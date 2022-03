A Universal Time no Roblox: saiba como jogar o game de ação

Dessa forma, a plataforma se baseia nas comunidades destas animações para criar conteúdos para as quests. A Universal Time conta com missões e quests para os jogadores conseguirem equipamentos e itens que irão melhorar o seu personagem.

Passo 3. Ao acessar a página do jogo, basta clicar na caixa verde. Dessa forma, o site vai abrir uma janela que pede ao usuário para baixar o aplicativo do Roblox . O programa será instalado e, ao selecionar mais uma vez a caixa verde na página oficial do jogo, A Universal Time irá iniciar de forma automática.

Nos consoles e celulares, o processo é similar. Basta acessar o marketplace da plataforma, baixar o aplicativo do Roblox e pesquisar por A Universal Time. Assim, após encontrar o jogo, basta clicar para iniciar o game e se divertir no mundo criado pelo Universe Time Studio.

No modo livre, o objetivo é realizar missões e quests para conseguir tesouros que dão Ucoin, a moeda do jogo, além de diversos equipamentos. Aqui a exploração é mais livre para o jogador. No entanto, no menu estão à mostra algumas outras opções disponíveis de gameplay que podem ser exploradas. Confira quais são elas: