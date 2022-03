Seu celular foi roubado? Saiba tudo que você precisa fazer

Vale mencionar que o iPhone (Apple) e os celulares Android contam com recursos nativos de rastreamento geográico. O usuário não deve usá-lo para ir atrás do dispositivo sozinho, já que tal ação é perigosa e deve ser realizada pela polícia. Também é importante que a vítima registre boletim de ocorrência.

1. Rastrear o celular e apagar os dados

O usuário deve selecionar o dispositivo que está tentando encontrar. Haverá três opções: reproduzir som (que fará o iPhone tocar mesmo que esteja no silencioso), modo perdido (que exibirá um aviso) e a função apagar iPhone, que irá deletar todas as informações do aparelho e inutilizá-lo, de modo que ele não poderá ser rastreado novamente.

Usuários de celulares Android devem recorrer ao Encontre Meu Dispositivo, do Google. O serviço tentará exibir um mapa no PC com a localização do aparelho. O sistema permite ativar um sinal sonoro (que tocará mesmo se o celular estiver no mudo), enviar uma mensagem personalizada para ser exibida na tela do dispositivo e apagar remotamente todos os dados. Assim como no ambiente da Apple, a última opção inutiliza o smartphone e não permite que ele seja localizado novamente.

Nos últimos anos, fabricantes de celulares Android criaram soluções próprias de rastreamento. A Samsung oferece a ferramenta Localizar Meu Dispositivo, que funciona offline em alguns modelos. Já a Xiaomi oferece o serviço Mi Cloud. Ambas as plataformas têm funções parecidas com as presentes no serviço padrão do Android.

2. Mudar a senha da conta associada ao celular

Para evitar o acesso indevido à informações sensíveis, o usuário deve mudar a senha da conta vinculadas ao aparelho. Normalmente é o endereço de email informado logo ao iniciar o smartphone pela primeira vez depois de comprado.

No ambiente Android é necessário alterar a senha da conta de Gmail. O processo é feito de forma simples no PC ou no navegador de outro celular. Basta ir até a seção de segurança do gerenciamento de conta do Google.

Usuários de smartphones da Samsung que possuam perfil Samsung Account podem fazer o procedimento diretamente no account.samsung.com.

Donos de iPhone devem acessar o ID Apple no endereço appleid.apple.com e redefinir a senha de acesso.

3. Sair de todos os apps

4. Bloquear o IMEI e a linha telefônica

Outro passo importante a ser feito após roubo ou furto de um celular é bloquear imediatamente o IMEI do celular. Com isso, o smartphone fica impedido de se conectar à rede de telefonia e não poderá ser habilitado numa nova linha. Os bandidos ainda podem recorrer ao Wi-Fi, mas esta etapa acaba dificultando a vida dos agentes do crime.

O usuário deve entrar em contato com a operadora imediatamente e solicitar o bloqueio do aparelho. Também é necessário pedir que a linha telefônica seja bloqueada, para impedir que criminosos tenham acesso às mensagens SMS de confirmação de redes sociais e bancos. O TechTudo tem um tutorial detalhado explicando o passo a passo.

Esse processo pode ser feito em qualquer delegacia no momento do registro de boletim de ocorrência. A exceção fica com os estados do Amapá e Acre, que devem ligar para a operadora. Os números são os seguintes:

Claro: 1052

Oi: *144 (de um celular Oi) ou 1057 (de qualquer telefone)

TIM: *144 (de um celular Tim) ou 1056 (de qualquer telefone)

Vivo: *8486 (de um celular Vivo) ou 1058 (de qualquer telefone)

5. Fazer o boletim de ocorrência

Existe a possibilidade de registrar um boletim de ocorrência online, que possui o mesmo valor de um BO registrado presencialmente. Para isso, é necessário ser maior de idade e portador de RG e CPF válidos.

Cada estado possui uma delegacia eletrônica própria. O TechTudo possui um tutorial que explica o passo a passo e traz o endereço das delegacias virtuais. Vale lembrar que, neste caso, o bloqueio de IMEI deve ser realizado pela operadora, seguindo os passos acima.

6. Entrar em contato com o seguro