Buser: primeira viagem tem 20% de desconto; veja como conseguir

Novos usuários da Buser têm direito a 20% de desconto na primeira viagem comprada na plataforma. Para usufruir da promoção, o viajante deve aplicar um cupom de desconto especial no ato da compra. A oferta é válida apenas para passageiros que nunca usaram o serviço de transporte da empresa e pode ser aproveitada pelo site ou no aplicativo, disponível para download em celulares Android e iPhone ( iOS ).

O serviço para compra de passagens de ônibus funciona por meio de um sistema de fretamento coletivo: motoristas e empresas alugam seus veículos à Buser, que identifica o número de pessoas interessadas em determinados trajetos e planeja viagens com um quantitativo mínimo de passageiros. Por isso, as passagens de ônibus oferecidas pela Buser costumam ser bem mais baratas do que as tradicionais, compradas pela Internet ou em rodoviárias. Confira, a seguir, como comprar passagem de ônibus na Buser com 20% de desconto.

1 de 13 Buser primeira viagem: tutorial ensina como conseguir 20% de desconto para comprar passagem de ônibus — Foto: Raquel Freire/TechTudo Buser primeira viagem: tutorial ensina como conseguir 20% de desconto para comprar passagem de ônibus — Foto: Raquel Freire/TechTudo

Como conseguir desconto de 20% na primeira viagem na Buser

Passo 1. Acesse o site da Buser (buser.com.br) e clique em "Entrar" para fazer o cadastro;

2 de 13 Página inicial da Buser, plataforma para compra de passagens de ônibus fretados — Foto: Reprodução/Raquel Freire Página inicial da Buser, plataforma para compra de passagens de ônibus fretados — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 2. Clique no botão "Criar conta" para realizar um cadastro com seu endereço de e-mail. Caso prefira, utilize as credenciais do Facebook ou Google;

3 de 13 Botão para criar conta na Buser — Foto: Reprodução/Raquel Freire Botão para criar conta na Buser — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 3. Digite seu nome completo, e-mail, CPF, celular, senha e código de convite, se houver. Em seguida, selecione a opção "Cadastrar";

4 de 13 Criação de cadastro na Buser para usar cupom de desconto de primeira viagem — Foto: Reprodução/Raquel Freire Criação de cadastro na Buser para usar cupom de desconto de primeira viagem — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 4. O site voltará à home, mas desta vez logado na sua conta. Clique no menu "Promoções";

5 de 13 Acesso ao menu de promoções da Buser — Foto: Reprodução/Raquel Freire Acesso ao menu de promoções da Buser — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 5. Clique no link "Adicionar cupom", localizado no canto direito da tela;

6 de 13 Link para inclusão de Buser cupom — Foto: Reprodução/Raquel Freire Link para inclusão de Buser cupom — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 6. No campo de texto, cole o código "PRIMEIRAVIAGEM20" (sem aspas) e pressione "Ativar cupom";

7 de 13 Ativação de cupom — Foto: Reprodução/Raquel Freire Ativação de cupom — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 7. A mensagem "Você ganhou um cupom de 20% na primeira viagem com a Buser" será apresentada na tela. Abaixo, o site pedirá que você insira informações como datas e locais de partida e destino da sua viagem. Neste tutorial, procuramos por viagens de ida e volta saindo de Belo Horizonte (MG) e chegando ao Rio de Janeiro (RJ). Feito isso, clique em "Buscar";

8 de 13 Busca por passagem saindo de Minas Gerais para o Rio de Janeiro no site da Buser — Foto: Reprodução/Raquel Freire Busca por passagem saindo de Minas Gerais para o Rio de Janeiro no site da Buser — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 8. O portal listará todos os ônibus da Buser disponíveis nas datas selecionadas para ida e volta. Leia informações de horários, partidas, destinos, tipo de poltrona e preços para escolher a melhor configuração. Quando achar a ideal, clique no botão "Selecionar";

9 de 13 Escolha de ônibus da Buser com assento semi leito — Foto: Reprodução/Raquel Freire Escolha de ônibus da Buser com assento semi leito — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 9. Informe os dados do passageiro (que não necessariamente deve ser o titular da conta Buser). Além do nome completo, é necessário informar número do RG, CPF e se é um adulto, menor de 16 anos ou estrangeiro. Clique em "Confirmar passageiro";

10 de 13 Inclusão de informações sobre o passageiro que viajará no ônibus da Buser — Foto: Reprodução/Raquel Freire Inclusão de informações sobre o passageiro que viajará no ônibus da Buser — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 10. Se mais de uma pessoa for viajar, clique em "Adicionar outro passageiro". Quando todos os viajantes forem incluídos, pressione o botão "Continuar";

11 de 13 Confirmação sobre todos os passageiros da viagem pela Buser — Foto: Reprodução/Raquel Freire Confirmação sobre todos os passageiros da viagem pela Buser — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 11. Será aberta uma tela de resumo com todas as informações da viagem. Desça a rolagem até a seção "Pagamento" e perceba que o cupom de desconto de 20% estará aplicado. Marque a caixa "Eu aceito os termos de uso" e role a tela para baixo;

12 de 13 Cupom de 20% de desconto na passagem de ônibus aplicado no total do carrinho da Buser — Foto: Reprodução/Raquel Freire Cupom de 20% de desconto na passagem de ônibus aplicado no total do carrinho da Buser — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Passo 12. Por fim, escolha a forma de pagamento — cartão de crédito, Pix ou boleto bancário. Preencha os dados de acordo e pressione o botão "Confirmar" para efetuar a compra de passagem de ônibus com desconto na Buser.

13 de 13 Compra de passagem no ônibus da Buser com desconto de 20% — Foto: Reprodução/Raquel Freire Compra de passagem no ônibus da Buser com desconto de 20% — Foto: Reprodução/Raquel Freire

Pronto. Utilize as dicas para saber como conseguir desconto de 20% na primeira viagem na Buser.

