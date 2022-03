Albedo em Genshin Impact: veja gameplay, skills, build e comps

Albedo é um personagem cinco estrelas de Genshin Impact que fez sua estreia na versão 1.2 do RPG de ação da miHoYo , no fim de 2020. Representante da região de Mondstadt, ele costuma cumprir o papel de suporte na equipe do jogador e é proficiente no elemento Geo (pedra), que faz grande uso do atributo de Defesa para potencializar suas habilidades em combate. O jogo está disponível gratuitamente para PC, PlayStation 4 ( PS4 ), PlayStation 5 ( PS5 ) e dispositivos Android e iPhone ( iOS ).

Segundo a desenvolvedora, uma versão para Nintendo Switch segue em produção, mas sem novidades anunciadas até o momento. Confira, nas linhas a seguir, todos os detalhes sobre Albedo em Genshin Impact, incluindo como conseguir o personagem e informações de sua gameplay.

1 de 5 Albedo é um excelente personagem de suporte em Genshin Impact — Foto: Divulgação/miHoYo Albedo é um excelente personagem de suporte em Genshin Impact — Foto: Divulgação/miHoYo

História

Albedo é um Chefe Alquimista e capitão da Equipe de Investigação dos Cavaleiros de Favonius, o principal grupo de defesa da região de Mondstadt. Ele é descrito como um jovem misterioso, mas de grande conhecimento e que não se comunica tão facilmente sobre a natureza das coisas. Ele sempre conta com a assistência de Sucrose nos seus experimentos.

Apesar de não ser muito sociável, Albedo é uma pessoa sincera e bondosa. Mesmo com títulos atribuídos por seu grande conhecimento, como “gênio” e “Capitão de Investigação”, ele não se importa com a fama e apenas se concentra nos temas das suas pesquisas, de modo a descobrir a verdade por trás de toda existência. Naturalmente, ele desperta interesse no(a) Viajante, já que é capaz de utilizar magias elementais sem a necessidade de uma Visão — um artefato que garante acesso a esse tipo de poder.

2 de 5 Os talentos de Albedo em Genshin Impact tiram grande proveito do atributo de defesa do personagem — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Os talentos de Albedo em Genshin Impact tiram grande proveito do atributo de defesa do personagem — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Gameplay

Para jogar de Albedo, os jogadores devem ter em mente que ele é um utilizador de espada e depende sobretudo do atributo de Defesa para desempenhar um melhor papel em campo. Por se tratar de um personagem do elemento Geo, ele pode ser encaixado facilmente em qualquer composição de equipe.

O seu primeiro talento, Abiogênese: Radiação Solar, invoca uma flor que causa Dano Geo em uma área, aplicando um efeito chamado Radiação Solar. Dentro da área de efeito, que dura 30 segundos, os inimigos atingidos geram as chamadas Flores Transitórias, que causam ainda mais dano na região, escalando com base no atributo de Defesa de Albedo. Essas flores podem ser geradas uma vez a cada dois segundos.

3 de 5 Albedo é um personagem do elemento Geo, e tem diferentes opções de composição de ataque — Foto: Divulgação/MiHoYo Albedo é um personagem do elemento Geo, e tem diferentes opções de composição de ataque — Foto: Divulgação/MiHoYo

Já sua Habilidade Suprema, Maré Tectônica, faz com que cristais de Geo sejam invocados e explodam em seguida, provocando dano em uma área de efeito logo à sua frente. Caso haja Radiação Solar em campo, sete Flores Fatais florescem e causam ainda mais dano aos inimigos em campo.

As habilidades passivas de Albedo também se provam muito úteis para causar dano aos inimigos. A primeira, chamada Pressão Calcária, faz com que a Radiação Solar cause mais 25% de dano ao inimigos que estejam com menos de 50% da vida máxima.

Já a segunda, chamada Sabedoria em uma Garrafa, é muito útil para composições de reações elementais, pois aumenta a proficiência dos membros próximos em 125 por dez segundos. Por fim, Albedo também pode garantir que o jogador receba o dobro do produto ao fabricar materiais de ascensão de armas, com 10% de chances de sucesso.

Build e composição

Com relação aos artefatos, é interessante buscar as peças do conjunto Casca de Sonhos Opulentos, localizado no domínio Corte da Hibernação, na Ilha Seirai de Inazuma. Com duas peças equipadas, o jogador garante um bônus de 30% de Defesa, que é o atributo mais importante para Albedo. Já com quatro peças, é possível obter um adicional de 24% de Defesa e de Dano Geo mesmo quando estiver fora de campo, beneficiando outros personagens como Zhongli, Noelle e Arataki Itto.

4 de 5 O conjunto Casca de Sonhos Opulentos é perfeito para equipar Albedo em Genshin Impact — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães O conjunto Casca de Sonhos Opulentos é perfeito para equipar Albedo em Genshin Impact — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Caso o jogador não consiga as peças de Casca de Sonhos Opulentos, é possível recorrer a conjuntos como Millelith Firmes ou Pedra Arcaica. É recomendável buscar os seguintes atributos para as peças: Defesa na ampulheta, Bônus de Dano Geo no cálice e Dano ou Taxa Crítica na tiara. Nos atributos secundários, quanto mais Defesa, Taxa e Dano Crítico, melhor.

Já com relação às armas, a mais recomendada para Albedo é sem dúvidas a Haste de Cinábrio, uma espada quatro estrelas cedida gratuitamente durante o evento Poeira e Neve Escura. Caso o jogador tenha perdido a oportunidade, há alternativas como Prenúncio do Alvorecer, que é três estrelas, ou o Cortador de Jade Primordial, que já é uma espada cinco estrelas e mais difícil de conseguir.

Por fim, para a composição de equipes, Albedo é um personagem bastante versátil, mas que se dá especialmente bem com outros personagens do tipo Geo ou com times focados em reações elementais, especialmente entre Pyro e Hydro. É possível usar a criatividade e experimentar várias combinações, mas algumas possibilidades são:

Yanfei, Xingqiu, Albedo e Zhongli;

Hutao, Xingqiu, Albedo e Zhongli;

Noelle, Albedo, Sucrose e Bennett;

Diluc, Bennett, Xingqiu e Albedo.

5 de 5 Albedo é um personagem cinco estrelas e é destravado apenas pelo sistema de gacha de Genshin Impact — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães Albedo é um personagem cinco estrelas e é destravado apenas pelo sistema de gacha de Genshin Impact — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

Como conseguir Albedo em Genshin Impact

Assim como praticamente todos os personagens cinco estrelas do elenco de Genshin Impact, Albedo pode se juntar ao time do jogador apenas enquanto o seu banner exclusivo estiver em vigor no sistema de gacha do game. É preciso gastar uma unidade de Destino Entrelaçado para cada tentativa, que garante uma arma ou personagem aleatório ao jogador. No momento, não há uma previsão oficial para o retorno de Albedo ao jogo.

Vale notar que existe um sistema chamado "pity", que aumenta as chances de uma recompensa cinco estrelas após pelo menos 75 tentativas do jogador. Caso o brinde não venha até o 89º desejo, é garantido que o 90º será um item cinco estrelas. Checando o histórico, é possível calcular quantos desejos faltam até Shenhe potencialmente aparecer.