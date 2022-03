O WhatsApp liberou uma atualização que permite usar a versão web do mensageiro mesmo se o celular estiver sem Internet. Isso é possível graças à função de acesso simultâneo, que possibilita usar até quatro dispositivos vinculados a uma mesma conta, mesmo que o smartphone esteja desconectado ou desligado. Para usar o recurso, é necessário atualizar a versão do mensageiro para navegadores e refazer a sincronização do aplicativo com o computador via QR Code. Confira, a seguir, como usar o WhatsApp Web com celular desconectado.