Poco M5 vs Poco M5S: saiba o que muda entre celulares da Xiaomi

Os celulares Poco M5 e o Poco M5s, apesar do nome quase igual, possuem diferenças significativas que nem parecem ser dois modelos da mesma linha. Um não é uma versão atualizada do outro, pois há divergências claras na qualidade da tela, resolução de câmera, potência do processador e até características de design. Nenhum dos dois chegaram a ser vendidos oficialmente no Brasil, porém, podem ser encontrados na Amazon por R$ 958 para o Poco M5s e R$ 891 para o Poco M5 no site do Mercado Livre .

Ambos os smartphones foram lançados no mesmo dia na Europa, em setembro de 2022, pelo preço sugerido a partir de € 189, ou cerca de R$ 1.014 de acordo com a cotação atual, e a partir de € 209 (R$ 1.124), respectivamente para o Poco M5 e o Poco M5s. Como veremos neste comparativo de ficha técnica, ambos podem ser considerados modelos intermediários da Xiaomi e se assemelham em quesitos menos perceptíveis como bateria, memória, armazenamento e sensores. Confira, nas linhas a seguir, todos os detalhes do Poco M5 e Poco M5S.

Poco M5s está disponível também na cor branca — Foto: Divulgação/Xiaomi

📝 Qual é o melhor celular da Xiaomi? Veja no Fórum TechTudo

Tela

A tela deve ser o componente que carrega mais diferenças entre os dois modelos da Xiaomi. O Poco M5 tem um display grande de 6,58 polegadas produzido com um painel de LCD, tecnologia que, apesar de mais em conta, foi ultrapassada pelo LED em diversos segmentos da indústria.

O Poco M5s, por outro lado, tem um tamanho de 6,43”, mas é construído em cima de um painel AMOLED, que tende a entregar melhor definição de imagem, maior brilho e contraste, além de oferecer mais economia de energia por não exigir tanto da bateria.

Poco M5s tem tela quase sem borda — Foto: Divulgação/Xiaomi

Outra diferença, desta vez não tão significativa assim, é o brilho máximo, que enquanto o primeiro tem 500 nits, o segundo pode apresentar até 700 nits, segundo os dados oficiais encontrados na página de ambos os produtos. É preciso dizer que, quanto maior esse número, melhor será a visibilidade em ambientes muito claros.

Taxa de amostragem de toque do Poco M5 é de 240 Hz — Foto: Reprodução/Xiaomi

Para finalizar, ambos se assemelham na proteção contra arranhões, batidas e quedas, pois trazem a película premium Corning Gorilla Glass por cima da tela, e na resolução total, sendo os dois Full HD+, com variação mínima por conta do tamanho geral do display.

Design

Apesar dos aparelhos fazerem parte da mesma série, eles possuem alguns elementos visuais bem distintos. Ao primeiro contato, o leitor pode perceber que o Poco M5 possui um entalhe em forma de gota no alto da tela, enquanto o Poco M5s já migrou para o novo formato adotado pelos smartphones mais modernos, o de um um ponto, apenas onde fica a câmera selfie.

O Poco M5s está disponível em quatro opções de cores: branco, amarelo, azul e cinza — Foto: Divulgação/Xiaomi

Além disso, enquanto o Poco M5 tem um visual totalmente reto em suas laterais, o Poco M5s tem linhas curvas, o que deve tornar a pegada mais confortável nas mãos e, possivelmente, evitar algumas quedas. O módulo de câmera também é muito diferente entre os dois.

Na traseira, o primeiro tem uma base horizontal para comportar as lentes, muito similar ao desenho dos aparelhos da linha Pixel do Google, por exemplo. Já o segundo, tem um formato vertical para abarcar as suas câmeras, o que também torna-o um pouco mais discreto se compararmos com o outro modelo da dupla.

Câmera (principal e frontal)

Há também uma grande discrepância entre os módulos de câmeras dos dois aparelhos. Isso porque enquanto o Poco M5 vem com um sistema triplo de até 50 MP, o Poco M5s traz um conjunto quádruplo de até 64 MP. Ambos possuem uma câmera de 2 MP para macro e um sensor de 2 MP para cálculo de profundidade, mas somente o Poco M5s tem uma câmera ultra-wide de 8 MP, o que deve melhorar muito a captura de imagens em campo aberto.

Poco M5 tem sistema triplo de câmera e poucos recursos — Foto: Reprodução/Xiaomi

Para o usuário, a diferença de qualidade não deve ser perceptível apenas nas fotos, mas também nas gravações em vídeo. Neste tópico, de acordo com as informações do site oficial, o Poco M5 é capaz de gravar apenas em qualidade Full HD com 30 quadros por segundo, ao mesmo tempo que o Poco M5s consegue até 4K, também com 30 fps.

Poco M5s tem câmera com sistema quádruplo com IA e várias funções automatizadas — Foto: Divulgação/Xiaomi

O Poco M5s também supera o seu rival interno pela quantidade de ferramentas por software para edição de imagem em tempo real e gravação de vídeo, como modo noturno, modo retrato, time-lapse, slow motion, entre outras funções que funcionam durante a captura.

Já a câmera frontal, responsável pelas selfies, tem 13 MP no Poco M5s e apenas 5 MP no Poco M5. O primeiro também traz mais recursos, como embelezamento por IA, modo retrato e time-lapse na gravação de vídeo.

Desempenho e armazenamento

Ambos os celulares são equipados com processadores MediaTek, mas enquanto o Poco M5s tem o modelo Helio G95, considerado já ultrapassado, o Poco M5 tem a versão Helio G99. O primeiro tem 2,05 GHz de frequência, ao mesmo tempo que o segundo consegue chegar aos 2,2 GHz, sendo que ambos são octa-core. No entanto, essa diferença não deve impactar em termos de desempenho geral a ponto do usuário perceber na usabilidade do dia a dia.

Dispositivo Poco M5s é equipado com chip MediaTek Helio G95 — Foto: Divulgação/Xiaomi

Por outro lado, a principal discrepância entre os dois está na tecnologia utilizada para a manufatura. O modelo Helio G95 é feito com o processo de 12 nm, ao passo que o Helio G99, mais avançado, é feito com o processo de 6 nm. Vale esclarecer que, quanto menor for este número, menor será o espaço que a CPU ocupa na placa lógica, e isso pode significar melhor eficiência energética, além de espaço maior para bateria ou outros componentes.

Em ambos os celulares há opções com 4 GB ou 6 GB de memória RAM, além de possibilidade de encontrar modelos com 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno. Mas o M5s também possui uma versão extra com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento. Ambos possuem entrada para cartão de memória microSD com suporte para até 1 TB de expansão.

Bateria

Ambos os modelos trazem uma bateria de 5.000 mAh, porém, a divergência primordial está no acessório de recarga. Enquanto o Poco M5 tem suporte para o modelo de 18 W, o Poco M5s tem um de 33 W. Embora a segunda versão tende a recarregar muito mais rápido, o site oficial da fabricante não deixa claro qual seria essa diferença.

Poco M5 traz bateria de 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Xiaomi

De acordo com informações oficiais de cada produto, a bateria do Poco M5 pode ter uma autonomia de até 42 horas de chamadas de voz, quase 22 horas de reprodução de vídeo e 15 horas de gaming. Enquanto isso, o Poco M5s deve ter até 37 horas de ligações, 19 horas de reprodução de vídeo e 11 horas de gaming.

A fabricante não deixou claro o motivo dessa disparidade. Todavia, são vários os fatores conhecidos que podem influenciar a duração de uma bateria, como Wi-Fi, qualidade e brilho da tela, assim como otimização do processador e do sistema operacional.

Versão do sistema

Ambos os dispositivos saíram de fábrica com o MIUI 13 instalado — a interface da Xiaomi que é baseada no Android 12 do Google — e receberam atualização para o MIUI 14 (com Android 13) no primeiro semestre de 2023. Ainda não há uma divulgação oficial se esses modelos receberão upgrade para o HyperOS, o novo sistema operacional da empresa, anunciado recentemente.

O Poco M5s é a "versão atualizada" do Poco M5 — Foto: Divulgação/Xiaomi

O MIUI 14 tem como diferencial trazer uma experiência minimalista para o usuário, com menos aplicativos instalados de fábrica, ícones maiores e mais chamativos e uma navegação otimizada. A fabricante garante que a troca de telas pode ser mais suave, com até 60% mais fluidez do que a versão anterior.

Recursos adicionais

Ambos os aparelhos possuem chip NFC, o que pode habilitar o pagamento por aproximação por meio do Google Pay. Além disso, os dois celulares trazem sensor de impressão digital na lateral e reconhecimento facial utilizando IA, ambos com o objetivo de desbloquear o sistema com mais segurança.

Os dois aparelhos não possuem conexão 5G, sendo o 4G o máximo disponível e trabalham com a mesma faixa de rede Wi-Fi: 2.4G+5GHz, que é o esperado. Por outro lado, o celular Poco M5 vem com Bluetooth atualizado para a versão 5.3, que tende a ser muito mais estável e ágil do que a versão 5.0, presente no Poco M5s.

Preço

Como dito anteriormente, o Poco M5 foi lançado na Europa a partir de € 189 (R$ 1.014) e, no mesmo dia, o Poco M5s chegou às lojas do velho continente custando € 209 (R$ 1.124). Apesar de nenhum dos dois terem sido lançados oficialmente no Brasil, eles podem ser comprados na Amazon Brasil ou no Mercado Livre a partir de R$ 958 e R$ 891, para o M5s e o M5 respectivamente.

Poco M5 está disponível na Europa nas cores preto, verde e amarelo — Foto: Divulgação/Xiaomi

Apesar do preço mais em conta, o consumidor precisa ficar atento ao fato de que a representante da Xiaomi no nosso país não oferece garantias de pós-venda para os produtos que não foram comprados em seus quiosques e revendas autorizadas. É preciso lembrar também que os produtos da companhia são os alvos preferidos no mercado de contrabando de eletrônicos móveis por aqui.

Poco M5 vs. Poco M5s Poco M5 Poco M5s Lançamento setembro de 2022 setembro de 2022 Preço de lançamento € 189 (R$ 1.014) € 209 (R$ 1.124) Preço atual R$ 891 R$ 958 Tela LCD de 6,58 polegadas AMOLED de 6,43 polegadas Resolução de tela 2408 x 1080 2400 x 1080 Processador MediaTek Helio G99 (6nm) MediaTek Helio G95 (12 nm) Memória RAM 4 GB ou 6 GB 4 GB, 6 GB ou 8 GB Armazenamento 64 GB ou 128 GB 64 GB, 128 GB ou 256 GB Cartão de memória sim, até 1 TB sim, até 1 TB Câmera principal 50 MP + 2 MP + 2 MP 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2MP Câmera frontal 5 MP 13 MP Sistema operacional MIUI 13 com Android 12 MIUI 13 com Android 12 Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Dimensões 163,99 mm x 76,09 mm x 8,9 mm 160,46 mm x 74,5 mm x 8,29 mm Peso 201 g 178,8 g Cores preto, verde e amarelo branco, amarelo, azul e cinza

Com informações de NotebookCheck e Poco (1, 2)

Gostou do produto? Compre aqui dual sim Xiaomi Poco M5S (128 GB) R$ 958,00 IR À LOJA R$ 980 IR À LOJA

Todas as ofertas de Xiaomi Poco M5S (128 GB) × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. dual sim Xiaomi Poco M5S (128 GB) R$ 958,00 IR À LOJA dual sim Xiaomi Poco M5S (128 GB) R$ 980 IR À LOJA

Gostou do produto? Compre aqui ‎6,58 Polegadas Xiaomi Poco M5 (128 GB) R$ 929,00 IR À LOJA R$ 891 IR À LOJA

Todas as ofertas de Xiaomi Poco M5 (128 GB) × Veja todas as opções com as melhores ofertas nas lojas parceiras. ‎6,58 Polegadas Xiaomi Poco M5 (128 GB) R$ 929,00 IR À LOJA ‎6,58 Polegadas Xiaomi Poco M5 (128 GB) R$ 891 IR À LOJA

📽 Xiaomi Poco X5 Pro: veja preço e ficha técnica do celular 5G

Xiaomi Poco X5 Pro: veja preço e ficha técnica do celular 5G