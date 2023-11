Galaxy S21 FE vs Galaxy S23 FE: saiba o que muda entre celulares

A linha FE chegou em 2020 com a proposta de trazer versões mais econômicas dos aparelhos topo de linha da Samsung. A fabricante sul-coreana recolhe feedbacks dos usuários sobre o que eles mais gostam na linha S para, então, desenvolver aparelhos de alta qualidade com um preço que costuma ser menor — daí o nome "Edição de Fã". Nas linhas a seguir, veja o que muda entre o Galaxy S21 FE e o Galaxy S23 FE.

Samsung FE: conheça todas as novidades da linha 'mais barata'

📝 Celular Samsung caiu e a tela ficou preta. O que fazer? Veja no Fórum TechTudo

Tela e design

Basta uma olhada na linha de smartphones da Samsung para reconhecer um padrão nos celulares: aparelho no formato de barra com o módulo principal de câmeras no canto superior da tampa traseira. No caso do Galaxy S21 FE e do Galaxy S23 FE, o conjunto fotográfico tem três sensores: principal, ultrawide e câmera teleobjetiva.

Apesar das similaridades, há diferenças notáveis nos dois smartphones, a começar pelo local onde estão as câmeras. Enquanto o Galaxy S21 FE tem um ressalto retangular na altura das lentes, o Galaxy S23 FE deixa as lentes expostas, apenas com uma moldura as protegendo.

Galaxy S23 FE foi lançado em outubro de 2023 no Brasil. — Foto: Divulgação/Samsung

A tampa traseira do S21 FE é de plástico, enquanto o material utilizado no S23 FE é o vidro, com proteção Gorilla Glass 5 — a mesma da tela. O S21 FE também tem proteção contra riscos e impactos na tela, mas a versão utilizada é a Gorilla Glass Victus. Apesar das diferenças, ambos contam com nível de resistência à entrada de água e poeira IP68, o melhor existente no mercado.

Galaxy S21 FE é vendido nas cores preto, branco, violeta e verde — Foto: Divulgação/Samsung

Um ponto em comum entre os celulares é a tela. Os dois smartphones têm telas de 6,4 polegadas Dynamic AMOLED, tecnologia superior ao Super AMOLED que a Samsung costumava utilizar. Além disso, eles contam com mapeamento dinâmico de tons que corrige o contraste em tempo real de forma automática, conhecido como HDR10+. Elas também devem ter um bom desempenho na execução de jogos, uma vez que as duas têm taxa de atualização de 120 Hz. O sensor de impressões digitais fica localizado sob a tela.

Câmera

A Samsung costuma incluir boas câmeras nos seus celulares, dos modelos de entrada aos de topo de linha, e o caso do Galaxy S21 FE não é exceção. As lentes permitem a captura de fotos de qualidade e estão organizadas da seguinte forma:

Principal de 12 MP (f/1.8)

Teleobjetiva de 8 MP (f/2.4)

Ultrawide de 12 MP (f/2.2)

Frontal de 32 MP (f/2.2)

Os dois celulares contam com estabilidade óptica (OIS) para gravação de vídeos, o que deve se refletir em uma maior suavidade na captação de movimentos, e zoom óptico, para aproximar o alvo da foto em até três vezes. Esse zoom pode trabalhar em conjunto com o zoom digital, a fim de expandir a aproximação. Mas vale destacar que, no caso do zoom ótico, são as lentes que se movem para aproximar a imagem, enquanto no caso do zoom digital, os pixels são ampliados, o que pode gerar distorções e diminuir a qualidade do registro.

Câmeras do Galaxy S21 FE — Foto: Reprodução/Samsung

Também é possível gravar vídeos em alta resolução com os dois aparelhos. Enquanto o S21 FE chega aos 4K, o S23 FE vai além, e chega aos 8K, com uma taxa de 24 quadros por segundo (fps). Ambos filmam em câmera lenta a uma resolução de 1080p (até 240 fps) e 720p (960 fps). Há também implementos via software. As fotos noturnas receberam atenção especial da Samsung com o recurso chamado de Nightography. Ele deve garantir maior nitidez de imagens e estabilidade em vídeos. A promessa é de menos vídeos tremidos ou embaçados devido à pouca luminosidade.

Câmeras do Galaxy S23 FE — Foto: Divulgação/Samsung

No Galaxy S23 FE, o conjunto de câmeras é organizado de forma bastante similar, com uma câmera principal; uma ultrawide, para fotos com uma visão mais ampla; e um sensor telefoto, para fotos a distância. A principal diferença é que o sensor wide saltou de 12 para 50 MP, entregando cliques de maior resolução. O conjunto fotográfico do S23 FE se organiza da seguinte forma:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Telephoto de 8 MP (f/2.4)

Ultrawide de 12 MP (f/2.2)

Frontal de 10 MP (f/2.4)

Desempenho e armazenamento

No armazenamento não há grandes diferenças. Ambos contam versões de 128 GB ou 256 GB de memória interna, sem a opção de expansão via cartão MicroSD. Entretanto, o S23 FE tem mais memória RAM: são 8 GB contra 6 GB do S21 FE. Esses 2 GB a mais devem se refletir em mais tarefas executadas ao mesmo tempo e maior fluidez na execução de aplicativos mais pesados, como jogos.

O processador Exynos 2200 é um dos mais modernos da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

A Samsung incluiu nos aparelhos processadores de oito núcleos da própria marca. No S21 FE, há o chip Exynos 2100, que pode chegar a uma velocidade de até 2,9 GHz. Já o S23 FE tem um chip Exynos 2200, com velocidade de 3 GHz.

Na prática, os resultados tendem a ser melhores no chip mais recente. Sites especializados demonstram uma performance até 12% melhor e um maior gerenciamento de bateria com o Exynos 2200. O desempenho na execução de jogos, porém, deve ser semelhante em ambos. Games como League of Legends: Wild Rift devem chegar com tranquilidade aos 60 fps em qualidade alta.

Bateria

A Samsung não costuma fazer surpresas quanto à bateria da linha FE. São 4.500 mAh disponíveis tanto no Galaxy S21 FE quanto no Galaxy S23 FE. O valor deve ser o suficiente para uso de moderado a intenso durante o dia sem que o celular fique sem bateria. O S23 FE, entretanto, se beneficia de um melhor gerenciamento do componente. Segundo dados da Samsung, enquanto a bateria do S21 FE deve durar 14 horas com o uso de Internet móvel, o S23 FE deve chegar às 19 horas. Os celulares também contam com carregamento sem fio e podem utilizar carregadores rápidos de 25 W.

Os smartphones da Samsung contam com baterias de 4.500 mAh — Foto: Divulgação/Samsung

Versão do sistema

O S21 FE vem com o Android 12, atualizável para a versão 13, enquanto o S23 FE sai com a versão mais recente de fábrica, o Android 13. Um ponto a favor do S23 FE é que, por ele ter sido lançado quase dois anos após o S21 FE, deve receber atualizações por mais tempo, seguindo o padrão adotado pela Samsung de quatro anos de atualizações.

Android 13 — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Por cima do Android há uma camada de personalização de interface da própria Samsung, a One UI. A versão 5.1 do sistema trouxe melhoramentos no aplicativo de câmera, com o uso de implementos via software. Com isso, o aplicativo da galeria, por exemplo, passou a reconhecer melhor objetos nas fotos e implementar o uso de realidade aumentada.

Recursos adicionais

Nascidos na era do 5G, os dois celulares contam com suporte à conexão de Internet de alta velocidade. Além do 5G, eles podem fazer uso de redes Wi-Fi de 2,4 GHz, 5 GHz e até 6 GHz. Mas o S23 FE sai na frente quanto à conexão Bluetooth: enquanto o S21 FE usa conexão 5.0, datada de 2018 e mais lenta, o S23 FE usa Bluetooth 5.3, de 2021, mais seguro, estável e rápido.

É possível utilizar os dois celulares para pagamento por aproximação com o NFC e no modo Samsung DeX, que transforma o celular em uma plataforma desktop com o uso de telas de TV ou monitor. Um ponto negativo é que, tal qual visto em outros aparelhos da marca sul-coreana, a conexão P2 para fones de ouvido com fio está ausente nos aparelhos.

Preço

Tanto o S21 FE quanto o S23 FE desembarcaram no Brasil com preços salgados. A geração mais antiga, entretanto, cobrou mais pela edição especial do aparelho. Lançado em 2021, o Galaxy S21 FE chegou custando R$ 4.499. Hoje ele já é encontrado na faixa dos R$ 1.799, com descontos de R$ 2.700. O modelo é vendido no varejo online nas cores preto, branco, violeta e verde. No caso do Galaxy S23 FE, os descontos não são tão generosos: o smartphone chegou pelo valor de R$ 3.999, mas já é encontrado na Amazon por R$ 3.599 — um desconto de R$ 400.

Galaxy S23 FE é o noco celular da Samsung lançado no Brasil — Foto: Gisele Barros/TechTudo

Ficha técnica: Galaxy S21 FE vs Galaxy S23 FE Especificações Galaxy S21 FE Galaxy S23 FE Lançamento janeiro de 2022 outubro de 2023 Preço de lançamento R$ 4.499 R$ 3.999 Preço atual R$ 1.799 R$ 3.599 Tela 6,4 polegadas 6,4 polegadas Resolução de tela Full HD+ (2340 x 1080 pixels) Full HD+ (2340 x 1080 pixels) Processador oito núcleos de até 2,9 GHz (Exynos 2100) oito núcleos de até 3 GHz (Exynos 2200) Memória RAM 6 GB 8 GB Armazenamento 128 ou 256 GB 128 ou 256 GB Cartão de memória não não Câmera traseira tripla de 12, 8 e 12 MP tripla de 50, 8 e 12 MP Câmera frontal 32 MP 10 MP Bateria 4.500 mAh 4.500 mAh Sistema operacional Android 12 Android 13 Dimensões e peso 155,7 x 74,5 x 7,9; 177 g 158 x 76,5 x 8,2 mm; 209 g Cores disponíveis Preto, branco, violeta e verde Verde, creme, grafite e azul