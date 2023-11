Como convergência, ambos os smartphones podem ser adquiridos nas cores azul, branco e cinza, variando em memória RAM e armazenamento. Veja, nas linhas a seguir, outras similaridades e diferenças entre os telefones da Xiaomi em um comparativo preparado pelo TechTudo, com pontos relevantes para o momento de compra.

Poco M5s é a versão atualizada do Poco M5 — Foto: Divulgação/Xiaomi

Tela e design

No quesito tela, os aparelhos são bastante semelhantes. Ambos possuem visor AMOLED de 6,43 polegadas com resolução Full HD+ e taxa de atualização 90Hz — comum em dispositivos de entrada — e revestimento em vidro Gorilla Glass 3, mais resistente a quedas. A única divergência, no entanto, está na capacidade máxima de brilho. O Poco M5s, com 1.100 nits, supera o Redmi Note 11S, que possui 1.000 nits. Por mais que seja pequena, a diferença deve permitir cores mais vivas e vibrantes no primeiro smartphone em relação ao segundo.

Poco M5s vs Redmi Note 11S: saiba o que muda entre celulares da Xiaomi — Foto: Divulgação/Xiaomi

Quanto ao design, os aparelhos também não divergem muito, e optam por um desenho mais elegante, tela infinita, deixando o sensor frontal quase imperceptível, e bordas finas nas laterais e na parte de baixo. Já na traseira, há uma pequena diferença na construção, já que o Redmi 11S possui os cinco slots para câmera (um principal e três adjacentes) alinhados com o sensor da lanterna, enquanto o Poco M5s tem a lanterna um pouco mais ao lado, deixando as câmeras em um desenho que simula um triângulo. O Poco M5s e o Redmi Note 11S podem ser adquiridos nas mesmas cores: azul, cinza e branco.

Câmeras

Os dois aparelhos trazem um sistema quádruplo de câmeras, mas apresentam algumas diferenças. A mais notável está no sensor principal, já que o Poco M5s tem 64 MP e o Redmi Note 11S é mais potente com uma lente de 108 MP, que permite uma resolução melhor na captura de fotos e vídeos. Nas outras lentes traseiras, os aparelhos são idênticos, com ultra wide de 8 MP, telemacro de 2 MP e sensor de profundidade de 2 MP.

Redmi Note 11S possui câmera mais potente e pode capturar fotos de melhor qualidade — Foto: Reprodução/GSM Arena

O Redmi Note 11S também consegue levar vantagem na sua câmera frontal, de 16 MP, levemente mais otimizada na captura de selfies e realização de videochamadas do que o Poco M5s, que possui sensor de 13 MP. Quanto à gravação de vídeos, os dispositivos não divergem e podem gravar em até 30 quadros por segundo (fps) e em resolução Full HD+.

Desempenho e armazenamento

A ficha técnica do Poco M5s conta com um processador Helio G95 da MediaTek octa-core com atualização de 2,05 GHz. Já o Redmi Note 11S possui a atualização do chipset, com o Helio G96 de oito núcleos e atualização de 2,05 GHz. Por mais que mínima, a diferença entre a CPU dos celulares é relevante, garantindo ao dispositivo mais atualizado uma pontuação maior no teste de benchmark dos aplicativos AnTuTu e GeekBench, o que permite um desempenho maior em diversos aspectos, como ao rodar aplicativos mais pesados ou na visualização melhor e mais rápida de gráficos de jogos, por exemplo.

Poco M5s vem equipado com o chip Helio G95, da MediaTek, inferior ao processador do Redmi Note 11S — Foto: Divulgação/Xiaomi

Ambos chipsets possuem 12 nanômetros (nm), então devem possuir economia energética semelhante, com uma leve vantagem para Poco M5s, que tem processamento menos atualizado e deve, portanto, economizar um pouco mais do que o Redmi Note 11S. Este último, tem processamento mais potente e deve ter bateria mais curta por ser capaz de executar mais funções.

Outro fator relevante sobre o processamento está na memória RAM, que dá ao Redmi Note 11S vantagem mais uma vez. O aparelho pode ser encontrado em opções com 6 GB ou 8 GB de RAM, enquanto o Poco M5s conta com opções de 4 GB, 6 GB ou 8 GB. Em relação ao armazenamento, é possível encontrar ambos com 64 GB, 126 GB ou 256 GB, o que deve proporcionar uma boa usabilidade para os dois.

Bateria

No quesito bateria, os aparelhos pouco divergem. Ambos são equipados com os potentes 5000 mAh, que devem permitir, em uso moderado, que os dispositivos aguentem pelo menos um dia inteiro sem precisar de uma nova recarga. A única divergência pode ser vista na reprodução de vídeos, já que o Redmi Note 11S promete reprodução ininterrupta por até 16 horas, enquanto o Poco M5s pode reproduzir até 19 horas.

Capacidade de bateria dos dois aparelhos chega a 5.000 mAh — Foto: Divulgação/Xiaomi

A diferença pode ser explicada, por exemplo, pelo processamento, revelado no tópico acima, que garante ao dispositivo mais novo um chipset mais atualizado e potente, mas com uma economia de energia levemente menor. Quanto ao carregamento, ambos apresentam capacidade de repor energia em um adaptador de até 33 W de potência, capaz de deixar o aparelho em 100% em 58 minutos, de acordo com a Xiaomi.

Versão do sistema

O Poco M5s saiu de fábrica equipado com o Android 12, enquanto o Redmi Note 11S foi lançado com a versão anterior do sistema, o Android 11. Ainda assim, ambos dispositivos possuem suporte para atualização para o Android 13, mas não têm suporte para o Android 14, software mais avançado do Google no mercado neste momento. Veja a lista de aparelhos aptos à atualização.

Apesar da diferença, a usabilidade dos dispositivos deve ser similar, já que ambos são capazes de ter acesso ao Android 13, que oferece recursos como idioma personalizado para cada app, área de transferência privativa e reprodutor de mídia repaginado, além de permitir a escolha e personalização de notificações.

Recursos adicionais

Os aparelhos não divergem muito nos recursos. Ambos saem de fábrica com suporte para conexão com redes Wi-Fi dual-band de até 5 GHz e Bluetooth 5.0. Além disso, os dois também contam com tecnologia NFC, que permite pagamento por aproximação. Um aspecto pouco atrativo, tanto do Poco M5s, quanto do Redmi Note 11S, é a conectividade com internet 4G, sem acesso a redes 5G.

Ainda assim, os dois smartphones vêm equipados com entrada USB-C e certificação IP53, que permite resistência a água e poeira. A estrutura do Redmi Note 11S tem uma pequena vantagem por conta da saída de som, já que possui duas (uma na parte superior e outra na inferior), enquanto o Poco M5s tem apenas um alto-falante na parte de baixo.

Preço

Poco M5s vs Redmi Note 11S Especificações Poco M5s Redmi Note 11S Lançamento Setembro de 2022 Fevereiro de 2022 Preço de lançamento R$ 1.074 R$ 2.999 Preço atual R$ 958 R$ 1.149 Tela 6,43 polegadas 6,43 polegadas Resolução de tela Full HD (1920x1080 pixels) Full HD (1920x1080 pixels) Processador Mali-G76 MC4 Octa Core Memória RAM 4 GB, 6 GB ou 8 GB 6 GB Armazenamento 64 GB, 126 GB ou 256 GB 64 GB, 126 GB ou 256 GB Cartão de memória Slot suporta cartão MicroSDXC Slot suporta cartão MicroSD Câmera principal Ultra wide de 8 MP, telemacro de 2 MP e sensor de profundidade de 2 MP Ultra wide de 8 MP, telemacro de 2 MP e sensor de profundidade de 2 MP Câmera frontal 64 MP 108 MP Sistema operacional Android 12, MIUI 13 Android 11 Bateria 5.000 mAh 5000 mAh Dimensões e peso 160,5 x 74,5 x 8,3 mm e 178,8 gramas 159.9 x 73.9 x 8.1 mm e 179 gramas Cores Azul, cinza e branca Azul, cinza e branca

Com informações de GSM Arena e Xiaomi

