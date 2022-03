Fazer boletim de ocorrência online no Rio de Janeiro é um procedimento simples. Para denunciar crimes, basta recorrer à delegacia online da Polícia Civil do estado (PC-RJ). O serviço permite prestar queixa de ocorrências como assalto na rua, agressão, ameaças etc.

No entanto, há exceções. Casos de morte, sequestro, roubo ou furto de veículos, roubo a banco, solicitação de medidas protetivas e pedido de perícia em local preservado exigem comparecimento a uma delegacia presencial. Se o crime que você quer denunciar não consta desta relação, siga as dicas abaixo para fazer boletim de ocorrência online no Rio de Janeiro sem sair de casa.

1 de 21 Boletim de ocorrência online no Rio de Janeiro: veja como denunciar crimes sem sair de casa — Foto: Raquel Freire/TechTudo Boletim de ocorrência online no Rio de Janeiro: veja como denunciar crimes sem sair de casa — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Como denunciar página no Facebook? Tire dúvidas no Fórum do TechTudo

Boletim de ocorrência online RJ: como denunciar crimes no Rio de Janeiro

Passo 1. Para fazer boletim de ocorrência no Rio de Janeiro, acesse o site da delegacia online da Polícia Civil (delegaciaonline.pcivil.rj.gov.br) e clique em "Comunicação de ocorrência";

2 de 21 Site para fazer boletim de ocorrência da Polícia Civil do Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/Raquel Freire Site para fazer boletim de ocorrência da Polícia Civil do Rio de Janeiro — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Marque e caixa "Mora no Brasil", se esta for a opção correta, e clique em "Avançar";

3 de 21 Informação sobre se você mora no Brasil ou é turista estrangeiro — Foto: Reprodução/Raquel Freire Informação sobre se você mora no Brasil ou é turista estrangeiro — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. O portal da delegacia online vai exibir orientações gerais sobre o boletim de ocorrência virtual, que deve ser feito apenas por maior de 18 anos. Após ler as informações, clique em "Prosseguir";

4 de 21 Orientações gerais para fazer boletim de ocorrência digital no RJ — Foto: Reprodução/Raquel Freire Orientações gerais para fazer boletim de ocorrência digital no RJ — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. O sistema exibirá uma nova tela explicando o funcionamento da delegacia online e como as denúncias serão tratadas após o comunicado. Se concordar com as informações, clique no botão "Concordo";

5 de 21 Concordância dos termos de uso da delegacia online da Polícia Civil do RJ — Foto: Reprodução/Raquel Freire Concordância dos termos de uso da delegacia online da Polícia Civil do RJ — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 5. O sistema exibirá alguns dos crimes mais comuns denunciados por meio da delegacia online. Clique sobre a opção adequada ou, se o seu caso não for contemplado pelas opções, pressione o botão "Outros". Neste tutorial, escolhemos "Roubo ou furto";

6 de 21 Escolha do tipo de crime para elaboração do boletim de ocorrência no RJ — Foto: Reprodução/Raquel Freire Escolha do tipo de crime para elaboração do boletim de ocorrência no RJ — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 6. As perguntas sobre o crime mudarão conforme o tipo de ocorrência. No caso de roubo, responda se a ação envolveu uso de arma de fogo ou arma branca;

7 de 21 Perguntas sobre o crime para prestar queixa online junto à Polícia Civil — Foto: Reprodução/Raquel Freire Perguntas sobre o crime para prestar queixa online junto à Polícia Civil — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 7. O site vai perguntar se houve ameaça ou agressão durante o roubo. Caso a resposta tenha sido "sim", informe, na tela seguinte, que tipo de violência foi sofrida (ameaça, agressão ou ambas);

8 de 21 Respostas sobre tipo de ameaça sofrida pela vítima durante roubo — Foto: Reprodução/Raquel Freire Respostas sobre tipo de ameaça sofrida pela vítima durante roubo — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 8. Na seção "Autor do crime", informe o que você souber sobre a pessoa criminosa. O único campo obrigatório é "faixa etária", mas você pode adicionar nome, data de nascimento, sexo, cor da pele e telefone. Ao final, clique em "Avançar";

9 de 21 Informações sobre autor do crime para fazer BO eletrônico — Foto: Reprodução/Raquel Freire Informações sobre autor do crime para fazer BO eletrônico — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 9. O sistema fará mais algumas perguntas sobre atributos físicos do criminoso, como se ele possui amputação, tatuagem, deformidade, cicatriz etc. Pressione "Sim" ou "Não", conforme o caso;

10 de 21 Perguntas sobre atributos físicos identificadores de autor do crime — Foto: Reprodução/Raquel Freire Perguntas sobre atributos físicos identificadores de autor do crime — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 10. No fim, haverá um campo aberto para descrever quaisquer outros identificadores físicos não mencionados anteriormente. Após escrever, clique em "Avançar". Em uma caixa de texto semelhante, informe as vestimentas do criminoso e clique em "Avançar";

11 de 21 Descrição das vestimentas de autor de roubo para fazer boletim de ocorrência eletrônico no RJ — Foto: Reprodução/Raquel Freire Descrição das vestimentas de autor de roubo para fazer boletim de ocorrência eletrônico no RJ — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 11. Quando todas as informações sobre o autor do crime forem preenchidas, será exibida uma ficha de resumo com os dados. Clique no ícone de lápis para editar as informações, caso necessário. Uma vez que todas as informações estiverem corretas, clique em "Avançar";

12 de 21 Resumo com as informações sobre autor do crime durante denúncia online — Foto: Reprodução/Raquel Freire Resumo com as informações sobre autor do crime durante denúncia online — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 12. Em caso de roubo, o sistema pede informações sobre os itens roubados. Selecione os tipos de objetos no topo da tela e, na parte de baixo, forneça os dados solicitados. Clique no botão "Salvar" após a descrição de cada item e depois pressione "Avançar";

13 de 21 Descrição dos itens roubados para fazer boletim de ocorrência pela Internet — Foto: Reprodução/Raquel Freire Descrição dos itens roubados para fazer boletim de ocorrência pela Internet — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 13. Informe se você é a vítima ou representante. Neste exemplo, selecionamos "Vítima";

14 de 21 Seleção do papel do denunciante do crime como vítima ou representante legal — Foto: Reprodução/Raquel Freire Seleção do papel do denunciante do crime como vítima ou representante legal — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 14. Insira todas as suas informações pessoais, como nome e data de nascimento, e seu endereço completo. Deixe para preencher o campo do e-mail depois, pois ele será apagado ao inserir os documentos. Desça a tela para a inserção dos documentos oficiais;

15 de 21 Formulário com dados pessoais e residenciais da vítima do crime — Foto: Reprodução/Raquel Freire Formulário com dados pessoais e residenciais da vítima do crime — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 15. Em "Documento", pressione o sinal de "+" e digite o número do seu CPF — este é o único documento oficial obrigatório, mas você pode adicionar outros, se desejar;

16 de 21 Destaque para botão de inclusão de documento no BO do Rio — Foto: Reprodução/Raquel Freire Destaque para botão de inclusão de documento no BO do Rio — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 16. Agora insira seu endereço de e-mail e clique em "Avançar";

17 de 21 Inserção do endereço de e-mail no boletim eletrônico da PC-RJ — Foto: Reprodução/Raquel Freire Inserção do endereço de e-mail no boletim eletrônico da PC-RJ — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 17. O sistema da delegacia online vai enviar um e-mail de confirmação. Abra seu e-mail, copie o código de segurança da mensagem e cole no campo indicado abaixo. Pressione "Enviar";

18 de 21 Inserção do código de confirmação enviado pela Polícia Civil RJ por e-mail — Foto: Reprodução/Raquel Freire Inserção do código de confirmação enviado pela Polícia Civil RJ por e-mail — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 18. Na tela seguinte, você poderá incluir testemunhas da ocorrência, se houver. Concluída essa etapa, clique em "Avançar";

19 de 21 Tela para inclusão de testemunhas no boletim de ocorrência virtual — Foto: Reprodução/Raquel Freire Tela para inclusão de testemunhas no boletim de ocorrência virtual — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 19. Na janela "Dinâmica do fato", você deverá informar local, dia, horário, tempo de duração e outros dados relevantes sobre o ocorrido. Ao final, clique em "Avançar";

20 de 21 Formulário sobre dinâmica do crime para fazer BO pela delegacia online do RJ — Foto: Reprodução/Raquel Freire Formulário sobre dinâmica do crime para fazer BO pela delegacia online do RJ — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 20. Na tela final, você verá uma prévia do boletim de ocorrência online, ainda sem valor legal, por não ter sido registrado. Clique em "Finalizar ocorrência" para fazer o registro da denúncia.

21 de 21 Envio da denúncia para formalização do boletim de ocorrência do Rio de Janeiro feito online — Foto: Reprodução/Raquel Freire Envio da denúncia para formalização do boletim de ocorrência do Rio de Janeiro feito online — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Com informações de Polícia Civil do Rio de Janeiro

Veja também: Como consultar CPF no Serasa; app grátis funciona no celular