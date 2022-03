Criptografar o backup de conversas do WhatsApp é uma forma de proteger os arquivos de trocas de mensagens salvos no iCloud ou Google Drive. Isso porque a criptografia de ponta a ponta garante que as comunicações realizadas no app não sejam acessadas por terceiros. O backup do WhatsApp pode ser protegido com uma senha personalizada ou uma chave de criptografia de 64 dígitos. O mecanismo de segurança, anunciado em setembro de 2021, está disponível em celulares Android e iPhone (iOS). Confira, a seguir, como criptografar o backup de conversas do WhatsApp.