Steam Deck vs Steam Deck OLED: saiba o que muda no console portátil

O Steam Deck , console portátil da Valve que roda jogos de PC via Steam , teve uma nova versão anunciada: o Steam Deck OLED, que substitui a tela LCD da versão original por uma bela tela OLED maior. No entanto, a nova versão do portátil não muda apenas a tela, trazendo melhorias como uma bateria mais potente, opções com maior espaço de armazenamento, além de ser mais leve. Veja, a seguir, o comparativo entre o Steam Deck padrão e o novo modelo Steam Deck OLED que será lançado nos Estados Unidos e outros países em 16 de novembro. Vale ressaltar que, por ora, não há previsão de lançamento oficial no Brasil - algo que não aconteceu nem com a versão padrão.

Steam Deck OLED traz uma tela maior OLED com cores mais vivas e vibrantes — Foto: Reprodução/Valve

Nova tela OLED

A principal mudança é a adição de uma tela OLED de 7,4 polegadas substituindo o visor LCD do modelo padrão, que conta com 7 polegadas. A novidade traz maior qualidade de imagem, já que telas OLED exibem cores mais vivas e vibrantes, especialmente com o novo suporte a HDR. A tela OLED pode oferecer uma intensidade de brilho de até 1.000 Nits em HDR e 600 Nits em SDR, enquanto o Steam Deck original conta com um máximo de 400 Nits.

A nova tela também oferece uma maior taxa de atualização de 90 Hz comparada aos 60 Hz da antiga versão. Apesar do aumento da tela, o portátil manteve suas dimensões de 298 mm x 117 mm x 49 mm, mas é por volta de 5% mais leve, de 669 gramas para 640 gramas, devido à diferença de peso da tela.

Bateria maior

Um dos grandes pontos que usuários mais reclamam no Steam Deck é sua bateria. Segundo a Valve, a previsão é de 30 a 50% mais tempo de autonomia no modelo OLED. Enquanto o modelo padrão tem uma bateria de 40 Wh com duração sugerida entre 2 a 8 horas de jogo, o novo modelo tem uma bateria de 50 Wh, e deve durar de 3 a 12 horas.

A empresa também mencionou que há outros fatores que favorecem o modelo OLED, como APU (unidade de processamento) atualizada da AMD de 6 nm, comparada à litografia de 7 nm do processador original, além de otimização na estrutura térmica que garante um arrefecimento maior, além de gastar menos energia com isso. De acordo com os testes da IGN, que teve acesso antecipado ao modelo, foram 2h30 de gameplay ao rodar Cyberpunk 2077, enquanto o modelo padrão fica ligado por volta de 1h30 no mesmo jogo.

O Steam Deck OLED conta com uma bateria maior que pode oferecer mais horas de gameplay — Foto: Reprodução/Valve

Armazenamento

O Steam Deck OLED será vendido em 2 modelos: um com 512 GB de armazenamento e outro com 1 TB, ambos mantendo a capacidade de expansão por cartão microSD. A versão padrão com maior armazenamento já contava com 512 GB, porém, a capacidade de 1 TB é uma novidade exclusiva do OLED. O primeiro modelo do Steam Deck, quando lançado, foi vendido em 3 versões, com 64 GB, 256 GB ou 512 GB de armazenamento. Atualmente, a opção mais básica é encontrada mais facilmente no e-commerce nacional, via importação.

O novo Steam Deck OLED será vendido em versões de 512 GB e 1 TB, além de ter suporte à expansão por cartão micro SD — Foto: Reprodução/Steam Deck

Preço

Os novos preços do Steam Deck OLED serão de US$ 549 (em torno de R$ 2.690 sem impostos) pela versão de 512 GB e US$ 649 (por volta de R$ 3.180) pela versão de 1 TB. Os modelos antigos LCD receberam um corte de preço considerável com a chegada das opções mais robustas. O Steam Deck padrão de 64 GB será vendido por US$ 349 (aproximadamente R$ 1.710, sem impostos), o de 256 GB passará a custar US$ 399 (mais de R$ 1.955), enquanto o de 512 GB sairá por US$ 449 (algo em torno de R$ 2.200). No Brasil, através de importação, o Steam Deck costuma ser encontrado a partir de R$ 3.183 no varejo online e ainda não há uma previsão de quanto o modelo OLED poderá custar por aqui.

O novo Steam Deck OLED é mais caro que o modelo padrão, o qual recebeu um desconto e terá versões que sairão de circulação — Foto: Reprodução/Valve

Performance

Tanto o Steam Deck tradicional quanto o Steam Deck OLED possuem praticamente o mesmo hardware e são compatíveis com os mesmos jogos. A Valve afirma que não haverá melhorias de performance no novo modelo do PC portátil, mas é possível que, mesmo sem grandes mudanças, o modelo OLED apresente uma leve melhora na experiência. Devido às melhorias na bateria e estrutura térmica do console, usuários poderão extrair mais potência do Steam Deck ao usar um nível de TDP maior (consumo de energia do processador). Sua memória RAM também é ligeiramente mais rápida com taxa de transferência de 6,400 MTs contra os 5.500 MTs do original.

Segundo a Valve o Steam Deck OLED trará a mesma performance do modelo tradicional, mas há espaço para extrair mais potência — Foto: Divulgação/Valve

Conexão

Mais uma pequena novidade no Steam Deck OLED que promete melhorar seu uso é o suporte à conexão Wi-Fi 6E, padrão que oferece downloads mais rápidos. A conexão Wi-Fi 6E tem maior velocidade, menor latência e é mais estável para partidas online em geral, enquanto o modelo padrão utilizava Wi-Fi 5 dual-band (5 Ghz e 2,4 Ghz). O novo modelo OLED também tem Bluetooth 5.3 com antena própria para acessórios, o que deve agilizar as conexões e também garantir maior estabilidade em relação ao Bluetooth 5.0 do original.

A conexão Wi-Fi 6E do Steam Deck OLED garante downloads mais rápidos e maior estabilidade na conexão — Foto: Divulgação/Valve

Conclusão

Enquanto a tela OLED é o grande chamariz do novo modelo do Steam Deck as pequenas melhorias internas no gerenciamento de temperatura, aumento de bateria e maior armazenamento parecem tornar o novo modelo a "versão definitiva" do portátil da Valve. O modelo padrão, porém, não deve ser esquecido, já que ainda terá seu espaço no mercado como um portátil mais acessível graças ao novo preço reduzido. No Brasil, resta esperar as ofertas do produto via importação ou, quem sabe, um lançamento oficial por parte da Valve.