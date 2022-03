Como resgatar packs do Amazon Prime Gaming no FIFA 22

No FIFA 22, uma das formas mais práticas de acumular recursos no modo Ultimate Team é resgatando recompensas do Prime Gaming, a plataforma de jogos da Amazon anteriormente chamada de Twitch Prime. O único requisito é ser assinante do serviço Amazon Prime, que custa R$ 9,90 ao mês (ou R$ 89,00 ao ano). Para ter acesso ao loot no simulador de futebol da EA Sports, o usuário precisa vincular as contas no site e reivindicar os packs uma vez a cada mês. A premiação é fixa: sete jogadores ouro raros, dois players picks overall 82+, 12 consumíveis raros e uma carta de empréstimo. Veja a seguir como conseguir os itens.