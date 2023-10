RTX 4060 vs RTX 4060 Ti: compare as placas de vídeo Nvidia

RTX 4060 e RTX 4060 Ti são duas placas de vídeo da Nvidia lançadas em junho e julho de 2023, respectivamente. Os dispositivos atendem ao segmento intermediário, sendo algumas das soluções mais modernas da fabricante de GPUs . Além de trazer compatibilidade com Ray Tracing , os modelos também contam com suporte para a versão mais recente do DLSS, recurso que utiliza deep learning para otimizar o desempenho da GPU e entregar mais quadros por segundo em jogos.

Disponíveis no varejo online por valores a partir dos R$ 1.849, as placas da Nvidia entregam ao menos 8 GB de VRAM com tecnologia GDDR6, além de clocks que, em modo boost, podem passar dos 2,54 GHz. Para ajudar a entender em qual modelo vale a pena investir, o TechTudo apresenta a seguir um comparativo da ficha técnica das placas.

RTX 4060 faz parte de uma arquitetura mais sofisticada da Nvidia — Foto: Divulgação/Nvidia

Especificações

Em números, a RTX 4060 Ti, que tem duas versões, sendo uma com 8 e outra com 16 GB de VRAM, pode levar vantagem. O modelo oferece mais núcleos CUDA, com 4.352 contra apenas 3.072 da RTX 4060, além de também entregar um clock base e boost mais altos.

Apesar de a RTX 4060 Ti também aparecer em uma versão com 16 GB de VRAM, todas as versões da placa têm interface de largura de banda de apenas 128 bits, mesmo sendo modelos do segmento intermediário. Normalmente, eles entregam largura de banda de ao menos 192 bits.

Quanto à arquitetura, conexões e compatibilidade com recursos, os modelos acabam sendo muito parecidos, até por conta da pouca diferença de tempo entre seus lançamentos.

Performance

De acordo com dados de sites especializados em benchmarks, a RTX 4060 Ti tende a oferecer cerca de 20% mais performance que a RTX 2060. Essa característica foi verificada tanto em testes em jogos, quanto em testes sintéticos, que utilizam softwares apropriados para avaliar o desempenho das placas e atribuir uma pontuação ao final do uso.

Ainda segundo os testes, em jogos modernos como Cyberpunk 2077 na resolução Full HD, enquanto a RTX 4060 Ti obteve médias de 103 quadros por segundo, a RTX 4060 entregou até 83. Na prática, isso pode acabar não valendo a pena dependendo da diferença de preço que você encontrar para as placas.

GeForce RTX 4060 Ti promete entregar mais desempenho que RTX 4060 — Foto: Divulgação/Nvidia

Consumo

A tendência é que a RTX 4060 tenha um consumo bem menor. De acordo com a ficha técnica das placas, a RTX 4060 tem um consumo base de cerca de 115 W contra 160 ou 165 W da RTX 4060 Ti de 16 GB.

Porém, apesar da diferença de consumo entre as GPUs, todos os modelos exigem uma fonte de energia (PSU) de ao menos 550 W, o que está dentro dos padrões para placas do segmento.

Os modelos utilizam ainda cabos de energia complementar. Em alguns modelos, a Nvidia traz o novo cabo adotado, o que também vai exigir que os usuários utilizem uma fonte de energia mais moderna. Também existem versões da RTX 4060 e RTX 4060 Ti que utilizam cabos de energia complementar convencionais.

Recursos

Para os recursos, uma vez que ambos modelos têm a mesma arquitetura (Ada Lovelace), é possível encontrar muitas similaridades. As placas são compatíveis com a terceira geração do Ray-Tracing, que promete aprimorar e muito os efeitos de iluminação e reflexos em jogos e aplicações compatíveis, sendo uma das tecnologias mais evidentes da linha RTX da Nvidia.

Os modelos contam ainda com suporte ao DLSS 3, que pode otimizar o desempenho em jogos de acordo com a seleção entre qualidade e performance. Além disso, há compatibilidade com o Nvidia Broadcast, que entrega diversas soluções para os streamers, suporte ao codec AV1, compatibilidade com recursos de realidade virtual e suporte para reproduções em 4K com até 240 Hz ou 8K em 60 Hz.

Nvidia afirma que RTX 4060 é mais rápida que a RTX 3060, mas fica devendo na comparação com a versão Ti — Foto: Divulgação/Nvidia

Preço e disponibilidade

Os dois modelos contam com uma boa disponibilidade no varejo online brasileiro, sendo possível encontrar a RTX 4060 por valores a partir de R$ 2.261.

Já RTX 4060 Ti, em sua versão de 8 GB de memória, aparece no varejo online por valores a partir de R$ 2.499, enquanto o modelo que entrega 16 GB de VRAM, tem custo inicial na casa dos R$ 3.055.

Custo-benefício

A diferença de preço entre as placas no varejo online brasileiro é considerável, enquanto a diferença em performance fica na casa dos 20%. Atualmente, considerar a RTX 4060 pode ser interessante. Apesar de não entregar tanto desempenho quanto o modelo “Ti”, a placa mais acessível tem além de um custo menor, um consumo de energia inferior.

A RTX 4060 Ti de 16GB é uma placa que tende a entregar um ótimo desempenho, mas seu custo elevado acaba a colocando com um valor similar ao de outros modelos mais avançados, o que é mais um ponto a se observar antes de definir a compra.

Ficha técnica comparativa entre RTX 4060 e RTX 4060 Ti

Ficha técnica RTX 4060 e RTX 4060 Ti Especificações RTX 4060 RTX 4060 Ti Lançamento 06/2023 07/2023 Preço atual a partir de R$ 1.849 a partir de R$ 2.299 Núcleos CUDA 3.072 4.352 Clock Boost(GHz) 2.46 2.54 Clock Base(GHz) 1.83 2.31 Memória 8GB GDDR6 8 ou 16GB GDDR6 Ray-tracing Sim Sim DLSS Sim Sim Conexões HDMI, DisplayPort HDMI, DisplayPort Energia da placa 115W 160/165W Fonte recomendada 550W 550W Energia complementar um conector de 8 pinos Gen 5/ alguns modelos um conector de 8 pinos + um conector de 6 pinos um conector 8 pinos Gen 5/ em alguns modelos um conector 8 pinos comum

