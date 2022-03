Aplicativo para resumir texto: veja como usar o Text Summary

Passo 1. Abra o aplicativo Text Summary e, na tela inicial, toque no ícone de câmera se desejar extrair um texto de uma foto; no ícone de galeria se quiser resumir o texto de uma imagem, ou no clips se for o caso de importar um arquivo armazenado no celular. Também é possível tocar no retângulo indicado caso deseje extrair um texto de um link da web. No exemplo, o TechTudo optou por colar um endereço da web. Depois, arraste a barra de porcentagem para a direita ou para a esquerda para indicar o tamanho do resumo. Então, aperte "Resumo";