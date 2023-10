Samsung S90C vs LG C3: compare as smart TVs OLED

Samsung S90C e LG C3 são modelos de smart TVs OLED das mais conceituadas marcas do mercado. São soluções que podem ser encontradas por valores a partir de R$ 6.198 nos sites oficiais. No entanto, no portal da Amazon , por exemplo, é possível ter um dos modelos pagando menos que isso. Lançados no mercado brasileiro em 2023, eles prometem oferecer qualidade de imagem extrema e recursos que tendem a agradar até os usuários mais exigentes.

Os modelos da LG trazem o sistema webOS, que promete ser intuitivo e compatível com os principais serviços de streaming. Já os televisores da Samsung contam com o sistema Tizen, que em suas versões mais recentes é compatível até com serviços de jogos via streaming. Mas então, em qual dos modelos vale a pena investir em 2023? A seguir, o TechTudo apresenta um comparativo da ficha técnica dos modelos.

Samsung OLED S90C tem design moderno e muitos recursos. — Foto: Divulgação/Samsung

Design e Tela

Como duas soluções premium, ambos televisores apresentam um design moderno. O destaque fica, principalmente, na espessura da tela ainda menor e base mais elegante. Ainda assim, neste quesito, o modelo da Samsung pode levar uma pequena vantagem.

Porém, enquanto a linha de televisores da LG entrega opções entre 42 e 83 polegadas, a linha S90C da Samsung tem apenas modelos de 55, 65 e 77 polegadas. Assim, a LG oferece mais opções para os consumidores.

Qualidade de Imagem

Quem procura por um televisor OLED sem dúvidas não abre mão da qualidade de imagem extrema, e neste ponto, ambos os modelos entregam o que há de melhor no mercado.

Além da qualidade de imagem inerente à tecnologia do display, os modelos oferecem suporte a HDR, HGL e taxa de atualização de até 144 Hz na TV da Samsung. Os televisores da LG, por sua vez, oferecem até 120 Hz de taxa de atualização. Os dois números são procurados principalmente por jogadores que utilizam consoles de ultima geração ou PCs gamer avançados.

Linha C3 também chega com muita tecnologia embarcada, possibilitando até 20% mais brilho que o padrão OLED — Foto: Divulgação/LG

Sistema operacional

Tanto webOS da LG quanto Tizen da Samsung são sistemas operacionais muito intuitivos e estão em constante evolução. Eles podem oferecer compatibilidade com os principais serviços de streaming do mercado. Deste modo, se você procura um televisor para assistir aos seus filmes, séries e eventos esportivos, com certeza vai encontrar os apps ideais nas lojas das duas marcas.

Porém, o diferencial do Tizen da Samsung, nas versões mais recentes, fica por conta do Gaming Hub, um recurso que dá acesso a serviços como Nvidia GeForce Now e Xbox Cloud Gaming. Por meio de assinaturas mensais, é possível que você jogue na TV mesmo sem um console ou PC. Tudo que vai precisar fazer é parear um controle ou teclado e mouse via Bluetooth.

Áudio

Os dois modelos do comparativo apresentam um sistema de som com 40 W RMS. Contudo, enquanto no da Samsung o sistema é 2.1, a TV da LG traz um sistema 2.2. Tanto em volume quanto em qualidade de som, os dois tendem a entregar um som razoável, embora adquirir uma soundbar possa melhorar a experiência final.

Assim como acontece com outros equipamentos modernos, as duas linhas de televisores também oferecem saída de áudio digital (óptica), além de suporte a sistemas de som Bluetooth, o que adiciona ainda mais possibilidades para seus ambientes.

TV Samsung S90C promete oferecer qualidade de som superior a concorrentes. — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

Recursos extras

Os televisores do comparativo oferecem suporte a recursos como AMD FreeSync e Nvidia G-Sync, que prometem inibir as quebras de imagens conhecidas como tearing, sendo um recurso essencial para gamers. Os televisores também contam com integração com sistemas de casas inteligentes, além de suporte a Amazon Alexa nativamente.

Como mencionado, um dos grandes diferenciais dos novos televisores da Samsung é o Gaming Hub, que dá acesso a serviços de jogos via streaming permitindo que você jogue jogos de PC ou do Xbox Game Pass em sua TV mesmo sem um console (requer assinatura).

Acessórios

Os televisores da linha C3 da LG vêm com controle remoto Smart Magic, que permite uma interação muito mais intuitiva com o sistema webOS. Isto torna mais fácil operar as funções, recursos e apps do modelo. Na TV da Samsung, a marca entrega um controle que dispensa o uso de baterias, utilizando energia solar para se manter funcional.

LG OLED C3 é comercializada com controle Smart Magic. — Foto: Divulgação/LG

Preço

A Samsung S90C, que oferece modelos a partir de 55”, aparece no mercado brasileiro por valores a partir dos R$ 6.953 em oferta para compras à vista, tendo preço oficial na casa dos R$ 7.319. Na Amazon, o aparelho com esse tamanho custa R$ 5.799.

Gostou do produto? Compre aqui alexa Samsung OLED S90C 55 polegadas R$ 6.210,00 IR À LOJA

Todas as ofertas de Samsung OLED S90C 55 polegadas × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. alexa Samsung OLED S90C 55 polegadas R$ 6.210,00 IR À LOJA

Já a LG C3, também com 55”, pode ser encontrada no varejo online por valores a partir de R$ 7.124, mas é preciso lembrar que, diferentemente do televisor da Samsung, a linha LG C3 de 2023 também oferece displays menores, tendo modelos de 42” por valores a partir dos R$ 6.198.

Comparativo entre as fichas técnicas do modelo Samsung S90C e LG C3

Ficha técnica Samsung S90C e LG C3 Especificações Samsung S90C LG C3 evo Preço a partir de R$ 7.319 a partir de R$ 6.198 Tamanhos disponíveis 55, 65 e 77 polegadas 42, 48, 55, 65, 77, 83 polegadas Tecnologia do display OLED OLED Resolução 3.840 x 2.160 (4K) 3.840 x 2.160 (4K) Taxa de atualização até 144Hz até 120Hz Sistema operacional Tizen webOS HDR Sim Sim Dolby Atmos Sim Sim Som 40W RMS - 2.1 40W RMS - 2.2 Alexa integrada Sim Sim Conectividade 4x HDMI, 2x USB, Ethernet, 1x saída digital áudio, Wi-Fi5, Bluetooth 5.2 4x HDMI, Wi-Fi5, Ethernet, saída digital áudio, Bluetooth 5.0

Seis coisas que você não deve fazer com a sua smart TV

Seis coisas que você não deve fazer com a sua smart TV