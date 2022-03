Assalto ao Banco da Espanha: onde assistir ao filme do Cinema do Líder

O filme “Assalto ao Banco da Espanha”, exibido esta semana no Cinema do Líder do Big Brother Brasil 22, está disponível no Globoplay para assinantes do combo Globoplay + Telecine. O longa-metragem estrelado por Freddie Highmore conta a história fictícia de um assalto ao Banco da Espanha durante a Copa do Mundo. Os participantes do BBB 22, Natália, Jessilane e Lucas, assistiram à atração na última segunda-feira (28), convidados pela líder Linn da Quebrada.