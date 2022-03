Anydesk: como fazer download gratuito e instalar programa de acesso remoto

A plataforma pode ser baixada de forma fácil e não requer cadastro ou criação de conta para ser utilizada, servindo de alternativa a opções famosas, como o TeamViewer . Confira, a seguir, como baixar, instalar e usar o AnyDesk no computador.

Passo 1. Para fazer download e instalar Anydesk no PC, acesse o site do Anydesk (anydesk.com/pt) e clique no botão “Baixe Agora”. O download será iniciado imediatamente;