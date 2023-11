O Galaxy Watch 5 e o Galaxy Watch 5 Pro são os smartwatches da Samsung lançados em agosto de 2022. Os dois modelos possuem recursos avançados, mas também apresentam algumas diferenças nas especificações que podem deixar dúvidas sobre qual é a melhor opção. Algumas das maiores distinções são o tamanho e o material do relógio que, no Watch 5, é feito em alumínio nas versões com 40 mm e 44 mm. Já a versão Pro garante mais durabilidade pois é revestida em titânio e possui opção única de 45 mm.

Há também algumas semelhanças, como os recursos avançados de saúde, o processador, a memória RAM e o armazenamento. Nas linhas a seguir, confira todos os detalhes dos relógios inteligentes da sul-coreana e veja qual melhor se encaixa ao seu estilo de vida.

Galaxy Watch 5 vs Galaxy Watch 5 Pro: saiba o que muda entre os smartwatches — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Design

O Galaxy Watch 5 está disponível em dois tamanhos — 40mm e 44mm. O design desse aparelho é bastante semelhante ao Watch 4 e possui uma espessura agradável e é muito aclamado por ser anatômico e confortável. Além disso, a caixa digital que funciona como uma moldura rotativa facilitando a navegação pelos apps. O Watch 5 pode ser encontrado nas cores grafite, azul safira, e prata no modelo com 44 mm ou grafite, rosé e prata no modelo de 40 mm.

Galaxy Watch 5 tem opções de 40mm e 44mm — Foto: Divulgação/Samsung

Já o Galaxy Watch 5 Pro está disponível apenas em 45 mm. Ele tem a tela em cristal de safira que o torna duas vezes mais resistente a quedas, possui dois botões laterais e também tem a tela totalmente personalizável. Mas o grande diferencial deste modelo é a sua caixa de titânio que traz uma sutil elegância ao aparelho, possibilitando que ele seja usado para esportes mais pesados e até eventos que requer mais elegância. Ele tem duas opções de cores tradicionais, cinza e grafite, e uma variedade de pulseiras que podem ser combinadas para um estilo mais clássico ou moderno. Os dois modelos são IP68 o que garante resistência à água e à poeira.

Tela

O Galaxy Watch 5 e a sua tela Super AMOLED de alta qualidade proporciona cores vibrantes e uma ótima experiência visual. O visor tem 396 x 396 de resolução, cores com 16M de profundidade e design totalmente personalizável, nele você pode escolher entre uma apresentação das horas de forma analógica ou digital, em um estilo mais moderno ou vintage.

Tela do Galaxy Watch 5 em detalhe — Foto: Divulgação/Samsung

Já o Galaxy Watch 5 Pro é equipado também com uma tela Super AMOLED de cristal de safira, mas com 1.4" de tamanho. Além disso, ele conta com 16M de profundidade de cor e 450 x 450 de resolução, e esta versão oferece uma proteção extra contra possíveis danos. A sua caixa de titânio ao redor da tela de cristal de safira garantem maior resistência contra impactos e arranhões tornando-se uma escolha ideal para os mais aventureiros.

Bateria

A bateria do Watch 5 é de 410 mAh e é rapidamente reposta, pois ela alcança 45% em apenas 30 min, que pode durar cerca de 48 horas. No entanto, embora inicialmente a bateria do Galaxy Watch 5 dure cerca de dois dias, alguns usuários notaram que o uso intenso do smartwatch, especialmente com GPS ativado, pode reduzir sua duração para apenas um dia ou até menos.

Bateria do Galaxy Watch 5 pode aguentar dois dias — Foto: Divulgação/ Samsung

No Galaxy Watch 5 Pro a história é outra. A grande vantagem aqui é sua bateria mais duradoura, de 590 mAh que pode chegar a quase 3 dias sem precisar recarregar. No entanto, esse benefício de uma bateria maior resulta em uma maior espessura do relógio, que é uma característica sentida por muitos. O aparelho é um pouco maior e um pouco mais pesado também, com cerca de 46,5 gramas contra 33,5 gramas do Watch 5 comum.

Recursos de Saúde e Fitness

Ambos os modelos suportam o rastreamento de mais de 90 exercícios diferentes e possuem os três sensores de saúde: Análise de Impedância Bioelétrica, Sensor Cardíaco Elétrico e Sensor de Frequência Cardíaca Óptica. O Sensor de Análise de Impedância Bioelétrica ou BIA, monitora desde a porcentagem de gordura corporal até o peso do músculo esquelético e ainda oferece feedbacks. O Sensor Cardíaco Elétrico, o ECG, acompanha a sincronia do seu coração em tempo real medindo sua frequência cardíaca e ritmo em busca de irregularidades. E o Sensor Óptico de Frequência Cardíaca, o OHR, monitora sua frequência cardíaca e pressão arterial.

Sensor Cardíaco Elétrico (ECG) do Galaxy Watch 5 — Foto: Divulgação/ Samsung

No Galaxy Watch 5 Pro a medição de gordura corporal, temperatura, pressão arterial, calorias, passos e nível de oxigênio no sangue, são algumas das funcionalidades que podem ser encontradas. No Watch 5 e 5 Pro você também pode programar a hora de dormir e eles irão detectar o ronco e identificar todos os estágios do sono desde o leve ao REM.

Aleém dessas funções que podem ser encontradas no Watch 5 e 5 Pro, o Watch 5 Pro vem com o recurso Route Workout, permitindo que você importe rotas de treino em formato GPX do seu smartphone Samsung para o relógio. E o Track Back, que através da navegação guiada ou pela detecção da vibração curva a curva, ajuda a encontrar o caminho de volta caso você se perca.

Sistema e Conectividade

Ambos possuem o mesmo hardware, processador Dual Core de 1,18 GHz de velocidade, armazenamento de 16 GB para música e aplicativos e tem memória RAM de 1,5 GB. Além disso, eles contam com sistema operacional Wear OS com tecnologia Samsung, possuem conexões Wi-Fi e Bluetooth, suportam Samsung Pay, Google Play Store, GPS, Google Assistente e comandos de voz.

Galaxy Watch 5 e 5 Pro são smartwatches da Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

Preço

Os preços destes aparelhos podem variar de acordo com a loja e a época do ano que você consultar, dependendo das promoções e de eventos pontuais. Após um ano de lançamento, o Galaxy Watch 5 40mm pode ser encontrado por a partir de R$ 1.349 no Mercado Livre, enquanto o Galaxy Watch 5 44mm é visto a partir de R$1.054 em oferta na mesma loja . O Galaxy Watch 5 Pro por sua vez está a partir de R$ 3.599,10 no site da Samsung ou por cerca de R$ 1.759 no site da Amazon.

Sistema e conectividade do Galaxy Watch 5 e 5 Pro — Foto: Divulgação/Samsung

Tanto o Galaxy Watch 5 quanto o Galaxy Watch 5 Pro são bons smartwatches e que possuem recursos avançados para melhorar a saúde e bem-estar do usuário. Portanto, se você procura um dispositivo mais leve, confortável e com preço acessível, o Watch 5 é uma excelente escolha. Por outro lado, se a durabilidade, resistência e uma bateria de longa duração são fundamentais para o seu dia a dia, o Watch 5 Pro pode ser uma opção mais adequada. Antes de tomar sua decisão, leve em conta suas preferências pessoais e necessidades específicas para encontrar o relógio inteligente que melhor se adapta a você.

Samsung Galaxy Watch 5 e Galaxy Watch 5 Pro Especificações Galaxy Watch 5 Galaxy Watch 5 Pro Bateria 410 mAh 590 mAh Tamanho 40 mm, 44 mm 45 mm Cores Grafite, Azul Safira e Prata (somente 45 mm) e Grafite, Rose e Prata (somente 40 mm) Titânio, Cinza e Preto Tela (Resolução) 396 X 396 450 X 450 Material Armor Alluminium Tinânium Memória RAM 1,5 GB 1,5 GB Armazenamento 16 GB 16 GB Resistência à água Sim Sim Dimensões e peso 43,3 x 44,4 x 9,8 mm; 33,5g / 28,7g 45,4 x 45,4 x 10,5 mm; 46,5g Conectividade Bluetooth 5.2, Glonass, Beidou, Galileo, GPS, NFC Bluetooth 5.2, Glonass, Beidou, Galileo, GPS, NFC Lançamento 10 de agosto de 2022 10 de agosto de 2022

Com informações de Samsung (1 e 2)

