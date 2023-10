Kindle 11ª Geração vs Paperwhite: veja o que muda entre os e-readers

O Kindle 11ª Geração chegou ao mercado em 2022 e é o modelo mais recente do e-reader disponível para os consumidores. Já o Kindle Paperwhite , apesar de ser também da 11° geração, foi lançado um ano antes, em 2021. Os preços partem dos R$ 474 e chega a R$ 759 para o modelo Paperwhite. Os leitores digitais partilham de algumas semelhanças como tela grande, bateria de longa duração e 16 GB de armazenamento, mas há também algumas diferenças. Pensando nisso, o TechTudo preparou um comparativo entre os gadgets com todos os detalhes e características, além de ficha técnica completa. Assim, você poderá decidir qual dos dois é a melhor opção para investir.

➡ Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Por mais que possuam resolução semelhante, a grande diferença entre o Kindle 11ª Geração e o Paperwhite está na iluminação embutida — Foto: Divulgação/Amazon

📝 Kindle traduz livro? Tire suas dúvidas no Fórum TechTudo

Design

À primeira vista, os aparelhos são semelhantes. Tanto o Kindle 11ª Geração quanto o Kindle Paperwhite apresentam o design clássico da linha de dispositivos da Amazon, com recortes laterais simétricos e uma borda nas quinas para facilitar que o leitor segure o e-reader enquanto o utiliza. Os dois gadgets não possuem botões para controle como a linha mais cara, o Kindle Oasis, e possuem acabamento com materiais sustentáveis, utilizando, prioritariamente, plástico reciclado para a estrutura, com foco na diminuição de danos para o meio ambiente.

Kindle Paperwhite possui proteção IPX8 contra água e poeira — Foto: Reprodução/Amazon

Assim, a diferença principal está nas dimensões dos aparelhos. O Kindle 11ª Geração possui 6 polegadas de tela com uma estrutura de 157,8 x 108,6 x 8,0 mm e pesa 158 gramas, disponível nas cores preto ou azul. Já o Kindle Paperwhite possui um visor maior de 6,8 polegadas e uma carcaça de 174 x 125 x 8,1 mm, pesando de 205 gramas e disponível apenas na cor preta.

Apenas o Paperwhite vem equipado com certificação IPX8, que deve garante sobrevida do aparelho por até 60 minutos em até 2 metros na água doce ou para até 0,25 m ao máximo de três minutos na água do mar.

Tela

As principais diferenças entre os dispositivos começam a aparecer quando é feito um comparativo entre as telas. O Kindle 11ª Geração, por ser uma opção mais básica, apresenta um display de 6 polegadas, menor que o do Paperwhite, que possui 6,8 polegadas. Por mais que não pareça muito, no momento da leitura, é comum que se dê preferência a um visor maior, pois facilita, por exemplo, a leitura mesmo com uma distância maior. Ainda assim, é possível ajustar o texto de ambos e-readers, adaptando o visor à preferência de cada usuário.

Kindle Paperwhite tem tela de 6,8 polegadas — Foto: Reprodução/Amazon

Por mais que os dois aparelhos tenham displays antirreflexo e apresentem uma resolução de tela 300 ppi (pontos por polegada) — que torna o nível de definição das letras maior e mais estável —, o Kindle Paperwhite vence o concorrente novamente por conta da iluminação embutida. O dispositivo possui alimentação por 17 LEDs, enquanto o 11ª Geração conta com apenas 4 LEDs de iluminação própria. Esta especificação é importante porque estes LEDs são montados em volta da tela para possibilitar a leitura no escuro sem necessidade de alguma outra fonte de luz, como abajur ou lanterna.

Bateria

De acordo com testes de laboratório da Amazon, o Kindle Paperwhite pode ser usado por até dez semanas com apenas uma recarga, levando em consideração uma leitura diária de meia hora com Wi-Fi desligado e brilho de tela em nível 13. A especificação é importante para o comparativo, já que, segundo a fabricante, o Kindle 11ª Geração, sob as mesmas condições avaliadas, tem uma capacidade de bateria consideravelmente menor, de até seis semanas.

O Kindle 11ª Geração possui uma capacidade menor de bateria com relação ao Paperwhite — Foto: Reprodução/Lucas Santos

Outra disparidade entre os dispositivos é o tempo de recarga. Enquanto o Kindle 11ª Geração leva cerca de 4 horas para carregar totalmente se estiver conectado à porta USB do computador e cerca de 2,5 horas quando ligada em uma energia elétrica de 9 W, o Paperwhite, seguindo as mesmas condições, chega a 100% da bateria em 5 horas quando conectado a um computador e 2,5 horas quando ligado a um adaptador de tomada de 9 W. Apesar da diferença na capacidade de bateria, os aparelhos apresentam mais uma similaridade em relação à conectividade, já que ambos possuem entradas USB.

Recursos

Quanto aos recursos, ambos os dispositivos não variam muito. Tirando a composição de LEDs para iluminação embutida na tela, a experiência de usabilidade deve ser a mesma no momento da leitura. Isso porque os dois aparelhos estão equipados com algumas configurações básicas, como alteração do tamanho da fonte, cor do visor — preto ou branco — e nível de brilho do display. Tanto o Kindle 11ª Geração quanto o Paperwhite contam com conexão de Wi-Fi nas frequências de 2,4 GHz e 5,0 GHz e não possuem suporte com Bluetooth ou NFC.

Além disso, os dois dispositivos também possuem a mesma capacidade de armazenamento interno, com 16 GB, que, segundo a Amazon, são capazes de armazenar milhares de e-books. Também é possível acessar o Kindle Unlimited, serviço de compra de livros por assinatura da fabricante. Atualmente, o serviço pode ser adquirido por R$ 19,90 por mês, mas pode chegar a custar R$ 1,99 por três meses em períodos promocionais, como durante o Amazon Prime Day.

Preço

O Kindle 11ª Geração chegou ao Brasil custando R$ 499 no site oficial da Amazon, mas, atualmente, pode ser encontrado por R$ 474. Já o Kindle Paperwhite foi lançado no mercado brasileiro por R$ 649 e, no momento, pode ser comprado por um valor um pouco mais caro, de R$ 759.

Especificações do Kindle Paper White e 11ª Geração Especificações Kindle 11ª Geração (2022) Kindle Paperwhite (2021) Lançamento Setembro de 2022 Setembro de 2021 Preço de lançamento R$ 499 R$ 649 Preço atual R$ 474,05 R$ 759,05 Tela 6 polegadas 6,8 polegadas Resolução da tela 300 dpi 300 dpi Iluminação da tela 4 LEDs; manual 17 LEDs, manual Armazenamento 16 GB 16 GB Bateria até 6 semanas até 10 semanas Conectividade Wi-Fi e USB Wi-Fi e USB Dimensões e peso 157,8 x 108,6 x 8,0 mm; 158 gramas 174 x 125 x 8,1 mm; 205 gramas Cores preto e azul preto

Gostou dos produtos? Compre aqui MAIS LEVE Kindle (11ª geração) Review completa R$ 499,00 Ir à loja LUZ AJUSTÁVEL Kindle Paperwhite 16 GB R$ 799,00 Ir à loja

Com informações da Amazon (1, 2)

📽 Kindle Paperwhite na Black Friday 2022: 3 características para conhecer antes de comprar!

Kindle Paperwhite na Black Friday 2022: 3 características para conhecer antes de comprar!