Aplicativo para mudar a cor do cabelo: como usar o YouCam Makeup

Passo 1. Instale o YouCam MakeUp a partir da loja de aplicativos do seu celular. Em seguida, abra o app e toque sobre a opção "Editor de fotos". Na tela seguinte, selecione o ícone de foto no canto superior esquerdo da tela e escolha uma imagem salva na galeria do celular. Se for necessário, conceda as permissões de acesso requeridas pelo app;

É preciso tocar sobre "Maquiagem", "Cabelo" e "Cores" para prosseguir com a mudança de cor de cabelo no YouCam Makeup — Foto: Reprodução/Clara Fabro

Passo 3. Agora é o momento de selecionar a cor desejada para as suas madeixas. Você pode escolher entre opções multicores, duas cores, mesclado e uma cor. Para isso, basta selecionar as abas acima das opções de filtro. Ao finalizar a escolha do novo look, clique em "Salvar", no canto superior direito, para guardar a foto na galeria do celular;