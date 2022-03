Apex Legends Mobile: como fazer pré-registro para download no Android

A versão para iPhone (iOS) do jogo de tiro em primeira pessoa (FPS) chega em breve, segundo a EA. Em parceria com Lightspeed e Quantum Studios, Apex Legends Mobile foi feito especificamente para dispositivos móveis e vai contar com lendas, mapas, modos e eventos exclusivos. Vale ressaltar que não há crossplay com as versões para PC ou console. A seguir, veja como realizar o pré-registro para Android.