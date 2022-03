Onde fica o chat do C6 Bank? Como entrar em contato com o suporte no app

O chat do C6 Bank, disponível no aplicativo do banco para celulares Android e iPhone (iOS), permite que os correntistas entrem em contato com o suporte da instituição financeira. O recurso serve para tirar dúvidas ou solicitar ações específicas, como pagar compras antecipadamente ou rastrear entrega de cartões. Reativação da conta após cancelamento, análise de compra não reconhecida, solicitação do aumento de limite do cartão de crédito e contestação de compras também estão entre os serviços acionáveis pelo chat.