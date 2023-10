iPhone 15 Plus vs iPhone 14 Plus: saiba o que muda entre os celulares

iPhone 15 Plus e iPhone 14 Plus são celulares que fazem parte da linha convencional de smartphones da Apple . O mais recente lançamento da empresa chegou em setembro de 2023, trazendo Dynamic Island no lugar do notch, processador mais recente e câmera dupla de 48 megapixels. O modelo também deixou de lado o conector Lightning para aderir ao padrão universal, o USB-C, que também é usado em smartphones Android de outras empresas. Mas o que muda do iPhone 14 Plus para o modelo mais recente? Descubra as semelhanças e diferenças no comparativo a seguir.

No Brasil, é possível encontrar o iPhone 15 Plus por R$ 8.299 (128 GB), R$ 9.099 (256 GB) e R$ 10.599 (512 GB). Já o iPhone 14 Plus foi apresentado em setembro de 2022 com preços a partir de R$ 8.599. Atualmente, o celular com 128 GB pode ser encontrado na Amazon por R$ 5.699, uma diferença de R$ 2.900.

iPhone 15 Plus e iPhone 15 — Foto: Divulgação/Apple

Tela e design

A Apple atualizou o visual da linha de entrada. Em 2023, o iPhone 15 Plus deixou de lado o característico notch para aderir ao recorte em formato de pílula, conhecido como Dynamic Island e que também exibe notificações e outras informações importantes. O iPhone 14 Plus, por sua vez, manteve o notch.

O tamanho da tela dos dois celulares é o mesmo: 6,7 polegadas. O iPhone 15 Plus, por outro lado, possui um aproveitamento maior, já que a Dynamic Island não é apenas uma “zona morta” como o notch. No geral, os dois celulares tendem a entregar imagens de alta qualidade no dia a dia.

Confira as opções de cores dos smartphones:

iPhone 14 Plus: meia-noite, estelar (branco), vermelho, roxo, azul e amarelo;

meia-noite, estelar (branco), vermelho, roxo, azul e amarelo; iPhone 15 Plus: preto, azul, verde, amarelo e rosa.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Câmera

A câmera principal de 48 megapixels é outro recurso da linha Pro levada aos modelos convencionais. Com o componente, os usuários podem tanto tirar fotos em alta resolução quanto em 12 MP, desta vez com zoom de 2x possibilitado pelo sensor quad-pixel. O iPhone 14 Plus, por sua vez, possui uma câmera principal de 12 MP, que também entrega imagens de alta qualidade. O modelo mais novo, no entanto, tende a captar mais detalhes durante as capturas.

Já a câmera secundária dos dois celulares conta com um sensor de 12 MP e uma lente ultrawide para tirar fotos com ângulos mais abertos. A câmera frontal possui a mesma resolução e é acompanhada pelos sensores TrueDepth para aplicar o popular modo retrato e desbloquear a tela com reconhecimento facial (Face ID).

iPhone 15 e iPhone 15 Plus — Foto: Reprodução/Apple

Desempenho e armazenamento

Assim como no modelo do ano passado, o iPhone 15 Plus foi apresentado com o processador presente na linha Pro da geração anterior, o Apple A16 Bionic. Já o iPhone 14 Plus conta com o Apple A15 Bionic, o mesmo do iPhone 13. Na prática, os dois celulares tendem a entregar bom desempenho até mesmo em tarefas mais pesadas ou jogos.

As duas gerações contam com as seguintes opções de armazenamento, sem entrada para cartão de memória: 128 GB, 256 GB e 512 GB. A Apple não revelou a memória RAM dos dois modelos, como de costume. Em termos de sistema operacional, tanto o iPhone 14 Plus quanto o iPhone 15 Plus são vendidos com o iOS 17.

iPhone 14 permanece com tela de 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 14 Plus tem display de 6,7 polegadas — Foto: Divulgação/Apple

Bateria

A Apple também não informa a capacidade da bateria dos seus celulares, mas dá estimativas. De acordo com a fabricante, tanto o iPhone 14 Plus quanto o iPhone 15 Plus prometem até 26 horas de reprodução de vídeo, até 20 horas de streaming de vídeo e até 100 horas de reprodução de áudio.

A empresa também aposentou a porta Lightning em 2023 para dar a vez ao USB-C. Ao contrário do iPhone 14 Plus, que continua com o padrão proprietário, o iPhone 15 Plus permite o uso de carregadores de outros produtos da Apple, como o MacBook e o iPad, e de outras fabricantes de celulares. Os smartphones ainda contam com suporte à recarga sem fio ou via MagSafe.

Cores do iPhone 15 — Foto: Divulgação/Apple

Recursos adicionais

Tanto o iPhone 15 Plus quanto o iPhone 14 Plus vêm com a certificação IP68. A Apple informa que os celulares são resistentes à profundidade máxima de 6 metros por até 30 metros. A companhia também alerta que a proteção não é permanente e que não se deve carregar o aparelho molhado.

Outro ponto é o suporte ao 5G e o suporte ao eSIM. Com o segundo recurso, os usuários podem utilizar duas linhas de telefone simultaneamente no mesmo aparelho. A dupla também tem NFC para fazer pagamentos por aproximação via Apple Pay.

Cores do iPhone 14 Plus — Foto: Divulgação/Apple

Preço e onde comprar

O iPhone 15 foi apresentado ao mundo em setembro de 2023. No Brasil, o celular chegou às lojas por R$ 8.299 (128 GB), R$ 9.099 (256 GB) e R$ 10.599 (512 GB). Já o iPhone 14 é mais antigo e desembarcou no comércio nacional com preços a partir de R$ 8.599. Hoje o celular está à venda no site da Amazon por R$ 5.699 (128 GB), R$ 6.499 (256 GB) e R$ 7.799 (512 GB).

iPhone 14 Plus e iPhone 15 Plus - Ficha Técnica Especificações iPhone 14 Plus iPhone 15 Plus Lançamento Setembro de 2022 Setembro de 2023 Preço de lançamento A partir de R$ 8.599 A partir de R$ 7.599 Preço atual A partir de R$ 6.499 A partir de R$ 7.599 Tela 6,7 polegadas 6,7 polegadas Resolução da tela 2778 x 1284 pixels 2796 x 1290 pixels Processador Apple A15 Bionic Apple A16 Bionic Memória RAM Não informado Não informado Armazenamento 128 GB, 256 GB e 512 GB 128 GB, 256 GB e 512 GB Cartão de memória Não possui Não possui Câmera traseira Dupla, 12 megapixels Dupla, 48 MP e 12 MP Câmera frontal 12 megapixels 12 megapixels Sistema operacional iOS 17 iOS 17 Bateria Não informado Não informado Dimensões e peso 160,8 x 78,1 x 7,80 mm; 203 gramas 160,9 x 77,8 x 7,80 mm; 201 gramas Cores Meia-noite, estelar, vermelho, roxo, azul e amarelo Preto, azul, verde, amarelo e rosa

Com informações de Apple (1, 2, 3 e 4)

