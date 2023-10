iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro: saiba o que muda entre os celulares

O iPhone 15 Pro é o mais novo celular avançado da Apple . Lançado em setembro de 2023 com preços a partir de R$ 9.299, o smartphone não só possui uma ficha técnica com o poderoso processador Apple A17 Pro, que promete melhorias em gráficos, como também deixa de lado a porta Lightning pelo conector USB-C. Assim como no iPhone 14 Pro , a Apple trouxe uma câmera tripla de 48 megapixels. Além desta, o modelo de 2023 compartilha outras semelhanças com a geração anterior. Nas linhas a seguir, veja o comparativo entre o iPhone 15 Pro e o iPhone 14 Pro e saiba o que muda e o que permanece igual nos smartphones da Apple.

Vale lembrar que o iPhone 15 Pro é um dos produtos mais recentes e mais caros da Apple até o momento. No Brasil, é possível encontrar o celular por R$ 9.299 (128 GB), R$ 10.099 (256 GB), R$ 11.599 (512 GB) ou R$ 13.099 (1 TB). Já o iPhone 14 Pro foi apresentado em setembro de 2022 com preços a partir de R$ 9.499. Atualmente, o celular com 512 GB pode ser encontrado na Amazon por R$ 9.299, uma diferença de R$ 3.200.

iPhone 15 Pro é celular topo de linha da Apple — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Tela e design

Os dois celulares têm o mesmo visual, com o recorte em formato de pílula conhecido como Dynamic Island. A tela de 6,1 polegadas também comporta a mesma resolução de 2.556 x 1.179 pixels, que tende a entregar imagens bem definidas. Os modelos ainda têm taxa de atualização de até 120 Hz (ProMotion), ampla tonalidade de cores (P3) e suporte ao HDR.

O principal diferencial se encontra na construção. Enquanto o iPhone 14 Pro é feito de aço inoxidável, o iPhone 15 Pro tem uma estética mais encorpada, graças ao corpo de titânio. Confira as cores dos celulares:

iPhone 14 Pro: preto-espacial, prateado, dourado e roxo-profundo;

preto-espacial, prateado, dourado e roxo-profundo; iPhone 15 Pro: titânio preto, titânio branco, titânio azul e titânio natural.

Novo iPhone 15 Pro possui quatro cores: titânio preto, titânio branco, titânio azul e titânio natural. — Foto: Divulgação/Apple

Câmera

A dupla possui um conjunto fotográfico triplo, liderado pela câmera principal de 48 megapixels. O sensor pode ser usado tanto para tirar fotos de 24 mm ou com zoom de 2x (48 mm) graças ao quad-pixel. No segundo caso, porém, as imagens são feitas em 12 MP.

A câmera secundária de 12 MP abriga uma lente teleobjetiva com zoom de 3x (77 mm). Os smartphones ainda contam com outro sensor, também de 12 MP, com lente ultrawide para tirar fotos com ângulos mais abertos.

Na parte da frente, a câmera frontal de 12 MP divide espaço com os sensores TrueDepth. Dessa forma, o iPhone 14 Pro e o iPhone 15 Pro têm mais precisão para reconhecimento facial (Face ID) ou para aplicar filtros e efeitos em fotos e vídeos.

Câmeras do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Desempenho e armazenamento

Com ficha técnica avançada, o iPhone 15 Pro conta com o processador Apple A17 Pro. De acordo com a fabricante, o telefone possui uma GPU até 70% mais rápida que o componente gráfico do iPhone 12 Pro. O iPhone 14 Pro, por sua vez, possui o mesmo chip do iPhone 15 convencional: o Apple A16 Bionic.

No dia a dia, os dois celulares prometem desempenho excepcional até mesmo em jogos. Entretanto, o iPhone 15 Pro tende a entregar um desempenho melhor para processamento gráfico devido às melhorias do Apple A17 Pro, como o suporte ao ray tracing.

iPhone 14 Pro tem design em aço inoxidável — Foto: Thassius Veloso/TechTudo

Para guardar fotos, vídeos e afins, a dupla conta com as mesmas opções de armazenamento: 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. A Apple, como de costume, não revela a memória RAM dos seus celulares. O iPhone 14 Pro e o iPhone 14 Pro são comercializados com o iOS 17 de fábrica.

Bateria

Os dois modelos contam com a mesma autonomia de bateria. Segundo a Apple, os celulares oferecem até 23 horas de reprodução de vídeo, até 20 horas de streaming de vídeo ou até 75 horas de reprodução de áudio. A dupla também oferece suporte a carregadores sem fio e ao MagSafe. A Apple não revela a capacidade da bateria dos seus celulares.

Entrada USB-C do iPhone 15 Pro — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

Recursos adicionais

A Apple aposentou o Lightning, seu padrão proprietário, para dar a vez ao USB-C. Dessa forma, os celulares lançados a partir de 2023 poderão utilizar o cabo universal, que é utilizado para carregar desde celulares de outras marcas até produtos da própria Apple, como o iPad e o MacBook.

O modelo mais novo também conta com um recurso do Apple Watch Ultra: o botão de ação na lateral esquerda. Com ele, os usuários podem silenciar o smartphone ou executar ações personalizadas, como abrir a câmera, gravar um lembrete, acessar atalhos e muito mais.

iPhone 14 Pro tem tela de 6,1 polegada — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Preço

O iPhone 15 Pro foi apresentado pela Apple em setembro de 2023. No Brasil, a empresa começou a vender o celular por R$ 9.299 (128 GB), R$ 10.099 (256 GB), R$ 11.599 (512 GB) ou R$ 13.099 (1 TB). O iPhone 14 Pro, por sua vez, pertence à safra de 2022. Também anunciado em setembro, o smartphone desembarcou no mercado brasileiro com preços a partir de R$ 9.499. Hoje, o modelo do telefone com 512 GB pode ser encontrado por a partir de R$ 9.299 na Amazon.

iPhone 14 Pro e iPhone 15 Pro - Ficha Técnica Especificações iPhone 14 Pro iPhone 15 Pro Max Lançamento Setembro de 2022 Setembro de 2023 Preço de lançamento A partir de R$ 9.499 A partir de R$ 9.299 Preço atual R$ 10.332,22 A partir de R$ 9.299 Tela 6,1 polegadas 6,1 polegadas Resolução da tela 2556 x 1179 pixels 2556 x 1179 pixels Processador Apple A16 Bionic Apple A17 Pro Memória RAM Não informado Não informado Armazenamento 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB Cartão de memória Não possui Não possui Câmera traseira tripla, 48 MP (principal), 12 MP (ultrawide) e 12 MP (teleobjetiva) tripla, 48 MP (principal), 12 MP (ultrawide) e 12 MP (teleobjetiva) Câmera frontal 12 megapixels 12 megapixels Sistema operacional iOS 17 iOS 17 Bateria Não informado Não informado Dimensões e peso 147,5 x 71,5 x 7,85 mm; 206 gramas 146,6 x 70,6 x 8,25 mm; 187 gramas Cores Preto-espacial, prateado, dourado e roxo-profundo Titânio preto, titânio branco, titânio azul e titânio natural

Com informações de Apple (1, 2 e 3)

