LG OLED C3 vs LG OLED C2: veja o que muda na smart TV de 2023

Os televisores OLED C3 e C2 da LG são alguns dos que prometem oferecer a melhor qualidade de imagem do mercado. Além disso, eles trazem hardware que pode agradar até os usuários mais exigentes e principalmente os jogadores. Disponíveis no varejo online por valores a partir de R$ 5.224, os modelos são soluções premium, que assim como outras TVs da marca, contam com o sistema operacional webOS . Eles podem ser encontrados com tamanhos que partem de 42 polegadas.

Para te ajudar a entender o que mudou do modelo C2 (2022) para os novos modelos C3 (2023), o TechTudo apresenta abaixo mais detalhes e informações. Elas podem ser essenciais para definir em qual dos televisores premium da LG vale a pena investir em 2023.

LG OLED C2 é um dos modelos mais avançados da marca — Foto: Divulgação/LG

Design e Tela

Os dois modelos contam com um design muito arrojado, com destaque para as bordas extremamente finas do display. Enquanto o modelo de 2022 tem uma base mais convencional com dois pés nas extremidades, a nova versão traz um suporte central, que de certa forma passa uma aparência ainda mais refinada ao equipamento.

Ambos oferecem as mesmas opções de tamanhos de tela, sendo eles: 42”, 48”, 55”, 65”, 77” e 83". Evidentemente, nem todos contam com uma grande disponibilidade no varejo online brasileiro, até mesmo no site da fabricante.

Qualidade de Imagem

Os televisores OLED são alguns dos que podem oferecem a melhor qualidade de imagem. Independentemente da escolha que o usuário fizer, com os dois modelos do comparativo você vai ter uma qualidade de imagem digna de um modelo premium.

Além da própria qualidade proporcionada pela tecnologia do display, os televisores são compatíveis com HDR, HGL, Dolby Vision e muitos outros recursos que visam a tornar a qualidade de imagem ainda melhor e mais imersiva.

Por falar em imersão, a taxa de atualização de 120 Hz é um diferencial dos televisores. A frequência mais alta faz com que ambos os modelos sejam ideais para quem vai jogar, principalmente com consoles modernos como PlayStation 5 (PS5) e Xbox Series X/S, além, é claro, de jogadores de PC.

LG OLED evo C3 tem design moderno e promete desempenho de ponta — Foto: Divulgação/LG

Sistema operacional

Como é comum a televisores da marca, o sistema operacional é o webOS, mas no modelo de 2022 temos a versão 22, enquanto no aparelho lançado em 2023 a versão do sistema é a 23.

Não há diferenças tão significativas entre as versões do sistema. O webOS é conhecido por ser uma solução intuitiva e compatível com os principais serviços online, tendo ainda integração com os recursos para casa inteligente da LG ThinQ.

Uma das principais características do sistema operacional dos televisores LG é a possibilidade de interação com um ponteiro similar ao de um mouse, compatível com o controle proprietário Smart Magic que acompanha os televisores.

Áudio

Para o sistema de áudio, os modelos contam com 40 W RMS em 2.2 canais, o que tende a entregar uma qualidade de som superior com mais nitidez e volume. O sistema é compatível com Dolby Atmos, um recurso que promete entregar mais imersão por meio de som espacial.

Os dois modelos também oferecem suporte a áudio Bluetooth, o que vai permitir que os usuários realizem o pareamento sem fios de sistemas de som mais robustos como home theaters ou mesmo soundbars.

OLED Evo C2 de 65" tem base central que adiciona bastante peso ao equipamento. — Foto: Divulgação/LG

Recursos extras

Os televisores são alguns dos mais completos quando o assunto é recurso. Ambos são compatíveis com o a assistente pessoal Alexa, da Amazon. Eles também apresentam compatibilidade com o Apple AirPlay 2, um recurso que oferece integração do televisor com os dispositivos da maçã.

Os modelos trazem ainda modo gaming para otimizar o desempenho do display com jogos. A compatibilidade com recursos como AMD FreeSync, Nvidia G-Sync e VRR, de forma inteligente, inibe as quebras de imagem conhecidas como tearing.

LG OLED evo C3 é um equipament fino, o que evidencia aspecto premium da TV — Foto: Divulgação/LG

Preço

Toda a tecnologia e a inovação dos televisores da linha C2 e C3 da LG conferem um custo bem alto. O modelo C2 de 42 polegadas aparece no varejo online brasileiro por valores a partir dos R$ 5.224, enquanto o modelo de mesmo tamanho da linha C3 tem preço oficial que parte dos R$ 6.198. Na Amazon, é possível encontrar o modelo C2 de 48 polegadas por R$ 5.503.

Para quem procura um televisor um pouco maior, o modelo C2 de 55” aparece em ofertas por R$ 5.399 no varejo online, enquanto o C3 de 55 polegadas tem custo na casa dos R$ 7.124 no mercado brasileiro.

Comparativo entre o televisor LG C2 e LG C3

Ficha técnica LG C2 (2022) e LG C3 (2023) Especificações LG C2 LG C3 Preço a partir de R$ 5.224 a partir de R$ 6.198 Tamanhos de tela 42”,48”,55”,65”,77” e 83 polegadas 42”,48”,55”,65”,77” e 83 polegadas Tecnologia do display OLED OLED Resolução 3.840 x 2.160 (4K) 3.840 x 2.160 (4K) Taxa de atualização até 120Hz até 120Hz Áudio 40W RMS - 2.2 40W RMS - 2.2 Dolby Atmos Sim Sim Conectividade 4x HDMI, 3x USB, Ethernet, saída de áudio digital, Bluetooth 5.0, Wi-Fi5 4x HDMI, 3x USB, Ethernet, saída de áudio digital, Bluetooth 5.0, Wi-Fi5 AMD FreeSync/Nvidia G-Sync Sim Sim Sistema operacional webOS 2.2 webOS 2.3

