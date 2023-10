iPad vs tablet Samsung: veja principais diferenças entre os modelos

Decidir entre comprar um iPad ou um tablet Samsung pode não ser uma tarefa fácil. Entre os destaques da marca sul-coreana estão os modelos com preços mais acessíveis e as linhas mais avançadas, cujos gadgets são comercializados com a caneta S Pen. A marca do iPhone , por sua vez, traz em seu catálogo tablets com alto poder de fogo, como o iPad Pro , que é usado até mesmo para a edição de vídeos. A seguir, conheça as diferenças entre os dispositivos das duas fabricantes em quesitos como tela, câmera, desempenho e bateria e saiba se é melhor adquirir um iPad ou um tablet da Samsung. O comparativo foi feito com base nos produtos disponíveis no Brasil em outubro de 2023.

iMulher usando Pad Pro — Foto: Divulgação/Apple

📝 Galaxy Tab S6 Lite ou iPad 9: qual vale mais a pena? Opine no Fórum do TechTudo

Tela e design

A Apple adota um design similar em todos os seus tablets. Com exceção do iPad de 9ª geração, que ainda possui o botão Home físico, os modelos mais recentes do dispositivo contam com bordas menos espessas e botões apenas nas laterais.

O tamanho da tela também varia de acordo com o produto. Há tablets com painéis desde 8,3 polegadas, para o iPad Mini, até 12,9 polegadas, para o iPad Pro maior. Nas linhas intermediárias, os usuários encontram modelos de 10,9 polegadas. Em relação à tecnologia, a Apple prioriza a tela LED em seus tablets, mas o iPad Pro de 12,9 polegadas possui painel miniLED.

Os tablets da Samsung vão por um caminho parecido. No geral, eles têm botões apenas na lateral, mas a espessura das bordas ao redor da tela varia de acordo com o modelo. Além disso, há opções tanto com painel LCD quanto com display AMOLED.

Peguemos o Galaxy Tab A8, um modelo de entrada, como exemplo. O tablet possui tela de 10,5 polegadas com tecnologia TFT. Já o Galaxy Tab S8 Plus vem com tela Super AMOLED de 12,4 polegadas e bordas menos espessas.

Conjunto de câmera do Galaxy Tab A7 Lite tem lente principal de 8 MP — Foto: Reprodução/Samsung

Câmera

Tanto a Samsung quanto a Apple oferecem câmeras traseira e frontal nos seus tablets. No caso da primeira companhia, as especificações variam de acordo com o público-alvo do aparelho. Por exemplo, o Galaxy Tab A7 Lite, que atende quem deseja ter um tablet para tarefas simples e economizar ao máximo, vem com um sensor traseiro de 8 megapixels e outro frontal de 2 MP.

Já o Galaxy Tab S9 Ultra, que é o modelo mais avançado e mais caro da Samsung atualmente, possui duas câmeras na parte da frente: a principal, de 12 MP, e a secundária, também com 12 MP e lente ultrawide. Atrás, há mais dois sensores de 13 MP (principal) e 8 MP (ultrawide).

A mesma diferenciação acontece com os tablets da Apple. Enquanto o iPad Pro tem o conjunto mais completo, com câmera dupla e scanner LiDAR, os demais têm apenas uma câmera de 12 MP na parte de trás. Em comum, todos têm câmera frontal de 12 MP. Mas o iPad Pro, assim como no iPhone, tem sensores TrueDepth para reconhecimento facial e aplicação de filtros.

iPad de décima geração — Foto: Divulgação/Apple

Desempenho e armazenamento

A Apple conta com fichas técnicas mais uniformes, sem muitas variações entre os modelos. No geral, a companhia utiliza os chips do iPhone no iPad de entrada (A13 Bionic ou A14 Bionic) e no iPad Mini (A15 Bionic). O iPad Air e o iPad Pro, por outro lado, contam com chips dos Macs, como o Apple M1 e Apple M2, respectivamente.

No geral, todos os iPads tendem a oferecer bom desempenho no dia a dia, até mesmo em tarefas mais pesadas ou jogos. Porém, o iPad Air e o iPad Pro tendem a oferecer mais poder de fogo, especialmente o segundo modelo, pois é voltado para um público mais profissional e é utilizado até para edição de vídeos, por exemplo.

A Apple, como de costume, não informa a memória RAM dos seus tablets e não oferece entrada para cartão microSD. Já o armazenamento varia de modelo para modelo. Confira abaixo.

iPad: 64 GB ou 256 GB;

64 GB ou 256 GB; iPad Mini: 64 GB e 256 GB;

64 GB e 256 GB; iPad Air: 64 GB e 256 GB;

64 GB e 256 GB; iPad Pro: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB e 2 TB.

A Samsung, outro lado, tem uma variedade maior de produtos. Na linha de entrada (Galaxy A), a companhia oferece o Galaxy Tab A7 Lite, que possui um processador octa-core de até 2,3 GHz, 3 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Este é o tablet mais simples da Samsung disponível no Brasil.

Já o Galaxy Tab A8 tem um processador octa-core de até 2 GHz, memória RAM de 4 GB e armazenamento de 64 GB. No geral, os dois modelos tendem a se sair bem em atividades do dia a dia, mas podem encarar dificuldade ao rodar apps mais pesados.

Com modelos intermediários e avançados, a linha Galaxy Tab S é mais encorpada. Dentro de cada geração, porém, há modelos com especificações diferentes. Na família Galaxy S9, por exemplo, todos os dispositivos vêm com Snapdragon 8 Gen 2, mas as opções de memória RAM e armazenamento variam. Veja abaixo.

Galaxy Tab S9: 8 GB ou 12 GB de memória RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento;

8 GB ou 12 GB de memória RAM e 128 GB ou 256 GB de armazenamento; Galaxy Tab S9 Plus: 12 GB de memória RAM e 256 GB ou 512 GB de armazenamento;

12 GB de memória RAM e 256 GB ou 512 GB de armazenamento; Galaxy Tab S9 Ultra: 12 GB ou 16 GB de memória RAM e 256 GB, 512 GB ou 1 TB de armazenamento.

A categoria também conta com tablets intermediários, como o Galaxy Tab S7 FE. O dispositivo tem 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e um processador octa-core de até 2,2 GHz, o Snapdragon 750G.

Galaxy Tab S9 é tablet poderoso da Samsung — Foto: Reprodução/YouTube Samsung

Bateria

O mesmo acontece em relação à bateria. Como há muitos modelos de tablets da Samsung disponíveis no Brasil, não há como apontar uma capacidade média entre os dispositivos, especialmente ao considerar que há opções tanto com tela menor quanto com ficha técnica mais simples.

O Galaxy Tab A7 Lite, por exemplo, é uma opção de entrada e vem com apenas de 5.100 mAh de bateria. Já o Galaxy Tab S9 é mais avançado e conta com uma peça de 8.400 mAh, que promete até 10 horas de acesso à Internet via Wi-Fi.

No caso do iPad, a capacidade varia conforme o modelo pelo mesmo motivo. Enquanto o iPad Mini tem capacidade de 19,3 watts por hora, a bateria do iPad Pro de 12,9 polegadas possui 40,88 watts por horas. A estimativa de duração, por outro lado, é a mesma em todos os modelos disponíveis no catálogo da Apple atualmente. No geral, os tablets da Apple oferecem até 10 horas de navegação via Wi-Fi ou 9 horas via redes móveis.

Em comum, as duas fabricantes utilizam porta USB-C em seus produtos. O iPad convencional de 9ª geração, no entanto, ainda é vendido com conector Lightning.

iPad vem com sistema iPadOS — Foto: Reprodução/Apple

Versão do sistema

Os tablets da Apple vêm com o iPadOS, uma versão do iOS adaptada para tablets. Em comum, todos os modelos da marca têm acesso à App Store e contam com multitarefa para utilizar mais de um aplicativo simultaneamente. Os usuários também podem conectar um mouse ou utilizar uma case com teclado e touchpad para usar o dispositivo como se fosse um computador.

Assim como nos celulares, a Samsung utiliza o Android em seus tablets. Isso significa que os usuários podem instalar apps da Google Play Store e aproveitar outros benefícios da One UI. É o caso do Samsung Dex, que ativa uma interface similar a de um computador, com direito a janelas flutuantes.

Em comum, as duas companhias garantem recursos próprios para interação com os seus respectivos ecossistemas. Por exemplo, você pode iniciar uma tarefa no celular e continuar no tablet. Também é possível transferir arquivos entre dispositivos com mais facilidade.

Galaxy Tab S8 Plus — Foto: Carolina Zanatta/TechTudo

Recursos adicionais

As duas companhias oferecem edições dos seus tablets com apenas Wi-Fi ou também com suporte ao 4G ou 5G, a depender do modelo. Outro ponto em comum fica pela disponibilidade do Bluetooth para conectar fones de ouvido, teclados, mouse e afins.

Entre as similaridades está também o leitor de impressões digitais, que aparece em quase todos os tablets das duas marcas. O iPad Pro, por sua vez, conta com o Face ID, que utiliza os sensores TrueDepth para autenticação como nos iPhones.

A família Galaxy Tab S chama a atenção pela S Pen. Além de acompanhar os tablets na caixa, a caneta permite que os usuários interajam com a interface do dispositivo e oferece precisão para escrever ou desenhar na tela.

Em alguns casos, a Samsung também oferece a capa na embalagem. É o caso da família Galaxy Tab S9: até o momento, todos os tablets da nova geração são vendidos com a Capa Teclado com touchpad. Em outros modelos, como o Galaxy Tab S7 FE, é preciso comprá-la separadamente.

O iPad até oferece suporte à Apple Pencil. No entanto, trata-se de um acessório opcional, que é vendido separadamente e custa mais de R$ 1.000. O mesmo acontece com a capa teclado: o item custa entre R$ 1.613 e R$ 3.322, a depender do modelo.

Galaxy Tab S6 Lite conta com S Pen aprimorada — Foto: Reprodução/Samsung

Preço

No geral, os tablets da Samsung têm valores mais acessíveis do que os produtos da Apple. Isso ocorre porque a sul-coreana tem linhas para atender públicos diferentes, como é o caso do Galaxy Tab A7 Lite, que possui ficha técnica de entrada e está à venda na Amazon por R$ 828. O intermediário Galaxy Tab S7 FE, por sua vez, pode ser encontrado por R$ 2.549 na mesma loja.

Gostou do produto? Compre aqui android 11 Galaxy Tab A7 Lite (32 GB) — Preto R$ 878,70 IR À LOJA R$ 836 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galaxy Tab A7 Lite (32 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. android 11 Galaxy Tab A7 Lite (32 GB) — Preto R$ 878,70 IR À LOJA android 11 Galaxy Tab A7 Lite (32 GB) — Preto R$ 836 IR À LOJA

Gostou do produto? Compre aqui 12,4 polegadas Galaxy Tab S7 FE (128 GB) — Preto R$ 2.549,90 IR À LOJA R$ 2.489 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galaxy Tab S7 FE (128 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. 12,4 polegadas Galaxy Tab S7 FE (128 GB) — Preto R$ 2.549,90 IR À LOJA 12,4 polegadas Galaxy Tab S7 FE (128 GB) — Preto R$ 2.489 IR À LOJA

Geração mais recente, o Galaxy Tab S9 é mais caro. A unidade com 256 GB de armazenamento está à venda por R$ 5.099 na Amazon. Já o modelo mais encorpado, o Galaxy Tab S9 Ultra, está disponível na loja da fabricante por R$ 10.349,10 no pagamento à vista.

Gostou do produto? Compre aqui tela imersiva Galaxy Tab S9 (256 GB) — Preto R$ 5.748,10 IR À LOJA

Todas as ofertas de Galaxy Tab S9 (256 GB) — Preto × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. tela imersiva Galaxy Tab S9 (256 GB) — Preto R$ 5.748,10 IR À LOJA

A faixa de valores da Apple é maior. O iPad de 9ª geração, que possui visual datado, porta Lightning e é o modelo mais acessível no momento, está à venda no site da Apple com preços a partir de R$ 3.899. Na Amazon, o modelo Wi-Fi de 64 GB pode ser comprado por R$ 3.699. Já o iPad Air, com Apple M1, desembarcou no Brasil com preços sugerido a partir de R$ 6.999. O tablet, com 64 GB e apenas Wi-Fi, está disponível no catálogo da Amazon por R$ 6.478.

Gostou dos produtos? Compre aqui 10,2 polegadas iPad 9 (Wi-Fi + Cellular) (64 GB) — Prateado R$ 5.499 Ir à loja MUITA POTÊNCIA iPad Air (5ª geração) de 64 GB Review completa R$ 6.478,80 Ir à loja

Modelo mais caro da Apple, o iPad Pro de 12,9 polegadas tem preço sugerido a partir de R$ 13.299 – quase um MacBook. Na Amazon, a unidade do tablet com apenas Wi-Fi e 128 GB de armazenamento custa R$ 10.779.

Gostou do produto? Compre aqui premium iPad Pro 5 (Wi-Fi) (128 GB) R$ 10.779,00 IR À LOJA R$ 13.449 IR À LOJA

Todas as ofertas de iPad Pro 5 (Wi-Fi) (128 GB) × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. premium iPad Pro 5 (Wi-Fi) (128 GB) R$ 10.779,00 IR À LOJA premium iPad Pro 5 (Wi-Fi) (128 GB) R$ 13.449 IR À LOJA

Com informações de Apple (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10) e Samsung (1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7)

🎥 Menos lixo eletrônico: 5 formas de aumentar a vida útil dos dispositivos

Menos lixo eletrônico: 5 formas de aumentar a vida útil dos dispositivos