm.

Philips TWS T1235 é modelo simples e barato para o dia a dia — Foto: Reprodução/Amazon

Por fim, há ainda o Philips TWS T1235, que possui Bluetooth 5.1 e bateria com até seis horas de reprodução contínua, mais 12 horas contando com o estojo. Ele pode ser adquirido por a partir de R$ 169.

Gostou do produto? Compre aqui BLUETOOTH 5.1 Philips TAT1235BK/97 R$ 188,39 IR À LOJA R$ 169 IR À LOJA

Todas as ofertas de Philips TAT1235BK/97 × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. BLUETOOTH 5.1 Philips TAT1235BK/97 R$ 188,39 IR À LOJA BLUETOOTH 5.1 Philips TAT1235BK/97 R$ 169 IR À LOJA

Ficha técnica do FreeBuds SE e FreeBuds SE 2

FreeBuds SE x FreeBuds SE 2 Especificações FreeBuds SE FreeBuds SE 2 Lançamento Setembro de 2022 Outubro de 2023 Preço R$ 299 R$ 199 Resposta de frequência Não informado Não informado Impedância Não informado Não informado Driver 10 mm 10 mm Conectividade Bluetooth 5.2 Bluetooth 5.3 Bateria Até 6 horas Até 9 horas Peso 5,1 g 3,8 g Dimensões 38,1 mm x 20 mm x 20,6 mm 33,66 mm × 17,83 mm × 18,13 mm Peso (estojo) 35,6 g 33 g Dimensões (estojo) 27,5 mm x 35,5 mm x 70 mm 50,40 mm × 50,31 mm × 23,40 mm

Com informações de Huawei (1 e 2)

JBL Tune 770 NC: confira unboxing e detalhes do headphone

JBL Tune 770 NC: confira unboxing e detalhes do headphone