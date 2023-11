Galaxy A54 vs Galaxy M54: veja o que muda entre os celulares da Samsung

O Galaxy A54 e o Galaxy M54 fazem parte do lançamento de modelos intermediários da Samsung em 2023. Eles chegaram ao mercado em março com boas especificações e ficha técnica competitiva na faixa de preço de até R$ 3.000. O A54 foi lançado nas cores preto, branco, lima e violeta, por R$ 2.899, e o M54 nas cores azul e prata, por R$ 2.999. Menos de um ano depois, o telefone da linha A já é encontrado por R$ 1.887 no varejo online , e o smartphone da linha M é vendido por R$ 1.799 .

Enquanto o A54 foca em aspectos premium, como a proteção IP67 e sensor de digital sob a tela, o outro celular foca nos superlativos: uma grande bateria de 6.000 mAh e câmera com incríveis 108 megapixels. Para ajudar os consumidores que estão em dúvida sobre qual modelo comprar, o TechTudo preparou um comparativo entre os dois intermediários da Samsung. Confira a seguir a matéria completa e veja qual é a melhor escolha para você.

Câmeras do Galaxy A54 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Tela e design

O design do Galaxy M54 e do Galaxy A54 é bem similar e segue a tendência dos celulares da Samsung de 2023. Ambos têm as três câmeras traseiras abrigadas em recorte vertical na tampa e um furo central na tela para abrigar a câmera para selfies. Mas, enquanto o M54 tem corpo e moldura é de plástico, o A54 tem uma traseira de vidro com proteção contra riscos e impactos do tipo Gorilla Glass 5. Ainda em se tratando de proteção, apenas o modelo mais premium, da série A, tem proteção IP67, contra a entrada de poeira e água.

O Galaxy M54 é vendido nas cores azul e prata — Foto: Divulgação/Samsung

A Samsung também garantiu que ambos tenham boas telas para o uso no dia a dia. Elas têm tecnologia Super AMOLED, o que garante cores vívidas e bons contrastes, e taxa de atualização de 120 Hz, para exibir filmes e jogos sem borrões ou fantasmas. No caso do A54, também há suporte a conteúdo em HDR10+, para melhorar ainda mais o contraste. Entretanto, a tela do Galaxy M54 é maior: são 6,7 polegadas, contra 6,4 do A54. Ambas são protegidas por vidro com Gorilla Glass 5.

O Samsung Galaxy A54 tem proteção IP67, contra a entrada de água e poeira — Foto: Divulgação/Samsung

O sensor de impressão digital está presente nos dois celulares, mas o sensor do A54 é ótico e fica logo abaixo da tela; o do M54, por sua vez, fica posicionado sob o botão de energia do aparelho. Ambos têm conexão USB do tipo C.

Câmera

Nas câmeras, mais similaridades: ambos possuem conjunto fotográfico triplo, sendo uma câmera principal; uma ultrawide, para fotos em ângulo maior; e um sensor macro, para fotos bem próximas e em detalhes. Neste quesito, porém, é o Galaxy M54 que sai na frente. O sensor principal tem impressionantes108 megapixels (MP). A estabilidade do sensor é óptica, o que significa que as lentes trabalham para estabilizar a imagem. Além disso, há a possibilidade de filmar em resolução 4K.

Câmeras do Galaxy M54 — Foto: Divulgação/Samsung

As câmeras do Galaxy M54 se organizam da seguinte forma:

Câmera principal de 108 MP (f/1.8)

Sensor de profundidade de 8 MP (f/2.2)

Câmera macro de 2 MP (f/2.4)

Frontal de 32 MP (f/2.2)

O conjunto do Galaxy A54 é mais modesto, mas ainda assim conta com recursos muito bem-vindos para aqueles que prezam por boas fotografias. O sensor principal tem 50 MP e estabilidade óptica, para garantir que as fotos não saiam tremidas. Ele também pode filmar em 4K, mas um recurso exclusivo é a possibilidade de filmar em câmera lenta em qualidade HD, a 480 quadros por segundo.

Câmeras do Galaxy A54 — Foto: Divulgação/Samsung

Veja abaixo como é o conjunto fotográfico do Galaxy A54.

Câmera principal de 50 MP (f/1.8)

Sensor de profundidade de 12 MP (f/2.2)

Câmera macro de 5 MP (f/2.4)

Frontal de 32 MP (f/2.2)

A Samsung também enfatiza que as câmeras embutidas nos dois aparelhos fazem uso de Inteligência Artificial (IA) para criar efeitos como o bokeh. O recurso é famoso por ser utilizado no modo retrato, isolando o objeto principal do fundo, que fica desfocado. A IA também é utilizada para tratar as imagens, melhorando as cores, eliminando partes selecionadas pelo fotógrafo ou sombras e reflexos em modo automático.

Desempenho e armazenamento

Sob o capô, os aparelhos são bastante similares. Ambos contam com uma boa quantidade de memória, com versões de 128 GB – dos quais cerca de 101 GB ficam disponíveis para uso –, e 256 GB – dos quais 219 GB estão livres. A memória ainda pode ser expandida em até 1 TB com o uso de cartões MicroSD.

Tanto o Galaxy A54 quanto o Galaxy M54 utilizam processadores da própria Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

O cérebro dos smartphones é um chip Exynos 1380 de oito núcleos, da própria Samsung. O processador pode chegar a uma velocidade de 2,4 GHz e tem desempenho similar ao Snapdragon 778G, presente em aparelhos como o Xiaomi POCO X5 Pro e o Motorola Edge 30. A memória RAM é de 8 GB – quantia suficiente para que os celulares não apresentem qualquer lentidão em tarefas diárias.

Em jogos, o desempenho do chip da Samsung também deve ser satisfatório. Sites especializados conseguiram executar games como PUBG Mobile, Genshin Impact e Fortnite sem travamentos, a taxas de 25 a 60 quadros por segundo (fps).

Bateria

A bateria é um grande ponto de diferença entre os dois celulares. Enquanto o Galaxy A54 possui bateria de 5.000 mAh, o Galaxy M54 vem equipado com 6.000 mAh. A Samsung informa que a bateria do A54 deve deixá-lo longe da tomada por até dois dias seguidos, e que os 1.000 mAh a mais devem estender bastante o tempo de uso do M54. A marca coreana ainda deixa claro que é possível habilitar o modo de economia de energia, a fim de que esse número seja expandido.

Ambos os telefones são compatíveis com carregadores rápidos de 25 W, mas o item deve ser comprado separadamente. O carregador incluso na embalagem também é rápido, mas chega com apenas 15 W.

Galaxy M54 tem uma grande bateria de 6.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung

Versão do sistema

Como ambos aparelhos iniciaram suas vendas em 2023, tanto o A54 quanto o M54 chegam de fábrica já equipados como Android 13 — versão mais atualizada do sistema disponível. Além disso, devido à política de atualizações da Samsung, os celulares devem constar da lista de atualização da marca para a versão 14 do sistema quando esta estiver liberada para os aparelhos.

Recursos adicionais

Nas conexões, mais similaridades. O Galaxy A54 e o Galaxy M54 podem se conectar a redes Wi-Fi de 5 GHz e 2,4 GHz, e dispõem de conexão 5G, para uso rápido de Internet móvel. A Anatel, vale ressaltar, trabalha para a expansão da cobertura 5G em todo território nacional. As capitais brasileiras, porém, já contam com cobertura de conexão 5G, segundo cronograma de implantação da empresa.

Sensor de digitais está presente nos dois celulares, mas só no A54 ele está sob a tela — Foto: Divulgação/Samsung

Entre os recursos presentes nos dois smartphones estão o NFC, para pagamentos por aproximação, e o Bluetooth na versão 5.3, que dá mais segurança para o usuário e permite conexões mais rápidas. Um ponto que deve ser ressaltado é que nenhum dos aparelhos possui suporte à Samsung DeX, que transforma o aparelho em um Desktop, e a entrada P2 para fone de ouvidos está ausente. Para usar fones, deve-se utilizar a entrada USB tipo C, ou a conexão Bluetooth.

Preço

A Samsung concebeu o Galaxy A54 e o Galaxy M54 com propostas diferentes, apesar da ficha técnica similar. Os celulares foram lançados em março de 2023 por R$ 2.899, para o A54, e R$ 2.999, para o M54. Apesar disso, ambos já recebem grandes descontos no varejo online. O M54 teve um desconto maior, e é vendido tanto na Amazon quanto no Mercado Livre por R$ 1.799 — R$ 1.200 a menos que no lançamento. Já o A54 está saindo por volta de R$ 1.887 nos mesmos sites — queda de R$ 1.012.

Tanto o Galaxy A54 quanto o Galaxy M54 já são encontrados com grandes descontos no varejo on-line — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Ficha técnica: Galaxy A54 vs Galaxy M54 Especificações Galaxy A54 Galaxy M54 Lançamento março de 2023 março de 2023 Preço de lançamento R$ 2.899 R$ 2.999 Preço atual R$ 1.887 R$ 1.799 Tela 6,4 polegadas 6,7 polegadas Resolução de tela Full HD+ (2340 x 1080 pixels) Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Processador oito núcleos de até 2,4 GHz (Exynos 1380) oito núcleos de até 2,4 GHz (Exynos 1380) Memória RAM 8 GB 8 GB Armazenamento 128 ou 256 GB 128 ou 256 GB Cartão de memória sim, microSD de até 1TB sim, microSD de até 1TB Câmera traseira tripla de 50, 12 e 5 MP tripla de 108, 8 e 2 MP Câmera frontal 32 MP 32 MP Bateria 5.000 mAh 6.000 mAh Sistema operacional Android 13 Android 13 Dimensões e peso 158,2 x 76,7 x 8,2; 202 g 164,9 x 77,3 x 8,4 mm; 199 g Cores disponíveis Preto, branco, lima e violeta Azul e prata

Com informações de Samsung (1/2), Unity4buy e Notebook Check.

