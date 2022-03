Como recuperar SMS apagado do celular

Recuperar SMS excluído – seja em celular Android ou iPhone ( iOS ) – é uma tarefa que depende principalmente do fator tempo. Ao contrário de pastas como álbum de fotos, documentos ou downloads, as informações apagadas da caixa de mensagem de telefones da Apple , por exemplo, não vão para uma lixeira específica, mas podem ser recuperadas via iCloud . No sistema do Google , o procedimento pode ser um pouco mais simples, já que há uma pasta para guardar o conteúdo excluído. Descubra como restaurá-las no passo a passo a seguir.

Como recuperar SMS no Android

Passo 1. Abra o aplicativo de mensagens do celular e, sem seguida, toque nos três pontos que ficam no canto superior direito da tela. Assim que o novo painel for aberto, toque em “Lixeira”.

2 de 6 Acesso à lixeira do Android — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Acesso à lixeira do Android — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Passo 2. Na lixeira estarão mensagens excluídas nos últimos 30 dias. Para restaurá-las, toque em “Editar”, selecione aquelas que deseja ter de volta na caixa de entrada e, em seguida, toque em “Restaurar”.

3 de 6 Acesso à lixeira do Android — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Acesso à lixeira do Android — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Como recuperar SMS no iPhone (iOS)

O iPhone não conta com uma lixeira de mensagens SMS. Isso significa que a única maneira nativa de recuperar esta informação é zerando o celular e restaurando o backup para um data em que o SMS ainda estivesse salvo.

Passo 1. Antes de iniciar o procedimento de recuperação do SMS é necessário saber quando foi feito o último backup do aparelho. Acesse os “Ajustes” do iPhone e toque no seu nome, que fica no começo desta seção, para ver as informações de ID Apple.

4 de 6 Acesso ao iCloud — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Acesso ao iCloud — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Passo 2. Toque em “iCloud” e depois escolha “Backup do iCloud”. Aparecerá a frase “último backup bem-sucedido” segundo de uma data e hora. A informação é importante porque, caso a mensagem tenha sido enviada e deletada após o horário do backup, ela não poderá ser resgatada.

5 de 6 Backup do iCloud — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira Backup do iCloud — Foto: Reprodução/Katarina Bandeira

Passo 3. Feita a checagem do horário, é hora de apagar todo o conteúdo do iPhone. Acesse novamente “Ajustes”, em seguida toque em “Geral” e desça a barra de rolagem até “Transferir ou Redefinir o iPhone”. Por fim, toque em “Apagar Conteúdo e Ajustes”. Apenas dessa forma será possível fazer o resgate do SMS. Dados recebidos após a realização do último salvamento em nuvem serão completamente perdidos.

6 de 6 Ajustes do iPhone — Foto: Katarina Bandeira Ajustes do iPhone — Foto: Katarina Bandeira

Outras formas de restaurar suas mensagens SMS

Para usuários de iPhone (iOS), a Apple disponibiliza o backup via Finder, pelo Mac, mas dificilmente ele estará mais atualizado do que o feito pelo celular.