Intel Core i9 13900K e Ryzen 9 7950X3D são processadores da Intel e AMD , respectivamente. Os modelos prometem soluções de alto desempenho e podem oferecer todos os recursos e performance para os usuários mais exigentes, incluindo os jogadores. Os chips aparecem no mercado brasileiro por valores a partir de R$ 4.000 . Eles oferecem ao menos 24 núcleos e capacidade de entregar frequências de até 5,8 GHz.

Seja para jogos ou produtividade avançada, os dispositivos contam com basicamente todos os recursos que mais são procurados por usuários avançados. Se você está considerando um dos chips para o seu novo PC, o TechTudo apresenta a seguir um comparativo da ficha técnica das CPUs. Isto pode ser útil para ajudar a definir qual o modelo mais adequado ao seu setup.

Core i9 13900K vs Ryzen 9 7950X3D: compare os processadores Intel e AMD — Foto: Divulgação/Intel

Especificações

Os processadores do comparativo contam com especificações avançadas, afinal, eles são algumas das soluções mais modernas do mercado. O processador da Intel, tem como diferencial uma arquitetura moderna que oferece núcleos de eficiência (16) e núcleos de performance (8). O modelo promete ser mais eficiente energeticamente que alguns de seus concorrentes.

O chip da AMD, por sua vez, entrega força bruta, com 16 núcleos e 32 threads, o que tende a oferecer desempenho extremo, mas um consumo maior. O clock boost dos processadores é parecido com máximo de 5,7 GHz no Intel Core i9 e 5,8 GHz no AMD Ryzen 9.

Curiosamente, mesmo se tratando de processadores de ponta, ambos os modelos contam com GPU integrada, o que é um tanto incomum no segmento. É claro que usuários que optam por processadores desse segmento provavelmente vão utilizar uma GPU dedicada, mas de qualquer forma, é interessante ver uma solução de vídeo integrado em processadores tão fortes.

O vídeo integrado do Intel Core i9 é o popular Intel UHD Graphics com frequências de até 1,65 GHz. O processador da AMD conta com a solução AMD Radeon de até 2,2 GHz, sendo uma alternativa muito mais avançada que a placa de vídeo integrada da Intel.

AMD Ryzen 9 7950X3D é uma solução para produtividade avançada e jogos — Foto: Divulgação/AMD

Desempenho

Segundo dados de sites especializados em benchmark, existe um certo equilíbrio entre o desempenho dos processadores do comparativo. Em alguns cenários, o Intel Core i9 leva vantagem e, em outros, pode haver maior desempenho ao optar pela solução da AMD.

Em games, o AMD Ryzen 9 consegue entregar mais FPS, de acordo com os testes. Neste quesito, há uma vantagem de cerca de 10% mais quadros por segundo. Em produtividade, a vantagem vai para o lado do processador da Intel, que tende a apresentar melhor performance em single-core (quando se utiliza um único núcleo).

Consumo

O processador da AMD tende a ser mais eficiente, até porque tem um TDP menor, o que vai impactar diretamente no consumo do chip. O processador da AMD tem um TDP de 120 W contra 125 W em relação ao processador da Intel. A diferença é pequena, mas pode impactar o consumo quando os processadores não estão sendo muito exigidos.

Os testes de sites especializados também demonstraram que mesmo sobre uso intenso, o AMD Ryzen 9 acaba sendo mais eficiente. Ele entrega mais performance com um consumo muito similar e por vezes até abaixo do concorrente.

Intel Core i9 13900K pode oferecer clocks de até 5,8 GHz em modo boost. — Foto: Divulgação/Intel

Placa-mãe

No momento, uma placa-mãe para o processador da Intel, que utiliza soquete LGA1700 é uma opção mais em conta. Os modelos de entrada estão disponíveis no mercado por valores a partir de R$ 899. Uma placa mais robusta para Intel Core i9 tende a ter um custo na casa de R$ 1.200.

Já o processador da AMD utiliza a nova plataforma AM5, que ainda não é tão popular. Isto faz com que uma placa-mãe compatível com o AMD Ryzen 9 apresente um custo mais alto. Atualmente, uma placa com chipset B760M e soquete AM5 aparece no varejo online brasileiro por valores a partir de R$ 1.299.

Recursos

O Intel Core i9 13900K é compatível com uma série de recursos como Acelerador Gaussiano Neural da Intel (que aprimora o desempenho em aplicações de Inteligência Artificial), Intel Adaptive Boost, Turbo Boost 3.0 e Hyper-Treading. É um chip desbloqueado, o que permite overclock das frequências de operação.

O processador da AMD, por sua vez, também é um chip desbloqueado. Além disso, ele tem compatibilidade com o recurso AMD EXPO, que promete tornar muito mais simples e funcional o aumento das frequências de operação do processador e memórias em seu PC.

AMD Ryzen 9 7950X3D é um dos novos modelos com arquitetura Zen4 da AMD. — Foto: Divulgação/AMD

Preço e concorrentes

O AMD Ryzen 9 7950X3D aparece no mercado brasileiro em ofertas por valores a partir de R$ 4.376. Enquanto isso, o chip da Intel pode ser encontrado no varejo online por valores a partir de R$ 4.000.

Para quem preferir outras soluções, AMD Ryzen 9 7900X3D e Intel Core i9 14900K podem entregar uma experiência similar por valores a partir de R$ 3.600. Os dispositivos também tendem a apresentar alto desempenho e prometem oferecer toda a performance que usuários avançados procuram para produtividade ou jogos.

Ficha técnica AMD Ryzen 9 7950X3D e Intel Core i9 13900K Especificações AMD Ryzen 9 7950X3D Intel Core i9 13900K Lançamento 02/2023 09/2022 Preço atual a partir de R$ 4.376 a partir de R$ 4.000 Núcleos/Threads 16/32 24/32 Clock base/Boost 4.2/5.7 GHz 2.2/5.8 GHz Desbloqueado Sim Sim Soquete AM5 FCLGA1700 Vídeo integrado AMD Radeon Graphics 2.2 GHz Intel UHD Graphics 770 1.65 GHz Solução térmica Não inclusa Não inclusa TDP 120 W 125 W

