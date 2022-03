Spotify Web: como usar o streaming no navegador

Spotify Web é a plataforma online do streaming que pode ser acessada pelos navegadores dos computadores com sistemas operacionais Windows e macOS . Por meio dela, os usuários conseguem navegar pelo catálogo, ouvir e pesquisar músicas e criar suas próprias listas de reprodução .

Também é possível salvar canções favoritas na biblioteca pessoal, encontrar playlists e ouvir podcasts. Outro recurso disponível na versão web é a visualização das letras das músicas, ferramenta oferecida nas versões para celulares e smarTVs. Confira, a seguir, como usar o Spotify Web.

Como fazer login no Spotify Web

Passo 1. Para fazer login no Spotify Web, acesse o site oficial do streaming (open.spotify.com) e clique em “Entrar”, opção localizada no canto superior direito;

Passo 2. Faça login usando e-mail e senha cadastrados no Spotify. Em seguida, clique em “Entrar”. Também é possível usar credenciais do Facebook, Apple ou Google, além do número de telefone.

Como buscar músicas no Spotify Web

Passo 1. A tela inicial do Spotify mostra músicas, podcasts e álbuns favoritos em destaque. Desça a tela para encontrar listas como “Daily Mix” e outras recomendações. Caso queira procurar músicas, clique em “Buscar”;

Passo 2. Clique em um dos gêneros disponibilizados pelo Spotify para encontrar músicas do estilo;

Passo 3. Você também pode usar a ferramenta de busca para pesquisar por músicas, playlists ou artistas específicos.

Como acessar páginas de artistas e álbuns no Spotify Web

Passo 1. Ao abrir a página de um artista, você visualizará as músicas mais famosas no momento;

Passo 2. Desça a tela para encontrar outras faixas e a discografia completa.

Como salvar músicas no Spotify Web

Passo 1. Para salvar uma música, basta tocar no ícone de coração localizado ao lado da faixa. Você também pode destacar álbuns completos, tocando no coração que fica abaixo da capa do disco;

Passo 2. Para acessar as músicas salvas, toque em “Sua Biblioteca”, função localizada no menu da lateral esquerda. Então, navegue pelo menu superior para ver as faixas, playlists, artistas e álbuns salvos.

Como usar o player do Spotify Web

Passo 1. Use o player inferior para controlar a reprodução das músicas. É possível dar play, pausar, avançar ou retroceder faixas, além de ativar o modo de reprodução aleatória e a repetição de músicas;

Passo 2. No canto inferior direito da tela, é possível ver as letras das músicas, adicionar faixas à lista de reprodução e alternar o dispositivo em que as faixas serão reproduzidas, além de controlar o volume e colocar o player em tela cheia.

Como criar playlists no Spotify Web

Passo 1. No menu da lateral esquerda, clique em “Criar playlist”;

Passo 2. Nesta etapa, clique sobre o nome da playlist para editar suas informações;

Passo 3. Escreva o nome da playlist, uma descrição e escolha a foto de capa. Finalize no botão “Salvar”;

Passo 4. Para adicionar músicas à playlist, pesquise pelo nome das faixas ou dos artistas. Então, selecione “Adicionar”;

Passo 5. Você também pode adicionar músicas a partir da página do artista. Para isso, basta tocar nos três pontinhos de opções ao lado da faixa desejada, escolher “Adicionar à playlist” e selecionar a lista desejada. A canção será adicionada imediatamente na playlist.

Pronto. Utilize as dicas para saber como fazer login no Spotify Web e usar os recursos oferecidos pelo streaming.

