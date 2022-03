Paredão BBB 22: como votar para eliminar Arthur Aguiar, Larissa ou Linn da Quebrada

Quem está no paredão do BBB 22 é Arthur Aguiar, Larissa e Linn da Quebrada. A votação está aberta na página do Big Brother Brasil 22 no Gshow e a eliminação acontece na noite desta terça-feira (1). Para votar, é necessário fazer login na plataforma usando uma Conta Globo, que pode ser criada gratuitamente com um e-mail ou credenciais de redes sociais. Um único cadastro vale para todas as próximas votações dos paredões do programa.